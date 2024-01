Γιάννης Αντετοκούνμπο: Στον «αέρα» το ντοκιμαντέρ για το ταξίδι στην Νιγηρία - «Ξέρω ποιος είμαι»

Διαθέσιμο στο YouTube το μισάωρο ντοκιμαντέρ με το πρώτο ταξίδι που έκανε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τη μητέρα του στη Νιγηρία.

Το WhatsApp και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεργάστηκαν για την κυκλοφορία του «Ugo: A Homecoming Story», εντός πρωτότυπου ντοκιμαντέρ που ταξιδεύει τους θαυμαστές του Greek Freak, καθώς ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA επιστρέφει στη Νιγηρία για πρώτη φορά.

Η ταινία σκηνοθετείται από τον Ρικ Φαμουγίβα, τον σκηνοθέτη των Dope και The Mandalorian και είναι διαθέσιμη για προβολή στο YouTube και σε επιλεγμένες αγορές στο Prime Video από σήμερα (16/1).

Είναι το τελευταίο μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ της WhatsApp. Η υπηρεσία κυκλοφόρησε προηγουμένως τη μικρού μήκους ταινία του 2022 "Naija Odyssey". Και οι δύο ταινίες εξετάζουν θέματα όπως οι οικογενειακοί δεσμοί, η πολιτιστική ανακάλυψη και η προσωπική ταυτότητα.

Το "Ugo" παίρνει τον τίτλο του από το όνομα γέννησης του Γιάννη Αντετοκούνμπο στη Νιγηρία. Η ταινία μας μεταφέρει εικόνες από την επίσκεψη του Greek Freak στην χώρα καταγωγής του, όπου συνοδεύεται από τη μητέρα του, η οποία μετανάστευσε από τη Νιγηρία στην Ελλάδα πριν από 35 χρόνια. Μαζί, εμβαθύνουν στην οικογενειακή τους κληρονομιά και τις νιγηριανές παραδόσεις, ενισχύοντας τη σύνδεση του Αντετοκούνμπο με τον πολιτισμό του.

«Μεγαλώνοντας στην Ελλάδα, η νιγηριανή μου κουλτούρα ήταν κάτι που η μητέρα μου φρόντισε να το κουβαλάμε μαζί μας, αλλά ποτέ δεν ήμουν αρκετά τυχερός να έχω μια άμεση εμπειρία στην πατρίδα μου», είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. «Ευτυχώς το WhatsApp με βοήθησε να παραμείνω συνδεδεμένος με την οικογένεια και τις ρίζες μου, επιτρέποντάς μου να δημιουργήσω τη δική μου μοναδική εκδοχή της κληρονομιάς μου.

Το να μπορέσω να ταξιδέψω πίσω εκεί που γεννήθηκε και να δημιουργήσω μια νέα Νιγηριανή οικογένεια, ήταν μια από τις πιο ανταποδοτικές εμπειρίες μου και με έκανε μόνο πιο περήφανο για τις πολλές κουλτούρες που με κάνουν αυτό που είμαι. Είμαι περήφανος που μοιράζομαι αυτό το ταξίδι με το οποίο ελπίζω πολλοί σε όλο τον κόσμο να μπορούν να συνδεθούν, δείχνοντάς μας ότι όλοι έχουμε μια διαφορετική έννοια του "σπιτιού", ακόμα και όταν είμαστε πολύ μακριά από αυτό».

Το ντοκιμαντέρ είναι το τελευταίο κεφάλαιο της σειράς ταινιών του WhatsApp "There's No One Like Us" που χρησιμεύει επίσης ως κάλεσμα για να εμπνεύσει τους χρήστες της πλατφόρμας σε όλο τον κόσμο να αγκαλιάσουν τις ατομικές τους ταυτότητες.

