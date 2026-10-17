GBL: Πρώτες νίκες για Ηρακλή και Προμηθέα, 3/3 ο ΠΑΟΚ - Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία
Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Stoiximan GBL, μετά τις νίκες των ΠΑΟΚ, Άρη, Ηρακλή, Προμηθέα και ΑΕΚ.
Με σπουδαίες αναμετρήσεις «άνοιξε» η αυλαία της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.
Ο ΠΑΟΚ τα... χρειάστηκε στη Ρόδο απέναντι στον Κολοσσό, όμως πήρε το διπλό (84-88), κάνοντας το «3 στα 3» και παραμένοντας μόνος πρώτος στην κορυφή της βαθμολογίας.
Την ίδια ώρα, ο Άρης είχε εύκολο έργο στο Αλεξάνδρειο κόντρα στο προβληματικό Μαρούσι (74-57) βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 2-1, ενώ ο Ηρακλής πανηγύρισε την πρώτη του φετινή νίκη στη GBL, επικρατώντας της Καρδίτσας με 71-53 στο Ιβανώφειο.
Σπουδαίο εκτός έδρας ροζ φύλλο αγώνα -το πρώτο του στη σεζόν- πήρε ο Προμηθέας στη Λευκάδα επί της Δόξας (79-80) σε ένα παιχνίδι-θρίλερ, ενώ η ΑΕΚ έβγαλε αντίδραση μετά την ήττα από τον Άρη, κάμπτοντας την αντίσταση της Μυκόνου με 84-79 στη SUNEL Arena.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:
AEK – Μύκονος 84-79
Κολοσσός Ρόδου – ΠΑΟΚ 84-88
Ηρακλής – Καρδίτσα 71-53
Δόξα Λευκάδας – Προμηθέας 79-80
Άρης – Μαρούσι 74-57
Παναθηναϊκός – Περιστέρι (18/10, 13:00)
Βίκος Ιωαννίνων – Ολυμπιακός (18/10, 13:00)
Η βαθμολογία