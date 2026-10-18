Επιστολή του Αμαρουσίου στον ΕΣΑΚΕ για τη διαιτησία: «Απαιτούμε ίσους κανόνες και λογοδοσία»

Η ΚΑΕ Μαρούσι απέστειλε επιστολή στον ΕΣΑΚΕ, με κοινοποίηση στον υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, ζητώντας διαφάνεια στους ορισμούς των διαιτητών, ανεξαρτησία και τεκμηριωμένες απαντήσεις από τα αρμόδια όργανα.

Newsroom

Επιστολή του Αμαρουσίου στον ΕΣΑΚΕ για τη διαιτησία: «Απαιτούμε ίσους κανόνες και λογοδοσία»
ΜΠΑΣΚΕΤ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την παρέμβασή της για ζητήματα που αφορούν τη διαιτησία στο ελληνικό μπάσκετ έκανε η ΚΑΕ Μαρούσι, με επιστολή προς τον ΕΣΑΚΕ και κοινοποίηση στον υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, τον γενικό γραμματέα Αθλητισμού, Γιώργο Μαυρωτά, την ΕΟΚ και την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.

Η ομάδα των βορείων προαστίων θέτει ερωτήματα σχετικά με τα κριτήρια επιλογής των διαιτητών, την αξιολόγηση των αποφάσεών τους και τις δικλίδες ασφαλείας για την ανεξαρτησία τους. Αφορμή αποτέλεσε η διαιτησία στην αναμέτρηση της Δόξας Λευκάδας με τον Προμηθέα για τη Stoiximan GBL, αλλά και το γεγονός ότι δύο από τους διαιτητές του συγκεκριμένου αγώνα είχαν διευθύνει μία εβδομάδα νωρίτερα το παιχνίδι του Αμαρουσίου με τη Μύκονο, στο οποίο η ομάδα είχε εκφράσει έντονα παράπονα.

Στην επιστολή της, η ΚΑΕ ξεκαθαρίζει ότι δεν αποδίδει ευθύνες χωρίς αποδείξεις, υπογραμμίζει ωστόσο την ανάγκη θεσμικών απαντήσεων και ζητά ίση μεταχείριση για όλες τις ομάδες.

Αναλυτικά, η επιστολή της ΚΑΕ Μαρουσίου:

«Η ΚΑΕ Γ.Σ. Αμαρουσίου 1896 παρακολουθεί με έντονο προβληματισμό όσα εξακολουθούν να συμβαίνουν στον χώρο της ελληνικής διαιτησίας και ειδικότερα τα γεγονότα που συνδέονται με τους αγώνες της ΚΑΕ Προμηθέας Πατρών.

Η πρόσφατη αναμέτρηση της Δόξας Λευκάδας με τον Προμηθέα επαναφέρει στο προσκήνιο σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την αξιοπιστία των διαιτητικών αποφάσεων, τη διαδικασία των ορισμών και την ουσιαστική διασφάλιση συνθηκών ισονομίας στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι δύο από τους διαιτητές της συγκεκριμένης αναμέτρησης είχαν διευθύνει, μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα, τον αγώνα της ομάδας μας με τη Μύκονο, στον οποίο υπήρξαν σοβαρά παράπονα για τη διαιτητική αντιμετώπιση του Αμαρουσίου. Δεν προδικάζουμε προθέσεις ούτε αποδίδουμε ευθύνες χωρίς αποδείξεις.

Ωστόσο, όταν συγκεκριμένα γεγονότα επαναλαμβάνονται και δημιουργούν εύλογα ερωτήματα, η σιωπή των αρμόδιων οργάνων δεν αποτελεί απάντηση. Η ΚΑΕ Αμαρουσίου έχει επανειλημμένα επισημάνει ζητήματα που αφορούν τη θεσμική λειτουργία του ελληνικού μπάσκετ, τη διαφάνεια και την ανάγκη αποφυγής κάθε πραγματικής ή δυνητικής σύγκρουσης συμφερόντων.

Οι δημόσιες τοποθετήσεις μας δεν υπαγορεύονται από περιστασιακά αγωνιστικά αποτελέσματα, αλλά από την πεποίθηση ότι κανένα πρωτάθλημα δεν μπορεί να θεωρείται αξιόπιστο όταν οι συμμετέχοντες αμφισβητούν την ισότιμη αντιμετώπισή τους.

Ζητούμε από την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και τα αρμόδια όργανα διαιτησίας σαφείς, τεκμηριωμένες και δημόσιες απαντήσεις:

– Με ποια συγκεκριμένα και ελέγξιμα κριτήρια πραγματοποιούνται οι ορισμοί των διαιτητών;

– Πώς αξιολογούνται οι διαιτητικές εμφανίσεις και ποια είναι η διαδικασία ελέγχου σοβαρών ή καθοριστικών αποφάσεων;

– Ποιοι μηχανισμοί εγγυώνται την ανεξαρτησία της διαιτησίας και την αποτροπή συγκρούσεων συμφερόντων;

– Με ποιον τρόπο διασφαλίζεται ότι όλες οι ΚΑΕ αντιμετωπίζονται με τα ίδια ακριβώς κριτήρια;

Η επίκληση διαδικασιών, κανονισμών ή τεχνολογικών συστημάτων δεν αρκεί από μόνη της για να κατοχυρώσει τη διαφάνεια. Η αξιοπιστία δεν διακηρύσσεται. Αποδεικνύεται στην πράξη. Σεβόμαστε τους διαιτητές ως πρόσωπα και αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες του έργου τους.

Ο σεβασμός αυτός, όμως, δεν συνεπάγεται αποδοχή της έλλειψης λογοδοσίας ούτε παραίτηση από το δικαίωμα της θεσμικής κριτικής. Το Μαρούσι δεν ζητά προνομιακή μεταχείριση. Δεν επιδιώκει ευνοϊκές αποφάσεις και δεν απαιτεί τίποτα περισσότερο από όσα δικαιούται κάθε ομάδα που συμμετέχει στο ίδιο πρωτάθλημα.

Απαιτεί ίσους κανόνες, ανεξάρτητη διαιτησία και πραγματική λογοδοσία. Καλούμε τους αρμόδιους να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν. Η διαρκής συσσώρευση ερωτημάτων χωρίς ουσιαστικές απαντήσεις πλήττει την εμπιστοσύνη των ομάδων, των αθλητών και των φιλάθλων προς το ίδιο το άθλημα.

Η ΚΑΕ Αμαρουσίου θα συνεχίσει να υπερασπίζεται, με κάθε νόμιμο και θεσμικό μέσο, τις αρχές της διαφάνειας, της ισονομίας και του ευ αγωνίζεσθαι. Γιατί το ελληνικό μπάσκετ δεν έχει ανάγκη από περισσότερες διαβεβαιώσεις. Έχει ανάγκη από αποδείξεις.

ΚΑΕ Γ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:00ΕΥ ΖΗΝ

Έχετε μυρμήγκιασμα στα δάχτυλα τη νύχτα; Τι μπορεί να συμβαίνει στον καρπό σας

18:53ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Νέα μεταβολή του καιρού τα επόμενα 24ωρα – Πού αναμένονται τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

18:47ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε δημόσια διαβούλευση το φορολογικό νομοσχέδιο: Μειώσεις φόρων, ενισχύσεις συνταξιούχων και μέτρα

18:44ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Νέες συγκρούσεις στο Παρίσι - Λεηλασίες στη Μασσαλία - Πυρπολήθηκε το δημαρχείο της Λιμόζ

18:38ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Οδηγός μηχανής έπεσε σε γκρεμό 20 μέτρων - Στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένος

18:21ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου προς Τραμπ: «Μαζί θα ολοκληρώσουμε την αποστολή»

18:17ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου: Νεκρός κομάντο της Πολεμικής Αεροπορίας μετά από πτώση από ύψος 52 μέτρων

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πιερία: «Είμαστε σε σοκ, ήταν έμπειρος ο γιος μου», συγκλονίζει ο πατέρας του 41χρονου πιλότου - Ο μοιραίος δεξιός ελιγμός, τα 25 λεπτά πτήσης και τα αναπάντητα ερωτήματα

18:03ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ «ψηφίζει» Νετανιάχου: Οποιοσδήποτε άλλος εκτός από τον Μπίμπι είναι ο λάθος ηγέτης

17:58ΚΟΣΜΟΣ

Πτυχία στα αζήτητα - Έχει διδακτορικό από το Πρίνστον, αλλά δεν μπορεί να βρει δουλειά - Ο εφιάλτης ενός νέου επιστήμονα

17:58ΚΟΣΜΟΣ

«Οι ΗΠΑ επανέφεραν την παροχή κρίσιμων πληροφοριών στην Ουκρανία»

17:47ΜΠΑΣΚΕΤ

Επιστολή του Αμαρουσίου στον ΕΣΑΚΕ για τη διαιτησία: «Απαιτούμε ίσους κανόνες και λογοδοσία»

17:40ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός - Αστέρας AKTOR: Τίμησαν τη μνήμη του «Καπετάνιου» οι δύο ομάδες

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Πότε κλείνουν για Χριστούγεννα και πότε ανοίγουν

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικό βίντεο στη Βραζιλία: Εργάτης καθαριότητας πήδηξε την τελευταία στιγμή πριν τον συνθλίψει όχημα

17:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγρια νύχτα στις Αχαρνές: Καταδίωξη με ΙΧ, επίθεση σε σπίτι και ζημιές στα κρατητήρια – 4 συλλήψεις

17:20ΚΟΣΜΟΣ

«Κόκκινος συναγερμός» στη Λιθουανία μετά τον εντοπισμό ιπτάμενου αντικειμένου -Απογειώθηκαν μαχητικά

17:11ΚΟΣΜΟΣ

«Είμαστε έτοιμοι για πόλεμο»: Ο νέος υπουργός Άμυνας του Ιράν απειλεί ΗΠΑ και Ισραήλ

17:05ΕΛΛΑΔΑ

«Οι σχέσεις που δημιουργούμε με τα ζώα δεν είναι απλώς φροντίδα - Είναι σύνδεση εμπιστοσύνης που κάνει την απώλειά τους αβάστακτη»

16:57ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Ιερέας σκοτώθηκε όταν ξύλινος σταυρός έπεσε πάνω του την ώρα της λειτουργίας - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:19LIFESTYLE

Μνημόσυνο Μαζωνάκη: Οι ηχηρές απουσίες από την τελετή στη Νίκαια και οι επώνυμοι που έδωσαν το «παρών»

08:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ανατροπή τον Νοέμβριο - Η πρόβλεψη του ECMWF για την Ελλάδα

14:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου - Πώς θα κυλήσει η νέα εβδομάδα

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πιερία: «Είμαστε σε σοκ, ήταν έμπειρος ο γιος μου», συγκλονίζει ο πατέρας του 41χρονου πιλότου - Ο μοιραίος δεξιός ελιγμός, τα 25 λεπτά πτήσης και τα αναπάντητα ερωτήματα

18:17ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου: Νεκρός κομάντο της Πολεμικής Αεροπορίας μετά από πτώση από ύψος 52 μέτρων

16:57ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Ιερέας σκοτώθηκε όταν ξύλινος σταυρός έπεσε πάνω του την ώρα της λειτουργίας - Βίντεο

17:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγρια νύχτα στις Αχαρνές: Καταδίωξη με ΙΧ, επίθεση σε σπίτι και ζημιές στα κρατητήρια – 4 συλλήψεις

18:38ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Οδηγός μηχανής έπεσε σε γκρεμό 20 μέτρων - Στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένος

15:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αρκάς: «Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα» - Το σκίτσο για τον «κατεστραμμένο» κόσμο των νέων

11:58ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση σταθμός: 10.000€ αποζημίωση για κάθε ανεπιθύμητη κλήση που δέχεστε αν έχετε γραφτεί στο Άρθρο 11

16:05LIFESTYLE

Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Η πρώτη εμφάνιση στο κόκκινο χαλί με τον Ρομέν Γαβρά - «Απόψε με την αγάπη μου»

07:08ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: Πότε θα γυρίσουμε τους δείκτες των ρολογιών μας μια ώρα πίσω

14:12ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Αττική Οδό: Στις γραμμές του Προαστιακού εγκλωβίστηκε ένας τραυματίας - Εκσφενδονίστηκε από το όχημά του

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Συγκίνηση και θλίψη στο 40ήμερο μνημόσυνο του τραγουδιστή - Συγγενείς και θαυμαστές τον τιμούν στη Νίκαια

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb: Σοκ σε εκδοτικό οίκο της Αθήνας - Καταδικάστηκε ο ιδιοκτήτης για παρενόχληση εργαζόμενης

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Μνημόσυνο Μαζωνάκη: Κατέρρευσε η Μαρία Μαζωνάκη έξω από την εκκλησία

11:39WHAT THE FACT

Μην συνδέετε ποτέ πολύπριζο σε αυτό το δωμάτιο του σπιτιού - Όλοι οι ηλεκτρολόγοι προειδοποιούν

16:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή στο φθινοπωρινό σκηνικό - Οι εκτιμήσεις για τον Νοέμβριο στην Ελλάδα

17:58ΚΟΣΜΟΣ

Πτυχία στα αζήτητα - Έχει διδακτορικό από το Πρίνστον, αλλά δεν μπορεί να βρει δουλειά - Ο εφιάλτης ενός νέου επιστήμονα

13:37ΚΟΣΜΟΣ

Πάβελ Πριγκόζιν: Αυτός είναι ο νέος ηγέτης της ομάδας Wagner - Όπλα, χρυσός και στρατιές μισθοφόρων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ