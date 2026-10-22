Παναθηναϊκός AKTOR - Μπασκόνια 85-79: Νικάει και στα άσχημα βράδια του

Σε τέτοια βράδια σημασία έχει η νίκη. Και ο Παναθηναϊκός αν και βρέθηκε σε κακό βράδυ έκανε το καθήκον του, παίρνοντας την νίκη κόντρα στη Μπασκόνια και φτάνοντας το ρεκόρ του στο 6-1.

Κορυφαίος για τους νικητές, που είδαν τον Κέντρικ Ναν να επιστρέφει και στα ευρωπαϊκά παρκέ, ο Ματίας Λεσόρ. Ο Γάλλος σέντερ του “τριφυλλιού” ήταν κυριαρχικός και τελείωσε την αναμέτρηση με 20 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ στους 18 πόντους σταμάτησε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Καθοριστικός και ο Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος αν και είχε 4/10 σουτ πέτυχε το μεγάλο τρίποντο της βραδιάς και έδωσε 11 ασίστ, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή επίδοση.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε με φόρα στο παιχνίδι, στο επιθετικό κομμάτι, με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να είναι “καυτός”, αλλά από το ξεκίνημα φάνηκε ότι δεν είχε την ίδια συγκέντρωση στο κομμάτι της άμυνας. Ο Αμερικανός του “τριφυλλιού” έκανε ότι ήθελε την άμυνα της Μπασκόνια διατηρώντας μπροστά στο σκορ τον Παναθηναϊκό. Ο Φαρίντ όμως δημιούργησε προβλήματα στους παλιούς του συμπαίκτες του, αλλά ο Χέιζ-Ντέιβις ήταν ασταμάτητος και με 9 πόντους στα πρώτα πέντε λεπτά το σκορ ήταν 13-9.

Με την έναρξη του δεύτερου μισού της πρώτης περιόδου ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έριξε στον αγώνα και τον Κέντρικ Ναν, με την Μπασκόνια όμως να είναι εξαιρετικά εύστοχη και να “χτυπάει” την άμυνα του Παναθηναϊκού που είχε φανερές αδυναμίες. Φρανσίσκο και Γκραντ προσπαθούσαν να διατηρήσουν τον Παναθηναϊκό στο προβάδισμα και το κατάφερναν, μέχρι το 1:30 πριν το τέλος της πρώτης περιόδου όπου ο Λόσον με σουτ τριών πόντων έκανε το 20-21 και έδωσε για πρώτη φορά προβάδισμα στην ομάδα του.

Ο Παναθηναϊκός δε μπορούσε να βρει ρυθμό στην άμυνα και αυτό ήταν ξεκάθαρο στο παιχνίδι του αλλά και στις συνεχείς αλλαγές του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο Σέρβος τεχνικός προσπαθούσε να βρει την πεντάδα που θα “ξεκλείδωνε” το μυαλό των παικτών του σήτα άμυνα, με την Μπασκόνια να είναι πλέον πίσω στο σκορ, αλλά να μοιάζει ιδιαιτέρως απειλητική. Ο Λεσόρ έκανε το 30-27 στο 13’, ο Παναθηναϊκός συνέχιζε να κάνει εύκολα λάθη και στο 16’ το σκορ είχε γίνει 33-29. Στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός άνοιξε τη διαφορά στους 6 πόντους, με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να απλώνει την άμυνα σε όλο το γήπεδο και τους “πράσινους” να… προσπαθούν να παίξουν παγίδες.

Ανακάτευε την τράπουλα ο Ομπράντοβιτς, ο Παναθηναϊκός όμως δεν έπαιρνε μπροστά

Κάτι όμως που στα επόμενα λεπτά δεν έγινε σχεδόν ποτέ, μιας και η Μπασκόνια είχε το “καθαρό” μυαλό, χωρίς να πιεστεί ιδιαίτερα να σπάει το κάτι σαν… press του Παναθηναϊκού και να φτάνει εύκολα στο αντίπαλο καλάθι. Η Μπασκόνια συνέχιζε να είναι σε απόσταση… βολής, με τον Ομπράντοβιτς να συνεχίζει να ανακατεύει την… τράπουλα. Ο Γιαμπουσέλε στο “5”, στο “4” ο Χουάντσο, στο “3” ο Μπόνγκα, στο “2” ο Χέιζ και στο “1” ο Χουάντσο. Αλλά ούτε αυτό το σχήμα έκανε τη διαφορά με τους “πράσινους” να συνεχίζουν να μην έχουν συγκέντρωση και μυαλό. Ο Παναθηναϊκός φύλαγε την πιο σωστή του επίθεση για το τέλος, 43-38 με πικ εντ ρολ φάση των Φρανσίσκο και Λεσόρ που κατέληξε σε εντυπωσιακό κάρφωμα του Γάλλο σέντερ, αλλά και στην τελευταία του άμυνα τα… μούσκεψε, μ τον Γιοκσίμοβιτς να βρίσκει τον τρόπο να κάνει το 43-40.

Γαλλική αντεπίθεση και στο +10 ο Παναθηναϊκός

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Παναθηναϊκό να μπαίνει με ένα διαφορετικό πρόσωπο. Ο Φρανσίσκο συνδέθηκε με το καλάθι της Μπασκόνια, ενώ ο “Ζοτς” έδωσε εντολή η μπάλα να περάσει στο καλάθι. Με 5 πόντους του Γάλλου γκαρντ και τον Λεσόρ να τελειώνει τις φάσεις οι “πράσινοι” έφτασαν τη διαφορά στη μέγιστη τιμή της, 52-43. Όμως και πάλι δεν είχαν τη συγκέντρωση να τη διατηρήσουν, με τον Σπανιόλο να κάνει το ματς της… ζωής του. Ο playmaker των Βάσκνω ήταν εξαιρετικός και μείωσε σε 52-48, με τον Λεσόρ να χρεώνεται με 3ο φάουλ και να περνάει εκτός. Το ίδιο έγινε και με τον Χουάντσο αμέσως μετά, αλλά δυο καλές άμυνες έδωσαν την ευκαιρία στους γηπεδούχους να τρέξουν στο ανοιχτό γήπεδο και με καλάθι του Μήτογλου να κάνουν το 57-47, τέσσερα λεπτά πριν από την ολοκλήρωση της περιόδου.

Τον κράτησε ο Μήτογλου

Παρ’ όλα αυτά ο Παναθηναϊκός δεν ενέπνεε τη σιγουριά που ενέπνεε σε άλλα παιχνίδια. Τα εύκολα λάθη ήταν πολλά, με αποτέλεμα η μπαλκόνια να προσπαθήσει να πλησιάσει και πάλι και να ρίχνει τη διαφορά στους 7 πόντους, 61-54. Εκεί ο Παναθηναϊκός βρήκε παίκτη “κλειδί” τον Μήτογλου ο οποίος με δύο καλές άμυνες δεν επέτρεψε στους Βάσκους να πλησιάσουν ακόμα περισσότερο, ενώ με δύο δικούς του πόντους έγινε το 63-54 που ήταν το σκορ της τρίτης περιόδου.

Τέταρτη και τελευταία περίοδος με τον Παναθηναϊκό να δείχνει διάθεση να… “καθαρίσει” το ματς. Οι “πράσινοι” παρά το ότι δέχθηκαν τρίποντο με τοι ξεκίνημα, 63-57, κατάφεραν και απάντησαν και πήγαν τη διαφορά στους 10 πόντους, με τον 8ο του Κέντρικ Ναν. Όμως και πάλι δε μπορούσαν να διατηρήσουν τη διαφορά. 7:09 πριν από το τέλος η ομάδα του Περάσοβιτς έκανε σερί 2-9, μείωσε σε 69-66 και ο Ομπράντοβιτς δεν είχε άλλη επιλογή από το να καλέσει τάιμ άουτ μήπως και αφυπνίσει τους παίκτες του. Ακόμα και μετά το τάιμ άουτ οι “πράσινοι” με λάθη στην άμυνα και κακές επιθέσεις από τον Ναν βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 69-70, αλλά ο αμερικανός πήρε το.. αίμα του πίσω και 5:52 πριν το τέλος έκανε το 62-60.

Καρδιοχτύπησε αλλά πήρε την νίκη με υπογραφή… Φρανσίσκο

Τη στιγμή εκείνη ο Ομπράντοβιτς έμοιαζε να παίζει το.. τελευταίο του χαρτί για τον αγώνα, καθότι έριξε σχήμα με τρία γκαρντ. Μπάντιο, Φρανσίσκο και Ναν μαζί με τους Ντέιβις και Λεσόρ. Ο Λεσόρ ήταν ο παίκτης που έκανε τη διαφορά και “οδήγησε” τον Παναθηναϊκό στο 79-72, με την πλάστιγγα να μοιάζει πως άρχιζε να… γέρνει προς τους “πράσινους”. Η Μπασκόνια όμως δεν είχε πει την τελευταία της λέξη και μείωσε στους 4 πόντους, 2:17 πριν το τέλος του αγώνα. Ο Λεσόρ με το 4ο προσωπικό φάουλ του… χάρισε τρεις βολές στον Λόσον ο οποίος έφερε το ματς στο δίποντο (79-77), ενώ απέμενε 1:54 για το τέλος. Μάλιστα, 1:27 πριν τη λήξη η εξαιρετική συνεργασία των Σπανιόλο και Φαρίντ, έφερε τον άλλοτε παίκτη του Παναθηναϊκού τετ α τετ με το καλάθι των “πράσινων” για το 79-79. Στην επόμενη επίθεση ο Φρανσίσκο πέτυχε το τρίποντο της βραδιάς για το 82-79, ενώ με την 11η ασίστ του ο Γιαμπουσέλε “έγραψε” το τελικό 85-79.

Τα Δεκάλεπτα: 20-21, 43-40, 63-54, 85-79

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