Μπεσίκτας - Ολυμπιακός 73-81: Επιστροφή στις νίκες παρά τα προβλήματά του

Με άμυνα «μπετόν» στα κρίσιμα σημεία του αγώνα και παρά τις απουσίες, ο Ολυμπιακός έκαμψε με 81-73 την αντίσταση της Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη για την 8η αγωνιστική της EuroLeague, επιστρέφοντας εμφατικά στα θετικά αποτελέσματα στη διοργάνωση.

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Μπεσίκτας - Ολυμπιακός 73-81: Επιστροφή στις νίκες παρά τα προβλήματά του
ΜΠΑΣΚΕΤ
3'
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Με τεράστια ψυχικά αποθέματα και παρότι αγωνίστηκε χωρίς τους Μιλουτίνοφ, Μοντέρο, Φουρνιέ και Ντόρσεϊ, ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε της Μπεσίκτας με 81-73 στην Κωνσταντινούπολη για την 8η αγωνιστική της EuroLeague, ανεβαίνοντας στο 6-2 στη βαθμολογία.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα παρουσίασε θετικό πρόσωπο στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, με την άμυνά του να λειτουργεί περίφημα στα κρίσιμα σημεία.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Σάσα Βεζένκοφ με 16 πόντους και 5 ριμπάουντ, με τον Ταϊρίκ Τζόουνς να προσθέτει 15 πόντους και τον Ντόντα Χολ να γεμίζει τη στατιστική του να συμβάλει με 14. Καταλυτική παρουσία είχαν επίσης ο Γουόρντ (13π., 5 ριμπ., 5 ασίστ) και ο Μίλερ-ΜακΙντάιρ (7π., 7 ασίστ).

Στον αντίποδα, από την ομάδα του Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς ξεχώρισε ο Νόουελ με 15 πόντους και τρία τρίποντα, αλλά και ο Ντε Τζούλιους με 12 και 3 ασίστ.

Την επόμενη αγωνιστική, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί στη SUNEL Arena την Αρμάνι Μιλάνο.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Μπεσίκτας μπήκε δυνατά και με 6-0 σερί από πόντους του Νόουελ πήρε νωρίς τα ηνία του αγώνα. Ο Ολυμπιακός με όπλο την άμυνά του έτρεξε ένα σερί 15 αναπάντητων πόντων, κάνοντας το 15-6 στα μέσα της πρώτης περιόδου. Με αλλεπάλληλα καρφώματα του Χολ οι Πειραιώτες ξέφυγαν στο +9 για το 25-16, με τους Τούρκους να απαντάνε, κλείνοντας το δεκάλεπτο με ένα 7-0 και τρίποντο του Ντε Τζούλιους για το 23-25.

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Οι δύο ομάδες έμειναν κοντά στο σκορ στη δεύτερη περίοδο, με τη Μπεσίκτας να διαμορφώνει το 34-32 με 6-0 σερί και τον Ολυμπιακό να απαντάει με καλάθια από Βεζένκοφ, Τζόουνς και Γουόρντ για το 34-38 1:47' πριν το ημίχρονο. Με δύο ασίστ «πάρε-βάλε» του ΜακΙντάιρ στον Τζόουνς ο Ολυμπιακός έκλεισε εμφατικά με καρφώματα το πρώτο μέρος για το 42-36.

Ο Ντόντα Χολ με βολές και κάρφωμα διαμόρφωσε το 46-29 στις αρχές της τρίτης περιόδου, φτάνοντας τους 12 πόντους στο παιχνίδι. Ο Βεζένκοφ πήρε τη σκυτάλη, με τον MVP να γράφει το 50-39 για το διψήφιο προβάδισμα του Ολυμπιακού στο 24'. Ο Μόργκαν μείωσε αρχικά στο -6 με follow για το 50-56, ενώ λίγο μετά έκανε με τρίποντο το 53-58. Ο Ομορούγι κέρδισε φάουλ στο τρίποντο από τον Βεζένκοφ στην εκπνοή του δεκαλέπτου, διαμορφώνοντας το 58-61.

Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα «κόλλησε» στην επίθεση στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου με αποτέλεσμα η Μπεσίκτας να πάρει εκ νέου το προβάδισμα χάρις σε τρίποντο του Νόουελ (68-66). Ωστόσο οι Πειραιώτες έβγαλαν «σφυγμό», έτρεξαν 10-0 σερί με κύριο εκφραστή τον Ταϊρίκ Τζόουνς και ξέφυγε στο +8 (68-76). Ο Εντιάι κέρδισε τρεις βολές 1:45 πριν την κόρνα, με τον Σενεγαλέζο να ευστοχεί σε 1/3, κάνοντας ωστόσο το 70-79. Οι Τούρκοι απάντησαν με τρίποντο και ο Βεζένκοφ από κοντά διαμόρφωσε το τελικό 73-81 με τον Ολυμπιακό να επιστρέφει στις νίκες στην EuroLeague, μπαίνοντας παράλληλα με το «δεξί» στην τρίτη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν.

Τα δεκάλεπτα: 23-25, 36-42, 58-61, 73-81

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