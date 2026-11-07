Δόξα Λευκάδας - Άρης 77-88: Συνεχίζεται το «τρενάκι» των Θεσσαλονικιών| 5η σερί νίκη στο πρωτάθλημα

Σπουδαία νίκη για τον Άρη που συνεχίζει το πολύ καλό του ξεκίνημα στην GBL

Newsroom

Δόξα Λευκάδας - Άρης 77-88: Συνεχίζεται το «τρενάκι» των Θεσσαλονικιών| 5η σερί νίκη στο πρωτάθλημα
ΜΠΑΣΚΕΤ
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Ο Άρης συνεχίζει ακάθεκτος τις υποχρεώσεις του στο Ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς μετά τη νίκη του απέναντι στο Παναθηναϊκό την περασμένη αγωνιστική, κατάφερε να φύγει με το «διπλό» από τη Λευκάδα, επικρατώντας της Δόξας με 77-88.

Σε φοβερή ημέρα για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη βρέθηκε ο Ντιμιτρίεβιτς που σκόραρε 25 πόντους, μοιράζοντας και 5 ασίστ, ενώ σε καλή μέρα βρέθηκαν οι Ρόμπινσολ και Λιντέλ με 17 πόντους και 8 ριμπάουντ και 14 πόντους και 8 ριμπάουντ αντίστοιχα.

Πώς ήρθε το «διπλό»

Ο Άρης μπήκε δυναμικά στην αναμέτρηση με τη Δόξα και κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό του, έχοντας σε εξαιρετική κατάσταση τον Κώστα Αντετοκούνμπο και τον Ντιμιτρίεβιτς. Οι «κιτρινόμαυροι» βρήκαν λύσεις στην επίθεση, αξιοποίησαν την παρουσία τους κοντά στο καλάθι και έχτισαν σημαντική διαφορά, φτάνοντας μέχρι και το +19.

Η Δόξα προσπάθησε να αντιδράσει στο δεύτερο μέρος, με τους Χάρμον και Γκραντ να δίνουν επιθετικές λύσεις. Μάλιστα, στις αρχές της τέταρτης περιόδου πλησίασε στους εννέα πόντους, ωστόσο ο Ντιμιτρίεβιτς έδωσε ξανά την απάντηση με το πέμπτο του τρίποντο σε ισάριθμες προσπάθειες.

Ο Άρης πήρε από νωρίς το προβάδισμα

Η Δόξα ξεκίνησε με τις συνεργασίες των Χάρμον και Σάρμα, διατηρώντας το σκορ κοντά στο 7-7. Ο Άρης, ωστόσο, είχε τον Κώστα Αντετοκούνμπο σε εξαιρετική κατάσταση, με τον Έλληνα ψηλό να προσφέρει σημαντικές λύσεις από τα πρώτα λεπτά.

Στη συνέχεια, ο Ντιμιτρίεβιτς ευστόχησε στο δεύτερο τρίποντό του, διαμορφώνοντας το 20-15 στο έκτο λεπτό, ενώ τα σκριν του Μπιρτς βοηθούσαν τους περιφερειακούς να βρίσκουν χώρους στην επίθεση. Θετικό ήταν και το γεγονός ότι ο Τολιόπουλος επέστρεψε στη δράση στο έβδομο λεπτό, έχοντας ξεπεράσει τις ενοχλήσεις που τον είχαν αφήσει εκτός από το παιχνίδι με τη Χάποελ.

Παρά τα πολλά φάουλ των γηπεδούχων, ο Άρης βρήκε τον τρόπο να ξεφύγει με διψήφια διαφορά, φτάνοντας στο 27-17. Η Δόξα δυσκολευόταν να σκοράρει, με τους Θεσσαλονικείς να ανεβάζουν τη διαφορά στο +13 (39-23) χάρη σε τρίποντο του Γιόβιτς. Η ένταση του Θανάση Αντετοκούνμπο στην άμυνα συνέβαλε στη διατήρηση του ελέγχου μέχρι την ανάπαυλα.

Στο +19 ο Άρης, προσπάθησε να επιστρέψει η Δόξα

Στην τρίτη περίοδο, η Δόξα βρήκε περισσότερες επιθετικές λύσεις με τους Χάρμον και Γκραντ. Ο Άρης, όμως, επέλεξε να αξιοποιήσει περισσότερο την παρουσία του στη ρακέτα, με τον Ρόμπινσον-Ερλ να φτάνει σε διψήφιο αριθμό πόντων.

Την ίδια στιγμή, ο Ντιμιτρίεβιτς συνέχισε να εκτελεί με μεγάλη αποτελεσματικότητα, βοηθώντας τους «κιτρινόμαυρους» να φτάσουν ακόμη και στο +19 στα μέσα του δεκαλέπτου.

Η Δόξα δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Στο 32ο λεπτό, δύο διαδοχικές αμυντικές ενέργειες του Χάρμον και ένα τρίποντο του Γκραντ έφεραν το σκορ στο 73-59. Οι γηπεδούχοι πήραν ψυχολογία, σημείωσαν δέκα συνεχόμενους πόντους και μείωσαν σε 73-64, πλησιάζοντας ξανά σε απόσταση εννέα πόντων.

Ωστόσο, ο Ντιμιτρίεβιτς είχε και πάλι την απάντηση. Με το πέμπτο του τρίποντο σε πέντε προσπάθειες κράτησε τον Άρη σε θέση ισχύος, σε ένα σημείο που η Δόξα επιχειρούσε να επιστρέψει δυναμικά στη διεκδίκηση του αγώνα.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Μαρινάκης, Μπακάλης, Ζαχαρής

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 23-32, 35-51, 54-68, 77-88

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