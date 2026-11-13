Παναθηναϊκός AKTOR - Μπαρτσελόνα: Τιτανομαχία στο T-Center - Η ώρα και το κανάλι

Snapshot Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται την Μπαρτσελόνα στις 13/11 στο Telekom Center Athens για την 11η αγωνιστική της EuroLeague με στόχο τη νίκη για διατήρηση στις πρώτες θέσεις.

Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης (115-112) και έχει ρεκόρ 8-2, ενώ η Μπαρτσελόνα έχει ρεκόρ 7-3 και τέσσερις συνεχόμενες νίκες.

Η Μπαρτσελόνα θα αγωνιστεί χωρίς τον τραυματία Κέβιν Πάντερ και τον Τόσαν Εβμπουομουάν, ενώ οι Νούνιες και Γκίμπσον πιθανώς θα επιστρέψουν.

Ο Παναθηναϊκός καλείται να ελέγξει τον ρυθμό, να περιορίσει τα λάθη και να κυριαρχήσει στα ριμπάουντ, με σημαντική συμβολή από Ναν, Σλούκα και Λεσόρ.

Η μετάδοση του αγώνα θα γίνει την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στις 21:15 από το Novasports Prime. Snapshot powered by AI

Ο Παναθηναϊκός AKTOR επιστρέφει στο Telekom Center Athens για ένα σπουδαίο ευρωπαϊκό παιχνίδι, καθώς φιλοξενεί την Μπαρτσελόνα την Παρασκευή (13/11, 21:15), στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της EuroLeague. Στόχος των «πράσινων» είναι να εκμεταλλευτούν την έδρα τους και να διατηρηθούν στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας.

Το «τριφύλλι» έρχεται με ανεβασμένη ψυχολογία μετά τη μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης με 115-112. Ένα αποτέλεσμα που επιβεβαίωσε την επιθετική δυναμική της ομάδας και της έδωσε ακόμη μεγαλύτερη ώθηση ενόψει της συνέχειας.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στο 8-2 και θέλει να συνεχίσει νικηφόρα, γνωρίζοντας πως απέναντί του θα βρει έναν ιδιαίτερα επικίνδυνο αντίπαλο. Η Μπαρτσελόνα ταξίδεψε στην Αθήνα έχοντας συμπληρώσει τέσσερις συνεχόμενες νίκες, δείχνοντας πως βρίσκεται σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση.

Οι Καταλανοί έχουν ρεκόρ 7-3 και με ενδεχόμενη επικράτηση στο Telekom Center Athens θα πλησιάσουν ακόμη περισσότερο την κορυφή. Διαθέτουν σημαντική επιθετική ποιότητα και μεγάλη εμπειρία από τέτοιου είδους αναμετρήσεις, ωστόσο θα έχουν και σημαντικές απουσίες.

Το μεγαλύτερο πλήγμα για την ομάδα της Βαρκελώνης είναι η απουσία του Κέβιν Πάντερ, ο οποίος αντιμετωπίζει τραυματισμό στον αριστερό αστράγαλο και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για περίπου έξι εβδομάδες. Νοκ άουτ έχει τεθεί και ο Τόσαν Εβμπουομουάν, ενώ οι Χουάν Νούνιες και Ουμόχα Γκίμπσον είναι πιθανό να επιστρέψουν στη διάθεση της ομάδας.

Στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος επέστρεψε στις προπονήσεις, την ώρα που ο Λευτέρης Μαντζούκας εξακολουθεί να βρίσκεται εκτός.

Τι πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός

Για να φτάσουν σε ακόμη μία σημαντική νίκη, οι «πράσινοι» θα χρειαστεί να ελέγξουν τον ρυθμό, να περιορίσουν τα λάθη τους και να κυριαρχήσουν στα ριμπάουντ. Παράλληλα, θα πρέπει να αξιοποιήσουν την ταχύτητά τους στο ανοιχτό γήπεδο και να βρουν τρόπους να ανακόψουν την επιθετική λειτουργία των φιλοξενούμενων.

Καθοριστική αναμένεται να είναι η συμβολή των Κέντρικ Ναν, Κώστα Σλούκα και Ματίας Λεσόρ, σε ένα παιχνίδι όπου η συγκέντρωση και η ένταση θα παίξουν σημαντικό ρόλο από το ξεκίνημα.

Η παράδοση των τελευταίων ετών είναι απόλυτα ισορροπημένη, καθώς Παναθηναϊκός και Μπαρτσελόνα μετρούν από τρεις νίκες στις έξι πιο πρόσφατες μεταξύ τους αναμετρήσεις στην EuroLeague. Το «τριφύλλι» θέλει να δώσει συνέχεια στο σπουδαίο αποτέλεσμα της Μαδρίτης, παίρνοντας ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα απέναντι σε έναν από τους ισχυρούς αντιπάλους της διοργάνωσης.

Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης

Η αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα θα διεξαχθεί την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, με το τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για τις 21:15. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime.