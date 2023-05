Τι βλέπουν οι στοιχηματικές στη μάχη των εκλογών!

Η Ελλάδα στις κάλπες με τις Βουλευτικές Εκλογές 2023 στις 21 Μαΐου, όπου τα κόμματα διεκδικούν την ψήφο των πολιτών για τη σύνθεση της νέας Βουλής και τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Έπειτα από τέσσερα χρόνια η Ελλάδα ξανά στις κάλπες για τις εκλογές, που διεξάγονται με σύστημα απλής αναλογικής.

Με το συγκεκριμένο σύστημα για να προκύψει αυτοδυναμία και σχηματισμός Κυβέρνησης από ένα κόμμα, χρειάζεται ποσοστό άνω του 45%, ανάλογα και με το ποσοστό των κομμάτων που δε θα πιάσουν το απαραίτητο 3% για να εισέλθουν στη Βουλή.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί σχηματισμός κυβέρνησης, ούτε με συνεργασία δύο ή περισσότερων κομμάτων, θα προκηρυχθούν δεύτερες εκλογές, οι οποίες θα διεξαχθούν με σύστημα ενισχυμένης αναλογικής.

Τα κόμματα διεκδικούν την ψήφο των Ελλήνων πολιτών, για να έχουν τον πρώτο λόγο για την διερευνητική εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, σε περίπτωση που κάποιο εξ αυτών δεν καταφέρει να έχει το απαραίτητο ποσοστό για αυτοδυναμία.

Στις προηγούμενες εκλογές πρώτο κόμμα ήταν η Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 39.85%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ακολούθησε με 31.53%, με τα δύο κόμματα να διεκδικούν ξανά την πρωτιά. To χάντικαπ ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ κυμαίνεται στο 4.5%, σε απόδοση 1.80 για Over και 1.95 για το Under.

Στις Εκλογές του 2019 έξι κόμματα (Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, Μέρα 25) συγκέντρωσαν ποσοστό για να εισέλθουν στη Βουλή και τώρα διεκδικούν και πάλι τα υψηλότερα δυνατά ποσοστά για να είναι και στη σύνθεση της νέας Βουλής. Το Μέρα 25 είχε συγκεντρώσει 3.44% το 2019. Για το Over 3.75% του Μέρα 25 η απόδοση κυμαίνεται στο 1.65, ενώ για το Under στο 2.35.

Πολύ σημαντικές για τη διαμόρφωση των συσχετισμών και των ποσοστών θα είναι οι 9 μονοεδρικές περιφέρειες (Καστοριά, Γρεβενά, Θεσπρωτία, Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ζάκυνθος, Ευρυτανία Σάμος, Φωκίδα), εκεί όπου εκλέγεται μόνο ένας βουλευτής και την έδρα κερδίζει το πρώτο κόμμα στη συγκεκριμένη περιφέρεια. Η Νέα Δημοκρατία είχε κερδίσει και τις 7 μονοεδρικές στις προηγούμενες εκλογές. Το να κερδίσει η Νέα Δημοκρατία Over 7.5 μονοεδρικές το συναντάμε στο 1.65 και το under 7.5 στο 2.15.

Μεγάλη μάχη αναμένεται και όσον αφορά τους σταυρούς των υποψηφίων των κομμάτων ανά περιφέρεια. Στην Α’ Αθηνών για τη Νέα Δημοκρατία το 2019 είχε πρωτεύσει η Όλγα Κεφαλογιάννη που τη συναντάμε στο 2.20 για να είναι ξανά πρώτη, ενώ στο 1.95 είναι ο Βασίλης Κικίλιας.

Στην Α’ Αθηνών για τον ΣΥΡΙΖΑ το 2019 πρώτος ήταν ο Νίκος Βούτσης που προσφέρεται για νέα πρωτιά στο 2.10, ενώ στο 1.95 είναι ο Δημήτρης Τζανακόπουλος.

Τέλος, ανάμεσα στις προσφερόμενες αγορές, μπορεί κάποιος

να βρει στοιχήματα με τα ποσοστά και τα head 2 head των κομμάτων, στατιστικές επιλογές και μία πλούσια γκάμα ειδικών στοιχημάτων.

