Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός με ενισχυμένες αποδόσεις από το Πάμε Στοίχημα

Επιστρέφουν στη δράση τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα μετά από τη διακοπή τους για δύο εβδομάδες λόγω των αγώνων των εθνικών ομάδων στο Nations League.

Στη Super League ξεχωρίζουν το ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός, το οποίο διεξάγεται την Κυριακή, στις 21:00, στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και ο αγώνας της ΑΕΚ με τον ΟΦΗ ο οποίος γίνεται το Σάββατο, στις 19:30, στην Allwyn Arena.

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει αμέτρητες αγορές για τις δύο αναμετρήσεις της Super League, καθώς και ενισχυμένες αποδόσεις:

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός (Κυριακή, 21:00)

Σκορ Πολλαπλών Επιλογών 1-0, 2-0 ή 3-0

Να Σκοράρουν και οι 2 ομάδες & Over 9.5 κόρνερ

ΑΕΚ-ΟΦΗ (Σάββατο, 19:30)

Over 2.5 γκολ & Over 9.5 κόρνερ

Η ΑΕΚ να κερδίσει, Over 2.5 γκολ & Over 8.5 κόρνερ

Στην Premier League τα βλέμματα στρέφονται στο ντέρμπι Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Σίτι. Την Κυριακή, στις 18:30, στο Anfield γίνεται το μεγάλο παιχνίδι, για το οποίο προσφέρονται από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές.

Στα καταστήματα Allwyn σε περιμένουν κάθε μέρα Super Βοοsted Odds, Promos και Αποστολές μέσα από το καθημερινό Πάμε Στοίχημα Calendar.

Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει για τις μεγάλες αναμετρήσεις τις προωθητικές ενέργειες «Boost Νίκης», «Στο Παρά 1» & «Bet Builder Boost»* και για τους αγώνες της Super League την ενέργεια «Bet Lock»*.

Euroleague: Ολυμπιακός-Αναντολού Εφές με «20 & Kάρφωσες»*

Στη Euroleague ολοκληρώνεται σήμερα η 4η αγωνιστική και στις 21:15 ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων την Αναντολού Εφές

Στα καταστήματα Allwyn προσφέρονται πολλές στοιχηματικές επιλογές και η προωθητική ενέργεια «20 & Κάρφωσες»* για το παιχνίδι Ολυμπιακός-Αναντολού Εφές, καθώς και ενισχυμένες αποδόσεις:

Γ. Mοντέρο 19+ πόντοι

Ντ. Σάριτς 8+ Ριμπάουντ

Formula 1: Πλήθος αγορών και «10 & Καρό Σημαία»* για το Grand Prix της Σιγκαπούρης

Στη Formula 1 πραγματοποιείται το Grand Prix της Σιγκαπούρης. Το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ προσφέρει την προωθητική ενέργεια «10 & Καρό Σημαία»* και 50 + αγορές για τον αγώνα της Κυριακής μεταξύ των οποίων και τις εξής:

Νικητήριο Μονοθέσιο

Πρώτη εγκατάλειψη οδηγού

Οver/Under γύρος 1ου Pit Stop

Οδηγός που θα κάνει τον ταχύτερο γύρο

Ομάδα με τους περισσότερους βαθμούς

Nέα εμπειρία Virtual Sports Ποδόσφαιρο

Το Virtual Ποδόσφαιρο έχει πρόσφατα ανανεωθεί, προσφέροντας ακόμη πιο πλούσια εμπειρία παιχνιδιού. Οι αγώνες πλέον περιλαμβάνουν μεγαλύτερη ποικιλία φάσεων και δράσης και περισσότερες στοιχηματικές επιλογές και ανανεωμένο Bet Builder Ready, προσφέροντας μια ακόμα πιο ολοκληρωμένη εμπειρία στους παίκτες.

Η εμπειρία των Virtual Sports περιμένει τους παίκτες σε ένα κατάστημα Allwyn κοντά τους, με συνεχόμενη δράση – αγώνες κάθε 3 λεπτά, νέες αγορές και ανανεωμένο περιεχόμενο καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ