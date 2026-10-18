Κλήρωση Τζόκερ 18/10/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 2.500.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 18 Οκτωβρίου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 2.500.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 13, 27, 19, 35, 3 και τζόκερ ο αριθμός 9.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.