Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Τρίτης (20/10)
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση
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Τζακ ποτ στην κλήρωση (3133) του Τζόκερ το βράδυ της Κυριακής (18/10) που μοίραζε στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 2.500.000 ευρώ.
Στη δεύτερη κατηγορία τέσσερις τυχεροί κέρδισαν το ποσό των 100.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 3, 13, 19, 27, 35 και Τζόκερ ο αριθμός 9.
Στην κλήρωση της Τρίτης (20/10) το Τζόκερ θα μοιράσει στη πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 2.700.000 ευρώ.
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