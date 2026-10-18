Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Τρίτης (20/10)

Τζακ ποτ στην κλήρωση (3133) του Τζόκερ το βράδυ της Κυριακής (18/10) που μοίραζε στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 2.500.000 ευρώ.

Στη δεύτερη κατηγορία τέσσερις τυχεροί κέρδισαν το ποσό των 100.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 3, 13, 19, 27, 35 και Τζόκερ ο αριθμός 9.

Στην κλήρωση της Τρίτης (20/10) το Τζόκερ θα μοιράσει στη πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 2.700.000 ευρώ.