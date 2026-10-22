Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 22/10: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 3 εκατ. ευρώ

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση    

Newsroom

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 22/10: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 3 εκατ. ευρώ
ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η κλήρωση του Τζόκερ έγινε την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026.
  • Το ποσό της πρώτης κατηγορίας ήταν τουλάχιστον 3 εκατομμύρια ευρώ.
  • Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης 3134 είναι 6, 9, 12, 14, 31 και Τζόκερ ο αριθμός 9.
Snapshot powered by AI

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 3 εκατ. ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση Τζόκερ (3134) για το 3.000.000 ευρώ, σήμερα, είναι:

6, 9, 12, 14, 31 και αριθμός Τζόκερ το 9.

iiiioii-1.png

Από τη σημερινή κλήρωση σημειώθηκε τζακ ποτ στην πρώτη κατηγορία.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:52ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Δικαστήριο επιβάλλει στον Τραμπ να δώσει ένορκη κατάθεση στους δικηγόρους του BBC

22:43ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Στην τελική ευθεία για τις πιο κρίσιμες εκλογές – Η «Φοιτητική Λίστα» απειλεί την παντοδυναμία Βούτσιτς

22:34LIFESTYLE

Μια γυναίκα spoiler: Σε απελπισία η Μαρίνα – Παίρνει στα χέρια της τις εξετάσεις

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Στις 17 Νοεμβρίου κρίνεται η αίτηση επανεξέτασης για τη δολοφονία της Ελένης Τοπαλούδη

22:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καβγάς Κωνσταντοπούλου -  Χρηστίδη: «Είστε με τους λύκους που προωθούν ξένα συμφέροντα» - «Κάνετε θέατρο» 

22:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 22/10: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 3 εκατ. ευρώ

22:05ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις: Ο Λιόλιος είχε ζητήσει να αποβληθεί παίκτης - Τα SMS και τα 931.000 ευρώ που προκαλούν «σεισμό» στο ελληνικό μπάσκετ

22:05ΥΓΕΙΑ

Βραβείο για το καλύτερο ΑΙ Video απέσπασε η GR8 Communication στα Content Marketing Awards 2026

21:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΟΦΗ - Λεβερκούζεν 0-2: Το πάλεψε αλλά οι Γερμανοί ήταν σε άλλο ποιοτικό επίπεδο

21:42ΚΟΣΜΟΣ

Μαλαισία: 16χρονος μπήκε σε τάξη με τσεκούρι και έκανε live μετάδοση την επίθεση σε καθηγήτρια - Είχε δέσει το κινητό στο κεφάλι του - video

21:39ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Επτά νεκροί σε επιχείρηση κατά ομάδας που συνδέεται με το Ισλαμικό Κράτος

21:25ΚΟΣΜΟΣ

Παρέμβαση Τραμπ σε Μασκ για το Starlink στην Ουκρανία: Άρση των περιορισμών στα drones

21:15ΚΟΣΜΟΣ

Ζελένσκι: Δεν έχουμε λάβει ακόμη πρόσκληση για την G20

21:01ΚΟΣΜΟΣ

Ο υπόγειος πόλεμος της Ουκρανίας: Μάχες μέχρι θανάτου μέσα σε σοβιετικούς αγωγούς φυσικού αερίου

20:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Pulse: Προβάδισμα ΝΔ, φρενάρισμα ΕΛΑΣ και ενίσχυση ΠΑΣΟΚ

20:30ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: Αντίστροφη μέτρηση για επιστροφή στο χειμερινό ωράριο

20:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Double score για ΝΔ, προβάδισμα με 12,5 μονάδες έναντι της ΕΛΑΣ στην πρόθεση ψήφου και Βουλή 8 κομμάτων

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Αποσωληνώθηκε η 21χρονη - «Με τη θέλησή μου έκανα ότι έκανα, ήθελα να πειραματιστώ»

20:14ΚΟΣΜΟΣ

Μάθιου ΜακΚόναχι: «Φουντώνουν» οι φήμες ότι θα είναι υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ – Το viral βίντεο

20:00ΕΥ ΖΗΝ

Μανιτάρια: Τα διατροφικά τους οφέλη και τι κάνουν στη βιταμίνη D

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:57ΚΟΣΜΟΣ

Ρήξη στις σχέσεις Τουρκίας- Αζερμπαϊτζάν: Μαντίλα και Ισραήλ

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Αποσωληνώθηκε η 21χρονη - «Με τη θέλησή μου έκανα ότι έκανα, ήθελα να πειραματιστώ»

19:02ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Σκόνη και θρύψαλα»: Οι συνθηματικές εντολές στους διαιτητές για... χειρουργείο σε μια ομάδα - Πώς έστησαν ακόμη και αγώνες μαθητικών πρωταθλημάτων - Κατάθεση που καίει Λιόλιο και τους άλλους 5 συλληφθέντες

16:18LIFESTYLE

Η Κέιτ Μίντλετον επέστρεψε 14 χρόνια μετά στον χώρο όπου έδωσε την πρώτη της βασιλική ομιλία

22:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 22/10: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 3 εκατ. ευρώ

14:55ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός είχε κάνει πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της συλληφθείσας Τσαρούχα για να σφυρίζει σε ματς με τον Παναθηναϊκό!

22:05ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις: Ο Λιόλιος είχε ζητήσει να αποβληθεί παίκτης - Τα SMS και τα 931.000 ευρώ που προκαλούν «σεισμό» στο ελληνικό μπάσκετ

18:38ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: «Ετοιμαστείτε για πόλεμο ή ολικό μπλακάουτ» - Οδηγός επιβίωσης στους πολίτες - Τρία λίτρα νερό, τρόφιμα, φάρμακα και μετρητά για κάθε πολίτη

17:58ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Όπου τους βρίσκω θα τους διαλύω γιατί είναι εχθροί μου»: Τα στοιχεία που «καίνε» Λιόλιο και τους άλλους 5 – Οι αγώνες του Προμηθέα που ελέγχονται ως στημένοι -Η Τσαρούχα ζητούσε να της κανονίσουν διαμονή στο Costa Navarino

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Ταΰγετος: Εργασίες καθαρισμού και επισκευών στα 2.407 μέτρα - Συνεργασία ορειβατών και Στρατού για το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία

19:34ΕΛΛΑΔΑ

Αλυσίδα πιτσαρίας Pizza Fan: 1,1 εκατ. ευρώ είχε τελικά η βίλα του ιδιοκτήτη

06:33ΚΟΣΜΟΣ

Κιμ Γιονγκ Ουν: Η αλήθεια για το «ανακοινωθέν θανάτου», τη φωτογραφία και την εγκεφαλική αιμορραγία

20:00ΕΥ ΖΗΝ

Μανιτάρια: Τα διατροφικά τους οφέλη και τι κάνουν στη βιταμίνη D

20:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Metron Analysis: Double score για ΝΔ, προβάδισμα με 12,5 μονάδες έναντι της ΕΛΑΣ στην πρόθεση ψήφου και Βουλή 8 κομμάτων

10:52ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Ξεκάθαρο μήνυμα Δημητρακόπουλου - «Αυτό τον βόθρο να τον εξαφανίσουμε»

19:25ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Νεκρός 28χρονος που έπεσε σε κάγκελα από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό - Διακοπή κυκλοφορίας στην Κυψέλη λόγω εργασιών της ΕΥΔΑΠ

12:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εντυπωσιακή «ρωγμή» στον πολικό στρόβιλο - Τι σημαίνει για την Ελλάδα

17:51ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρός σεισμός 7 Ρίχτερ συγκλόνισε το Θιβέτ - Σε βάθος μόλις 10 χιλιομέτρων

21:42ΚΟΣΜΟΣ

Μαλαισία: 16χρονος μπήκε σε τάξη με τσεκούρι και έκανε live μετάδοση την επίθεση σε καθηγήτρια - Είχε δέσει το κινητό στο κεφάλι του - video

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ