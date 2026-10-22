Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 22/10: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 3 εκατ. ευρώ

Snapshot Η κλήρωση του Τζόκερ έγινε την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026.

Το ποσό της πρώτης κατηγορίας ήταν τουλάχιστον 3 εκατομμύρια ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης 3134 είναι 6, 9, 12, 14, 31 και Τζόκερ ο αριθμός 9. Snapshot powered by AI

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 3 εκατ. ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση Τζόκερ (3134) για το 3.000.000 ευρώ, σήμερα, είναι:

6, 9, 12, 14, 31 και αριθμός Τζόκερ το 9.

Από τη σημερινή κλήρωση σημειώθηκε τζακ ποτ στην πρώτη κατηγορία.