Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 22/10: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 3 εκατ. ευρώ
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση
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- Η κλήρωση του Τζόκερ έγινε την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026.
- Το ποσό της πρώτης κατηγορίας ήταν τουλάχιστον 3 εκατομμύρια ευρώ.
- Οι τυχεροί αριθμοί της κλήρωσης 3134 είναι 6, 9, 12, 14, 31 και Τζόκερ ο αριθμός 9.
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 22 Οκτωβρίου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 3 εκατ. ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση Τζόκερ (3134) για το 3.000.000 ευρώ, σήμερα, είναι:
6, 9, 12, 14, 31 και αριθμός Τζόκερ το 9.
Από τη σημερινή κλήρωση σημειώθηκε τζακ ποτ στην πρώτη κατηγορία.
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