Κλήρωση Τζόκερ 5/11/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

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Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1 εκατ. ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι: 3, 10, 16, 20, 42 και τζόκερ το 18.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.