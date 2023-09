Νίκος Βαμβακούλας: Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής πάει Άγιο Δομίνικο για το νέο ριάλιτι επιβίωσης

Νίκος Βαμβακούλας: Ο πρώην αμυντικός του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού θα λάβει μέρος στο νέο ριάλιτι επιβίωσης, «I’m A Celebrity Get Me Out of Here».

O παλαίμαχος παίκτης αναμένεται να είναι ένας από τους διάσημους που θα λάβουν μέρος στο ριάλιτι του ΣΚΑΪ.

Ο Νίκος Βαμβακούλας έχει γράψει τη δική του ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έχοντας φορέσει τη φανέλα τόσο του Ολυμπιακού, όσο και του Παναθηναϊκού, ενώ υπήρξε και διεθνής, αγωνιζόμενος 30 φορές με το εθνόσημο στο στήθος.

Όσον αφορά στο «I’m A Celebrity Get Me Out of Here», τα γυρίσματα θα γίνουν στον Άγιο Δομίνικο και την παρουσίαση του θα αναλάβει ο Γιώργος Λιανός, ενώ ρόλο – έκπληξη θα έχει η Καλομοίρα.

Σχετικές ειδήσεις