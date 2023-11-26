Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τα Άρης - Παναθηναϊκός και ΠΑΣ Γιάννινα - ΑΕΚ
Αθλητικές μεταδόσεις: Οι επικίνδυνοι «έξοδοι» του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ στη Super League, απέναντι σε Άρη και ΠΑΣ Γιάννινα, αντίστοιχα, ξεχωρίζουν από το τηλεοπτικό πρόγραμμα.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (26/11):
ΩΡΑ
ΚΑΝΑΛΙ
ΑΓΩΝΑΣ
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
11:35
COSMOTE SPORT 5 HD
Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana - Προθέρμανση
MotoGP 2023
12:45
COSMOTE SPORT 5 HD
Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana – Αγώνας
Moto3 2023
13:30
COSMOTE SPORT 3 HD
Κάλιαρι – Μόντσα
Serie A 2023-24
14:00
COSMOTE SPORT 5 HD
Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana – Αγώνας
Moto2 2023
14:00
COSMOTE SPORT 7 HD
Αμπερντίν – Ρέιντζερς
cinch Scottish Premiership 2023-24
14:00
Novasports Prime
Νις – Τουλούζ
Ligue 1
14:30
Novasports Start
Καϊζερσλάουτερν - Χόλσταϊν Κίελ
Bundesliga 2
14:30
Novasports 2HD
Γάνδη - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
Βελγικό πρωτάθλημα
14:45
ANT1, ΑΝΤ1+
Yas Marina Circuit, Αγώνας
Formula 1
15:00
Novasports 1HD
Βιγιαρεάλ – Οσασούνα
LaLiga EA Sports
15:30
COSMOTE SPORT 5 HD
Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana – Αγώνας
MotoGP 2023
15:30
Novasports 5HD
Αλκμααρ – Φόλενταμ
Eredivisie
16:00
COSMOTE SPORT 3 HD
Έμπολι – Σασουόλο
Serie A 2023-24
16:00
COSMOTE SPORT 1 HD
Κηφισιά - Αστέρας Τρίπολης
Stoiximan Super League 2023-24
16:00
COSMOTE SPORT 2 HD
Φροζινόνε – Τζένοα
Serie A 2023-24
16:00
Novasports Premier League
Τότεναμ - Άστον Βίλα
Premier League
16:30
Novasports 3HD
Χάιντενχαϊμ – Μπόχουμ
Bundesliga
17:00
COSMOTE SPORT 6 HD
Φενέρμπαχτσε – Πετκίμ
Turkish Basketball Super League 2023-24
17:00
Novasports Prime
ΠΑΣ Γιάννινα – ΑΕΚ
Stoiximan Super League 2023-24
17:15
ΕΡΤ3
Κολοσσός H Hotels - Παναθηναϊκός AKTOR
Stoiximan Basket League
17:15
Novasports 1HD
Ρεάλ Σοθιεδάδ – Σεβίλλη
LaLiga Hypermotion
18:00
COSMOTE SPORT 7 HD
Μπασκόνια – Μανρέσα
ACB Liga Endesa 2023-24
18:05
Novasports 5HD
Ρεν – Ρεμς
Ligue 1
18:30
COSMOTE SPORT 8 HD
Μπρίντιζι - Βίρτους Μπολόνια
Lega Basket Serie A 2023-24
18:30
Novasports 4HD
Χόφενχαϊμ – Μάιντς
Bundesliga
18:30
Novasports Premier League
Έβερτον - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Premier League
19:00
COSMOTE SPORT 2 HD
Ρόμα – Ουντινέζε
Serie A 2023-24
19:00
ΕΡΤ Sports 1
Καρδίτσα – Λαύριο
Stoiximan Basket League
19:30
COSMOTE SPORT 5 HD
Εκπομπή Grand Prix 2023
Εκπομπή
19:30
COSMOTE SPORT 1 HD
ΠΑΣ Λαμία – Ατρόμητος
Stoiximan Super League 2023-24
19:30
Novasports News
Άντερλεχτ - RWD Μόλενμπεκ
Βελγικό πρωτάθλημα
19:30
Novasports 1HD
Κάδιθ - Ρεάλ Μαδρίτης
LaLiga EA Sports
20:15
ΕΡΤ3
Απόλλων Πάτρας – Μαρούσι
Stoiximan Basket League
20:30
Novasports Prime
Άρης – Παναθηναϊκός
Stoiximan Super League 2023-24
21:00
COSMOTE SPORT 6 HD
Ντέιβιντ Μπεναβίντεθ - Ντιμίτριους Αντράντε
WBC Interim Super Middleweight World Championship
21:00
OPEN Hybrid
Μποταφόγκο – Σάντος
Brasileirao
21:00
OPEN Hybrid
Ατλέτικο Μινέιρο – Γκρέμιο
Brasileirao
21:15
COSMOTE SPORT 5 HD
Lights Out
Μετάδοση
21:45
COSMOTE SPORT 2 HD
Γιουβέντους – Ίντερ
Serie A 2023-24
21:45
Novasports 2HD
Λιόν – Λιλ
Ligue 1
22:00
Novasports 1HD
Ρεάλ Μπέτις - Λας Πάλμας
LaLiga EA Sports
22:30
COSMOTE SPORT 4 HD
Μιλγουόκι Μπακς - Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς
NBA 2023-24
23:00
COSMOTE SPORT 6 HD
Τελικός Γυναικών, Μεξικό
World Padel Tour 2023
23:00
OPEN Hybrid
Ρίβερ Πλέιτ – Ινστιτούτο
Liga Profesional Αργεντινής
23:30
OPEN Hybrid
Ιντερνασιονάλ – Μπραγκαντίνο
Brasileirao
23:30
OPEN Hybrid
Φορταλέζα – Παλμέιρας
Brasileirao
01:00
COSMOTE SPORT 8 HD
Νιου Γιορκ Νικς - Φοίνιξ Σανς
NBA 2023-24
01:00
COSMOTE SPORT 7 HD
NBA TV 2023-24
Μπάσκετ
01:00
COSMOTE SPORT 6 HD
Τελικός Ανδρών, Μεξικό
World Padel Tour 2023
02:30
COSMOTE SPORT 7 HD
Μπρούκλιν Νετς - Σικάγο Μπουλς
NBA 2023-24
02:30
OPEN Hybrid
Γοδόι Κρους - Μπόκα Τζούνιορς
Liga Profesional Αργεντινής
05:00
COSMOTE SPORT 7 HD
NBA TV 2023-24
Μπάσκετ