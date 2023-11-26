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Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τα Άρης - Παναθηναϊκός και ΠΑΣ Γιάννινα - ΑΕΚ

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Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τα Άρης - Παναθηναϊκός και ΠΑΣ Γιάννινα - ΑΕΚ
Eurokinissi

Αθλητικές μεταδόσεις: Οι επικίνδυνοι «έξοδοι» του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ στη Super League, απέναντι σε Άρη και ΠΑΣ Γιάννινα, αντίστοιχα, ξεχωρίζουν από το τηλεοπτικό πρόγραμμα.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (26/11):

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

11:35

COSMOTE SPORT 5 HD

Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana - Προθέρμανση

MotoGP 2023

12:45

COSMOTE SPORT 5 HD

Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana – Αγώνας

Moto3 2023

13:30

COSMOTE SPORT 3 HD

Κάλιαρι – Μόντσα

Serie A 2023-24

14:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana – Αγώνας

Moto2 2023

14:00

COSMOTE SPORT 7 HD

Αμπερντίν – Ρέιντζερς

cinch Scottish Premiership 2023-24

14:00

Novasports Prime

Νις – Τουλούζ

Ligue 1

14:30

Novasports Start

Καϊζερσλάουτερν - Χόλσταϊν Κίελ

Bundesliga 2

14:30

Novasports 2HD

Γάνδη - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

Βελγικό πρωτάθλημα

14:45

ANT1, ΑΝΤ1+

Yas Marina Circuit, Αγώνας

Formula 1

15:00

Novasports 1HD

Βιγιαρεάλ – Οσασούνα

LaLiga EA Sports

15:30

COSMOTE SPORT 5 HD

Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana – Αγώνας

MotoGP 2023

15:30

Novasports 5HD

Αλκμααρ – Φόλενταμ

Eredivisie

16:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Έμπολι – Σασουόλο

Serie A 2023-24

16:00

COSMOTE SPORT 1 HD

Κηφισιά - Αστέρας Τρίπολης

Stoiximan Super League 2023-24

16:00

COSMOTE SPORT 2 HD

Φροζινόνε – Τζένοα

Serie A 2023-24

16:00

Novasports Premier League

Τότεναμ - Άστον Βίλα

Premier League

16:30

Novasports 3HD

Χάιντενχαϊμ – Μπόχουμ

Bundesliga

17:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Φενέρμπαχτσε – Πετκίμ

Turkish Basketball Super League 2023-24

17:00

Novasports Prime

ΠΑΣ Γιάννινα – ΑΕΚ

Stoiximan Super League 2023-24

17:15

ΕΡΤ3

Κολοσσός H Hotels - Παναθηναϊκός AKTOR

Stoiximan Basket League

17:15

Novasports 1HD

Ρεάλ Σοθιεδάδ – Σεβίλλη

LaLiga Hypermotion

18:00

COSMOTE SPORT 7 HD

Μπασκόνια – Μανρέσα

ACB Liga Endesa 2023-24

18:05

Novasports 5HD

Ρεν – Ρεμς

Ligue 1

18:30

COSMOTE SPORT 8 HD

Μπρίντιζι - Βίρτους Μπολόνια

Lega Basket Serie A 2023-24

18:30

Novasports 4HD

Χόφενχαϊμ – Μάιντς

Bundesliga

18:30

Novasports Premier League

Έβερτον - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Premier League

19:00

COSMOTE SPORT 2 HD

Ρόμα – Ουντινέζε

Serie A 2023-24

19:00

ΕΡΤ Sports 1

Καρδίτσα – Λαύριο

Stoiximan Basket League

19:30

COSMOTE SPORT 5 HD

Εκπομπή Grand Prix 2023

Εκπομπή

19:30

COSMOTE SPORT 1 HD

ΠΑΣ Λαμία – Ατρόμητος

Stoiximan Super League 2023-24

19:30

Novasports News

Άντερλεχτ - RWD Μόλενμπεκ

Βελγικό πρωτάθλημα

19:30

Novasports 1HD

Κάδιθ - Ρεάλ Μαδρίτης

LaLiga EA Sports

20:15

ΕΡΤ3

Απόλλων Πάτρας – Μαρούσι

Stoiximan Basket League

20:30

Novasports Prime

Άρης – Παναθηναϊκός

Stoiximan Super League 2023-24

21:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Ντέιβιντ Μπεναβίντεθ - Ντιμίτριους Αντράντε

WBC Interim Super Middleweight World Championship

21:00

OPEN Hybrid

Μποταφόγκο – Σάντος

Brasileirao

21:00

OPEN Hybrid

Ατλέτικο Μινέιρο – Γκρέμιο

Brasileirao

21:15

COSMOTE SPORT 5 HD

Lights Out

Μετάδοση

21:45

COSMOTE SPORT 2 HD

Γιουβέντους – Ίντερ

Serie A 2023-24

21:45

Novasports 2HD

Λιόν – Λιλ

Ligue 1

22:00

Novasports 1HD

Ρεάλ Μπέτις - Λας Πάλμας

LaLiga EA Sports

22:30

COSMOTE SPORT 4 HD

Μιλγουόκι Μπακς - Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς

NBA 2023-24

23:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Τελικός Γυναικών, Μεξικό

World Padel Tour 2023

23:00

OPEN Hybrid

Ρίβερ Πλέιτ – Ινστιτούτο

Liga Profesional Αργεντινής

23:30

OPEN Hybrid

Ιντερνασιονάλ – Μπραγκαντίνο

Brasileirao

23:30

OPEN Hybrid

Φορταλέζα – Παλμέιρας

Brasileirao

01:00

COSMOTE SPORT 8 HD

Νιου Γιορκ Νικς - Φοίνιξ Σανς

NBA 2023-24

01:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2023-24

Μπάσκετ

01:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Τελικός Ανδρών, Μεξικό

World Padel Tour 2023

02:30

COSMOTE SPORT 7 HD

Μπρούκλιν Νετς - Σικάγο Μπουλς

NBA 2023-24

02:30

OPEN Hybrid

Γοδόι Κρους - Μπόκα Τζούνιορς

Liga Profesional Αργεντινής

05:00

COSMOTE SPORT 7 HD

NBA TV 2023-24

Μπάσκετ

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