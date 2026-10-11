Άρης - Βόλος 3-2: Έκανε τα εύκολα δύσκολα, αλλά δεν... κάηκε

Ο Άρης πέτυχε τρία γκολ στο πρώτο ημίχρονο, σε ένα παιχνίδι που φαινόταν να έχει τελειώσει από νωρίς. Ο Βόλος έβγαλε αντίδραση και σκόραρε δύο φορές στο δεύτερο, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να κερδίσει κάτι.

Newsroom

Άρης - Βόλος 3-2: Έκανε τα εύκολα δύσκολα, αλλά δεν... κάηκε
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3'
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Ο Άρης επικράτησε 3-2 του Βόλου για την 6η αγωνιστική της Super League. Για τους Θεσσαλονικείς τα γκολ πέτυχαν οι Κουαμέ στο 7’, Φαμπιάνο στο 23’ και Καντεβέρε στο 43’. Πλέον ο Άρης ανέβηκε στους 10 βαθμούς.

Από την πλευρά τους, οι Θεσσαλοί μείωσαν σε 3-1 στο 57’ με τον Αγιάκουα και στο 86’ έβαλαν «φωτιά» στο ματς με γκολ του Κάργα για το 3-2. Με αυτό το αποτέλεσμα ο Βόλος παρέμεινε στην τελευταία θέση με -1, μετά την αφαίρεση τριών βαθμών.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Βόλος μπήκε πιο δραστήρια στα πρώτα λεπτά, όμως ο Άρης ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ στο 7’. Ο Πετρίς, στην πρώτη του συμμετοχή ως βασικός στο πρωτάθλημα, έκανε τη σέντρα και ο Κουαμέ με δυνατή κεφαλιά νίκησε τον Σιαμπάνη για το 1-0.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν και στο 23’ διπλασίασαν τα τέρματά τους. Μετά από φάση διαρκείας, ο Φαμπιάνο κυριάρχησε στον αέρα και με κεφαλιά έγραψε το 2-0. Στο 32’, ο Άρης είχε την ευκαιρία να δώσει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις στο προβάδισμά του, αλλά ο Καντεβέρε αστόχησε από την άσπρη βούλα, με τον Σιαμπάνη να αποκρούει την εκτέλεσή του.

Ο Βόλος απείλησε για πρώτη φορά στο 40’ με τον Γκονζάλες, όμως ο Βέλιος αντέδρασε σωστά. Τρία λεπτά αργότερα, ο Άρης πέτυχε και τρίτο γκολ. Ο Ράτσιτς έβγαλε εξαιρετική πάσα με το εξωτερικό και ο Καντεβέρε βρέθηκε απέναντι από τον Σιαμπάνη, τον πέρασε και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 3-0.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι «κιτρινόμαυροι» αναζήτησαν και τέταρτο γκολ, με τον Φαμπιάνο και τον Ράτσιτς να απειλούν, χωρίς αποτέλεσμα. Αντίθετα, ο Βόλος κατάφερε να ξαναμπεί στη διεκδίκηση του αγώνα. Στο 60’, έπειτα από εκτέλεση στημένης μπάλας και σέντρα του Γκονζάλες, ο Αγιάκουα εκμεταλλεύτηκε την εξέλιξη της φάσης και με προβολή μείωσε σε 3-1.

Οι φιλοξενούμενοι έφτασαν κοντά και σε δεύτερο γκολ στο 66’, όμως ο Βέλιος απέκρουσε εντυπωσιακά το σουτ του Κόμπα. Ο Άρης προσπάθησε να απαντήσει, με τον Ράτσιτς να χάνει σημαντικές ευκαιρίες στο 79’ και στο 83’, όταν ο Σιαμπάνης κράτησε όρθιο τον Βόλο με δύσκολη επέμβαση.

Το παιχνίδι απέκτησε δραματική τροπή στο 86’, όταν ο Κάργας με κεφαλιά, μετά από εκτέλεση φάουλ του Κρέσπι, μείωσε σε 3-2. Ο Βόλος πίεσε στα τελευταία λεπτά, αλλά ο Άρης άντεξε και κράτησε το προβάδισμά του μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, πανηγυρίζοντας μια πολύτιμη νίκη.

Άρης - Βόλος 3-2

Γκολ: 7' Κουαμέ, 23' Φαμπιάνο, 43' Καντεβέρε - 58' Αγιάκουα, 86' Κάργας.

Διαιτητής: Β. Φωτιάς (Πέλλας)

Κίτρινες: 57' Σούταλο, 74' Καντεβέρε - 22' Κάτσικας, 79' Κάργας.

Άρης (Γρηγορίου): Βέλιο, Πετρίς, Φαμπιάνο, Σούταλο, Ρίτσαρντς, Χόνγκλα (68' Γένσεν), Ράτσιτς, Γκαρέ (80' Φαντιγκά), Μπρούμα (68' Μπουσαΐντ), Κουαμέ (92' Γαλανόπουλος), Καντεβέρε (80' Μιρ).

Βόλος (Κώστας Μπράτσος): Σιαμπάνης, Κάτσικας, Κάργας, Αγιάκουα, Λυκουρίνος (84' Τασιούρας), Μπούρνιτς (61' Μπαρέ), Γρόσδης (45' Καμπελά), Γκονζάλεζ, Κόμπα, Λάμπρου (46' Κρέσπι), Φουρτάδο (84' Χαραλαμπόγλου).

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