Λεβαδειακός - Βόλος 0-0: Ισοπαλία με χαμόγελα για τους φιλοξενούμενους

Λεβαδειακός και Βόλος έμειναν στο 0-0, σε μία αναμέτρηση που οι Θεσσαλοί έπαιζαν με 10 από το 28’, εξαιτίας της αποβολής του Μπαρέ. Κόκκινη αντίκρισε και ο Ελνένι στο 84’.

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Λεβαδειακός - Βόλος 0-0: Ισοπαλία με χαμόγελα για τους φιλοξενούμενους
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
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Ο Λεβαδειακός δεν κατάφερε να βρει δίχτυα, παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκε για μεγάλο διάστημα με αριθμητικό πλεονέκτημα, ενώ ο Μάριος Σιαμπάνης κράτησε όρθιο τον Βόλο με σημαντικές επεμβάσεις.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε σε χαμηλό ρυθμό, με τις δύο ομάδες να δυσκολεύονται να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις. Η σημαντικότερη εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου σημειώθηκε στο 28ο λεπτό, όταν ο Μπαρέ αποβλήθηκε, αφήνοντας τον Βόλο με δέκα ποδοσφαιριστές. Ο Λεβαδειακός προσπάθησε να εκμεταλλευτεί το αριθμητικό του πλεονέκτημα και πήρε την πρωτοβουλία των κινήσεων, χωρίς όμως να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ο Ούρσι επιχείρησε ένα μακρινό σουτ, με τον Σιαμπάνη να μην υπολογίζει σωστά την πορεία της μπάλας. Ωστόσο, το γκολ δεν μέτρησε, με το 0-0 να παραμένει μέχρι την ανάπαυλα.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η εικόνα δεν άλλαξε σημαντικά, με τους γηπεδούχους να πιέζουν και τον Βόλο να στηρίζεται στην αμυντική του λειτουργία και στις επεμβάσεις του τερματοφύλακά του. Στο 73ο λεπτό, ο Μπάλντε έφτασε κοντά στο γκολ, αλλά ο Σιαμπάνης απέκρουσε, ενώ πέντε λεπτά αργότερα σταμάτησε και το σουτ του Ποπέσκου.

Στο 84ο λεπτό, οι αριθμητικές ισορροπίες αποκαταστάθηκαν, καθώς ο Ελνένι αντίκρισε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα και αποβλήθηκε, αφήνοντας και τον Λεβαδειακό με δέκα παίκτες. Παρά τις προσπάθειες των δύο ομάδων στα τελευταία λεπτά, το σκορ δεν άλλαξε και η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα.

Λεβαδειακός - Βόλος 0-0

Κίτρινες: 17' Εντιαγέ, 32' Πάνζο, 76' Ελνένι - 14' Κόμπα, 76' Λάμπρου, 77' Κάργας, 89' Τασιούρας.

Κόκκινες: 84' Ελνένι - 28' Μπάρε.

Διαιτητής: Παπαπέτρου (Αθήνας)

Λεβαδειακός (Ηλίας Χαραλάμπους): Ελιάσι, Πάντεα (56' Βήχος), Μανθάτης, Πάνζο, Λιάγκας, Εντιαγέ (46' Ελνένι), Κωστή, Γκούμας (70' Μπαλντέ), Ούρσι (81' Μπάουζα), Ποπέσκου, Εμμανουηλίδης (46' Οζέγκοβιτς).

Βόλος (Κώστας Μπράτσος): Σιαμπάνης, Κάργας, Κάτσικας (61' Τασιούρας), Αγιάκουα, Μπάρε, Γκονζάλες (68' Χαραλαμπόγλου), Κρέσπι, Μεντίλ (68' Λεκούς), Κόμπα, Καμπελά (61' Λάμπρου), Ουρτάδο (38' Γρόσδης).

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