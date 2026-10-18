Super League: Μεγάλο «διπλό» του Άρη απέναντι στην Κηφισιά με λυτρωτή Γκαρέ

Εκεί που όλα έδειχναν ότι Κηφισιά και Άρης θα έμεναν στο 1-1, ο Μπέντζαμιν Γκαρέ με γκολ του στο 89’ χάρισε στους «κίτρινους» τους τρεις βαθμούς 

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Super League: Μεγάλο «διπλό» του Άρη απέναντι στην Κηφισιά με λυτρωτή Γκαρέ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
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Ο Άρης πήρε σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 2-1 απέναντι στην Κηφισιά, χάρη σε γκολ του Γκαρέ στο 89ο λεπτό. Ο Μπρούμα άνοιξε το σκορ για τους Θεσσαλονικείς με πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο, ενώ ο Σαγκάλ ισοφάρισε με εντυπωσιακό σουτ στο 53′. Η Κηφισιά πίεσε για την ανατροπή, όμως ο Άρης βρήκε το γκολ της νίκης λίγο πριν από το φινάλε και έφυγε με τους τρεις βαθμούς.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Κηφισιά ξεκίνησε δυνατά, απειλώντας στα πρώτα λεπτά με τους Γιάγκνε και Αντόνισε, όμως ο Βέλιο κράτησε ανέπαφη την εστία του. Ο Άρης ισορρόπησε σταδιακά και δημιούργησε τις πρώτες ευκαιρίες του με κεφαλιά του Μπρούμα και σουτ των Φαμπιάνο και Σαγκάλ.

Στο 25′, έπειτα από προσπάθεια του Γκαρέ, η μπάλα βρήκε στο χέρι του Ζολιμπουά και ο διαιτητής υπέδειξε πέναλτι. Ο Ραμίρεζ απέκρουσε αρχικά την εκτέλεση του Μπρούμα, ωστόσο, μετά από παρέμβαση του VAR, δόθηκε επανάληψη, καθώς παίκτης είχε μπει νωρίτερα στην περιοχή. Ο Μπρούμα εκτέλεσε ξανά και αυτή τη φορά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Η Κηφισιά μπήκε δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και κατάφερε να φέρει το παιχνίδι στα ίσα στο 53′. Ο Σαγκάλ συνέκλινε από τα δεξιά και με ένα εξαιρετικό τεχνικό σουτ με το αριστερό έστειλε την μπάλα στην απέναντι γωνία, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Στη συνέχεια, ο ρυθμός έπεσε, με τον Άρη να δυσκολεύεται να βρει λύσεις και να υποπίπτει σε αρκετά λάθη. Παρ’ όλα αυτά, οι φιλοξενούμενοι είχαν μεγάλη ευκαιρία στο 69′, όταν ο Κουαμέ πέρασε τον Ραμίρεζ, αλλά ο Βαν Άιμα απομάκρυνε την μπάλα την τελευταία στιγμή. Δύο λεπτά αργότερα, ο Θεοδωρίδης απείλησε για την Κηφισιά, όμως ο Βέλιο πραγματοποίησε σημαντική επέμβαση.

Όλα έδειχναν ότι οι δύο ομάδες θα μοιράζονταν τους βαθμούς, όμως ο Άρης βρήκε τη λύση λίγο πριν από το τέλος. Στο 89′, ο Ράφα Μιρ κινήθηκε από τα δεξιά και γύρισε την μπάλα στο σημείο του πέναλτι. Ο Γκαρέ ευνοήθηκε από τις κόντρες, βρέθηκε απέναντι από τον εξουδετερωμένο Ραμίρεζ και πλάσαρε για το 1-2.

Η Κηφισιά προσπάθησε να αντιδράσει στα τελευταία λεπτά, χωρίς όμως να καταφέρει να δημιουργήσει κάποια μεγάλη ευκαιρία, με τον Άρη να πανηγυρίζει μια σημαντική εκτός έδρας νίκη.

Κηφισιά - Άρης 1-2

Γκολ: 53' Σαγάλ - 32' Μπρούμα (πέναλτι), 89' Γκαρέ.

Διαιτητής: Ντάουλας (Δυτικής Αττικής)

Κίτρινες: 19' Αντόνισε, 76' Βαν Άιμα - 64' Σούταλο, 79' Γκαρέ, 84' Φαμπιάνο.

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρεζ, Μάνσο, Αμπάντα, Βαν Άιμα, Ζολιμπουά, Γιάγκνε (90' Εμπουλά), Ρουκουνάκης, Πόμπο (84' Μπένι), Αντόνισε (84' Ζέρσον Σόουζα), Σαγάλ (73' Κυριόπουλος), Θεοδωρίδης (73' Χριστόπουλος)

Άρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Βέλιο, Ρίτσαρντς, Πετρίς, Σούταλο, Φαμπιάνο, Χόνγκλα, Ράτσιτς, Γκαρέ (93' Φαντιγκά), Κουαμέ (93' Γένσεν), Μπρούμα (72' Μπουσαΐντ), Καντεβέρε (72' Ράφα Μιρ)

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