Μάντσεστερ Σίτι - ΑΕΚ: Δοκιμασία στο Έτιχαντ κόντρα σε πληγωμένο μεγαθήριο - Η ώρα και το κανάλι

Η ΑΕΚ δοκιμάζεται στην έδρα της Μάντσεστερ Σίτι, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League

Ηλίας Λαλιώτης

Μάντσεστερ Σίτι - ΑΕΚ: Δοκιμασία στο Έτιχαντ κόντρα σε πληγωμένο μεγαθήριο - Η ώρα και το κανάλι
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Μπροστά σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της ευρωπαϊκής της πορείας βρίσκεται η ΑΕΚ, η οποία φιλοξενείται από τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Έτιχαντ», στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Η Ένωση καλείται να δοκιμάσει τις δυνάμεις της απέναντι σε έναν από τους ισχυρότερους συλλόγους της Ευρώπης, αναζητώντας ένα αποτέλεσμα που θα της δώσει πολύτιμη ώθηση στη συνέχεια της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς γνωρίζει πως το έργο της μόνο εύκολο δεν θα είναι. Οι «πολίτες» διαθέτουν τεράστια ποιότητα σε όλες τις γραμμές, ενώ η επιθετική τους λειτουργία και η ικανότητά τους να επιβάλλουν τον ρυθμό αποτελούν στοιχεία που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή.

Φυσικά, το όνομα και η δυναμική της αγγλικής ομάδας δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για λάθη, ειδικά σε ένα γήπεδο όπου η πίεση προς τον αντίπαλο μπορεί να γίνει ασφυκτική.

Για την ΑΕΚ, το κλειδί θα είναι η αμυντική συνέπεια, οι σωστές αποστάσεις μεταξύ των γραμμών και η αποτελεσματικότητα στις μεταβάσεις.

Η Ένωση θα χρειαστεί να περιορίσει τους χώρους που θα βρουν οι γηπεδούχοι, αλλά και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν, καθώς απέναντι σε τέτοιου επιπέδου αντιπάλους οι στιγμές που μπορείς να απειλήσεις δεν είναι πολλές.

Παράλληλα, η ψυχολογική διαχείριση θα παίξει καθοριστικό ρόλο. Η ΑΕΚ καλείται να παρουσιαστεί με αυτοπεποίθηση, συγκέντρωση και πίστη στο πλάνο της, διεκδικώντας ό,τι καλύτερο μπορεί από μία αναμέτρηση υψηλών απαιτήσεων.

Το «Έτιχαντ» αποτελεί ένα μεγάλο τεστ για τους «κιτρινόμαυρους», που θέλουν να σταθούν ανταγωνιστικά και να αποδείξουν ότι μπορούν να κοιτάξουν στα μάτια έναν κορυφαίο ευρωπαϊκό αντίπαλο.

Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης

Η αναμέτρηση Μάντσεστερ Σίτι – ΑΕΚ θα κάνει σέντρα στις 22:00 και η τηλεοπτική μετάδοση θα γίνει από το Magenta Sport 2.

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