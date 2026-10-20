Μάντσεστερ Σίτι – ΑΕΚ 5-1: Η διαφορά ποιότητας έφερε βαριά ήττα στο Έτιχαντ

Η… τεράστια διαφορά ποιότητας αποτυπώθηκε στο χορτάρι του Έτιχαντ κι η ΑΕΚ γνώρισε «βαριά» ήττα (5-1) από τη Μάντσεστερ Σίτι, με τον Φιλ Φόντεν να πετυχαίνει χατ τρικ – Ο Πήλιος πέτυχε το γκολ για την «Ένωση», στην αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Βαγγέλης Πάτας

Μάντσεστερ Σίτι – ΑΕΚ 5-1: Η διαφορά ποιότητας έφερε βαριά ήττα στο Έτιχαντ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
5'
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Για να μπορούσε η «Ένωση» να έχει τύχη στο Μάντσεστερ θα έπρεπε να συμβούν πολλά, κάτι τέτοιο δεν συνέβη κι η τεράστια διαφορά ποιότητας που υπάρχει με τους «πολίτες» αποτυπώθηκε στον αγωνιστικό χώρο.

Η ΑΕΚ γνώρισε «βαριά» ήττα από τη Σίτι, έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον Φόντεν, ο οποίος σημείωσε τρία τέρματα. Η ομάδα του Νίκολιτς προσπάθησε να βγάλει αντίδραση στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους και μείωσε με ένα πολύ όμορφο γκολ του Πήλιου, αλλά στη συνέχεια δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό των γηπεδούχων. Οι «κιτρινόμαυροι» δεν κατάφεραν να πάρουν κάτι από την εβδομαδιαία παραμονή τους στην Αγγλία, μένοντας έτσι με τους 3 βαθμούς της πρεμιέρας, έχοντας πλέον 2-8 γκολ.

Έτσι ξεκίνησαν...

Ο Μάρκο Νίκολιτς παρέμεινε πιστός στο 4-4-2, με τον Αριάγκα και τον Ζοάο Μάριο να παίρνουν θέση στο αρχικό σχήμα και τον Βάργκα να επιστρέφει στην ενδεκάδα. Ο Μπρινιόλι υπερασπίστηκε την εστία, με τους Πήλιο, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα να συνθέτουν την αμυντική τετράδα. Αριάγκα και Μαρίν αγωνίστηκαν στον άξονα, ο Ζοάο Μάριο τοποθετήθηκε αριστερά και ο Μάγερ δεξιά, ενώ οι Γιόβιτς και Βάργκα αποτέλεσαν το επιθετικό δίδυμο.

Από την πλευρά της Μάντσεστερ Σίτι, ο Έντσο Μαρέσκα άφησε τον Χάαλαντ στον πάγκο. Ο Ντοναρούμα ήταν κάτω από τα δοκάρια, με τους Γκβάρντιολ, Ρούμπεν Ντίας, Κουσάνοφ και Λιούις στην άμυνα. Άντερσον και Έντσο Φερνάντες ανέλαβαν τη μεσαία γραμμή, ενώ οι Άλαν, Φόντεν και Σερκί κινήθηκαν πίσω από τον προωθημένο Σάμπα.

Η Σίτι εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες της και πήγε στα αποδυτήρια με 2-0

Η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε από νωρίς να κρατήσει την μπάλα και να βρει λύσεις απέναντι στην πίεση των γηπεδούχων. Η Σίτι είχε τον έλεγχο, ανακτούσε γρήγορα την κατοχή και απειλούσε κυρίως από την αριστερή πλευρά της άμυνας της Ένωσης.

Το προβάδισμα για τους Άγγλους ήρθε στο 12ο λεπτό, έπειτα από μια άτυχη στιγμή για τον Μπρινιόλι. Ο Έντσο Φερνάντες εκτέλεσε απευθείας φάουλ και έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Στην επιστροφή της, η μπάλα χτύπησε στην πλάτη του Ιταλού τερματοφύλακα και ο Άντερσον, προλαβαίνοντας τον Ρότα, την έστειλε στα δίχτυα για το 1-0.

Η ΑΕΚ προσπάθησε να περιορίσει τους χώρους, αλλά δεν κατάφερε να ανακόψει τη συχνότητα των επιθέσεων της Σίτι. Στο 23', ο Άλαν έκανε ατομική ενέργεια και δοκίμασε το διαγώνιο σουτ, με την μπάλα να σταματά στο οριζόντιο δοκάρι. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν και στο 34' διπλασίασαν τα τέρματά τους. Ο Φόντεν συνεργάστηκε με τον Λιούις, κινήθηκε στην πλάτη του Πήλιου, πήρε ξανά την μπάλα και από κοντά διαμόρφωσε το 2-0.

Ο Πήλιος έδωσε ελπίδα στην ΑΕΚ, αλλά η Σίτι απάντησε άμεσα

Ο Νίκολιτς προχώρησε σε δύο αλλαγές με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, περνώντας στο παιχνίδι τους Κοϊτά και Ζίνι αντί των Μαρίν και Βάργκα. Ο Μάγερ μετακινήθηκε στον άξονα δίπλα στον Αριάγκα, ο Κοϊτά πήρε θέση δεξιά και ο Ζίνι πλαισίωσε τον Γιόβιτς στην επίθεση.

Η ΑΕΚ εμφανίστηκε πιο δραστήρια και κατάφερε να ξαναμπεί στο παιχνίδι στο 52'. Ο Ζίνι συνεργάστηκε εξαιρετικά με τον Πήλιο, αξιοποιώντας την ταχύτητά του για να βγάλει τον αριστερό μπακ της Ένωσης απέναντι στον Ντοναρούμα. Ο Πήλιος εκτέλεσε δυνατά και έστειλε την μπάλα στο πλαϊνό δίχτυ, μειώνοντας σε 2-1.

Η αντίδραση της Σίτι, ωστόσο, ήταν άμεση. Στο 57', ο Φόντεν έστρωσε την μπάλα στον Σερκί, ο οποίος απέφυγε με εντυπωσιακή κίνηση τον Αριάγκα και με εύστοχο τελείωμα ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-1.

Η Ένωση δεν πρόλαβε να αναζητήσει το δεύτερο γκολ, καθώς στο 65' οι γηπεδούχοι χτύπησαν ξανά. Ο Λιούις κινήθηκε στην πλάτη του Ρέλβας, γύρισε την μπάλα στον Φόντεν και εκείνος, εκμεταλλευόμενος τα κενά στην άμυνα, έστειλε την μπάλα στο παραθυράκι για το 4-1 και το δεύτερο προσωπικό του τέρμα.

Ο Φόντεν ολοκλήρωσε το χατ τρικ και διαμόρφωσε το τελικό 5-1

Ο Νίκολιτς έβαλε στη συνέχεια τον Ζούμπκοφ στη θέση του Ζοάο Μάριο, με τον Κοϊτά να αλλάζει πλευρά. Ο Ουκρανός επιχείρησε δύο σουτ, στο 68' και στο 73', χωρίς να καταφέρει να απειλήσει ουσιαστικά, ενώ στο 75' ο Ζίνι δοκίμασε ένα γυριστό σουτ που ανάγκασε τον Ντοναρούμα να επέμβει και να παραχωρήσει κόρνερ.

Ένα λεπτό αργότερα, όμως, η Σίτι βρήκε και πέμπτο γκολ. Ο ΜακΑϊντου κινήθηκε στην πλάτη του Πήλιου και γύρισε την μπάλα στην περιοχή, όπου ο Φόντεν βρέθηκε σε θέση βολής και πλάσαρε εύστοχα για το 5-1, ολοκληρώνοντας το προσωπικό του χατ τρικ.

Στα τελευταία λεπτά, ο Νίκολιτς πέρασε στο παιχνίδι τους Βιτάλις και Γκατσίνοβιτς αντί των Αριάγκα και Γιόβιτς. Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με την ΑΕΚ να γνωρίζει βαριά ήττα στο Μάντσεστερ και να παραμένει στους τρεις βαθμούς, υποχωρώντας στην 26η θέση της βαθμολογίας.

Διαιτητής: Βίλι ΝτελαζόΚίτρινες: ΓκβάρντιολΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ (Έντσο Μαρέσκα): Ντοναρούμα, Ντίας (83΄ Μπρέθγουεϊτ), Κουσάνοφ, Γκβάρντιολ (72΄ Βίτορ Ρέις), Λιούις, Άντερσον, Φερνάντες (72΄ Αϊτ Νούρι), Ελίας, Τσερκί, Φόντεν, Σάμπα (63΄ ΜακΈιντου).ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν (46΄ Κοϊτά), Αριάγκα (83΄ Βιτάλις), Μάγερ, Ζοάο Μάριο (63΄ Ζούμπκοφ), Βάργκα (46΄ Ζίνι), Γιόβιτς (83΄ Γκατσίνοβιτς)

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