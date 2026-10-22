Καϊράτ - Παναθηναϊκός 1-5: Σαρωτικός στο Καζακστάν, επίδειξη δύναμης και ευρωπαϊκός θρίαμβος!

«Παρέλαση» του Παναθηναϊκού στο Καζακστάν, με τους «πράσινους» να επικρατούν με 5-1 της Καϊράτ και να παραμένουν αήττητοι στη League Phase του Conference League κάνοντας το 2/2, πετυχαίνοντας δεύτερη διαδοχική «πεντάρα» μετά το ματς με τον Αστέρα AKTOR.

Το «πάρτι» για το «τριφύλλι» ξεκίνησε μόλις στο 6' με γκολ του Ταμπόρδα, με τον Ντέσερς στο 24' με πέναλτι να διπλασιάζει τα τέρματα των παικτών του Τζέικομπ Νίστρουπ. Το σύνολο του Δανού τεχνικού δεν σταμάτησε εκεί και στο 47' ο Νιγηριανός πέτυχε το δεύτερο τέρμα του στον αγώνα. Ο Κάνγκουα στο 57' με εκπληκτική εκτέλεση φάουλ πήρε την σκυτάλη και ο Ραστόντερ στο 75' πέτυχε το 5-0. Το μοναδικό που κατάφεραν οι Καζάκοι ήταν να μειώσουν με τον Μπεκπολάτ στο 79'.

Μετά το σημερινό αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός έκανε το 2/2 στη διοργάνωση κι έφτασε τους έξι πόντους, πραγματοποιώντας εξαιρετική εκκίνηση στη League Phase.

Μπορούσε και παραπάνω γκολ

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε ιδανικά την αναμέτρηση με την Καϊράτ, παίρνοντας προβάδισμα μόλις στο 6ο λεπτό. Ο Κυριακόπουλος έβγαλε εξαιρετική σέντρα και ο Ταμπόρδα με προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 01-0, δίνοντας από νωρίς το προβάδισμα στους «πράσινους».

Η Καϊράτ προσπάθησε να απαντήσει και στο 8’ απείλησε με τον Γκουάλ, ο οποίος επιχείρησε αριστερό σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής, με την μπάλα να περνά περίπου ένα μέτρο έξω από το αριστερό δοκάρι. Τρία λεπτά αργότερα, ο ίδιος παίκτης δοκίμασε ξανά το πόδι του από μακρινή απόσταση, χωρίς όμως να ανησυχήσει την άμυνα του «τριφυλλιού».

Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ είχε μεγάλη ευκαιρία να διευρύνει το προβάδισμά του στο 16’. Ο Τετέι βρέθηκε ολομόναχος απέναντι στον Αναρμπέκοφ, αλλά αντί να εκτελέσει άμεσα, προσπάθησε να περάσει τον αντίπαλο τερματοφύλακα και έχασε την κατοχή, σπαταλώντας μια εξαιρετική ευκαιρία.

Η υπεροχή του Παναθηναϊκού καρποφόρησε ξανά στο 23’, όταν ο Ντέσερς έκανε εξαιρετική προσποίηση μέσα στην περιοχή και κέρδισε πέναλτι. Ο Νιγηριανός επιθετικός ανέλαβε την εκτέλεση ένα λεπτό αργότερα και ήταν εύστοχος, γράφοντας το 2-0 και δίνοντας ισχυρό προβάδισμα στην ομάδα του.

Οι «πράσινοι» συνέχισαν να πιέζουν και στο 29’ έφτασαν και σε τρίτο γκολ. Ο Πάλμερ-Μπράουν πήρε την κεφαλιά, ο Αναρμπέκοφ πραγματοποίησε εντυπωσιακή επέμβαση, όμως ο Τετέι πήρε το ριμπάουντ και σκόραρε προ κενής εστίας. Ωστόσο, έπειτα από παρέμβαση του VAR, το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ και το 2-0 παρέμεινε.

Η Καϊράτ επιχείρησε να αντιδράσει στο 33’, όταν ο Γκουστάβο Μεντσόντσα εξαπέλυσε μακρινό σουτ, με την μπάλα να περνά ένα με δύο μέτρα έξω από το δεξί δοκάρι, στην καλύτερη στιγμή των γηπεδούχων μετά το δεύτερο γκολ του Παναθηναϊκού.

«Πάρτι» και στο δεύτερο ημίχρονο

Ο Παναθηναϊκός μετέτρεψε τη νίκη του σε θρίαμβο στο δεύτερο ημίχρονο, ανεβάζοντας τον δείκτη του σκορ στο 4-0 μέσα σε λίγα λεπτά. Με την έναρξη της επανάληψης, στο 47’, ο Τετέι έβγαλε εξαιρετική κάθετη πάσα στον Ντέσερς και ο Νιγηριανός επιθετικός εκτέλεσε με δύναμη, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 3-0, χωρίς να αφήσει περιθώρια αντίδρασης στον Αναρμπέκοφ.

Οι «πράσινοι» δεν σταμάτησαν εκεί και στο 57’ πέτυχαν και τέταρτο γκολ, με τον Κάνγκουα να εκτελεί υποδειγματικά ένα φάουλ και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στην επικράτηση του Παναθηναϊκού.

Η Καϊράτ προσπάθησε να αντιδράσει και στο 69’ ο Γιούκολα έκανε ωραία ατομική ενέργεια, όμως το σουτ του στην κλειστή γωνία του Πένια πέρασε λίγο άουτ. Πέντε λεπτά αργότερα, ο ίδιος παίκτης έχασε ακόμη μεγαλύτερη ευκαιρία, καθώς βρέθηκε απέναντι από τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού, αλλά το δεξί πλασέ του πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι.

Η απάντηση των «πράσινων» ήταν άμεση και στο 75’ ήρθε το πέμπτο γκολ. Ο Ταμπόρδα τροφοδότησε τον Τετέι, η πάσα του οποίου κόντραρε σε σώματα και η μπάλα στρώθηκε στον Ραστόντερ. Ο τελευταίος δεν λάθεψε με το δεξί πλασέ και διαμόρφωσε το 5-0.

Η Καϊράτ κατάφερε να μειώσει στο 79’, όταν ο Κάτρης έκανε λανθασμένη εκτίμηση της φάσης και ο Μπεκπολάτ τον τιμώρησε, «κρεμώντας» τον Πένια για το 5-1.

Ο Παναθηναϊκός, πάντως, συνέχισε να ψάχνει κι άλλα γκολ. Στο 82’, ο Πελίστρι πραγματοποίησε ωραία ατομική ενέργεια και επιχείρησε να σκοράρει με δεξί πλασέ από το ημικύκλιο της περιοχής, όμως η μπάλα σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι, στερώντας από το «τριφύλλι» την ευκαιρία να διευρύνει ακόμη περισσότερο το προβάδισμά του.

Καϊράτ - Παναθηναϊκός 1-5

Διαιτητής: Γιόχαν Λίντχουτ (Ολλανδία)

Κίτρινες: Ταπάλοφ, Μρίνσκι - Καμαρά, Κάνγκουα.

Καϊράτ (Ράφαελ Ουραζμπαχτίν): Αναρμπέκοφ, Ταπάλοφ, Μαρτίνοβιτς, Μπάιμπεκ (32’ Σιρομπόκοφ), Μάτα (65' Μπεκμπολάτ), Μεντόντσα, Οκσάνεν (65' Κούργκιν), Μιρίνσκι, Γκουάλ (65' Κασαμπουλάτ), Τουγιακμπάγεφ, Εντμίλσον (46' Γιούκολα).

Παναθηναϊκός (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Τσάπρας, Ντε Φράι (76' Κάτρης), Πάλμερ-Μπράουν, Κυριακόπουλος, Λούζα (65' Τσιριβέγια), Καμαρά (56' Κάνγκουα), Ταμπόρδα, Αντίνο (65' Πελίστρι), Τετέι, Ντέσερς (56' Ραστόντερ).