Ολυμπιακός - Σπάρτα Πράγας 1-0: Γκονζάλες και... έφυγε για 8άδα!

Γκονζάλες και... πλώρη για οκτάδα για τον Ολυμπιακό!

Οι Πειραιώτες επικράτησαν και της Σπάρτα Πράγας στο «καυτό» «Γ. Καραϊσκάκης» και έκαναν το 3/3 στη League Phase του Europa League χάρις στο τέρμα του Αρμάντο Γκονζάλες στο 78', ο οποίος μπήκε ως αλλαγή στο παιχνίδι.

Το σύνολο του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ δημιούργησε συνολικά 23 τελικές μπροστά στην εστία των Τσέχων, ωστόσο χρειάστηκε τη «χρυσή» κεφαλιά του Μεξικανού στράικερ προς το φινάλε του αγώνα για να πάρει το τρίτο του τρίποντο σε ισάριθμα παιχνίδια στην Ευρώπη.

Ο Ολυμπιακός πήρε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και στο 24' ο Ζέλσον έχασε τεράστια ευκαιρία να δώσει το προβάδισμα, με τον Πορτογάλο να βγαίνει σε θέση τετ α τετ από τα αριστερά έπειτα από υπέροχη πάσα του Τσικίνιο, ωστόσο το πλασέ που επιχείρησε ήταν εντελώς άστοχο.

Τρία λεπτά αργότερα, ο Σάλιακας έκανε συρτά τη σέντρα από τα δεξιά, με τον Φρόιλερ με τακουνάκι να μην μπορεί να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα. Οι Πειραιώτες συνέχιζαν να είναι πιεστικοί, χάνοντας σημαντικές ευκαιρίες να πάρουν προβάδισμα με τον Μπρούνο στο 34' και τον Ζότα Σίλβα στο 36'. Στις καθυστερήσεις, ο Τσικίνιο έφερε ωραία τη μπάλα στην περιοχή με φάουλ, ο Ρέτσος έπιασε την κεφαλιά, με τη μπάλα να κοντράρει σε κεφάλι αμυνόμενου και να καταλήγει κόρνερ.

Στην επανάληψη, ο Ολυμπιακός προσπάθησε να δημιουργήσει ευκαιρίες, όμως η Σπάρτα ήταν αυτή που πλησίασε πρώτη στο γκολ. Συγκεκριμένα στο 59', ο Αλκοσέρ έκανε το «solo» από τα αριστερά και έβγαλε τη σέντρα, η μπάλα στρώθηκε στον Μάτσεκ, ο οποίος είδε το σουτ να κοντράρει και να καταλήγει κόρνερ.

Στο 63', ο Ζότα έκανε ωραία το γύρισμα από τα δεξιά, με τον Ζελένι να απομακρύνει πριν η μπάλα φτάσει στον Γκονζάλες. Ο Ζέλσον στο 71' γύρισε επικίνδυνα προς την περιοχή, με τον Γκονζάλες να μην καταφέρνει να μπει στην πορεία της μπάλας που έφυγε παράλληλα προς την εστία.

Η λύτρωση ήρθε με τον Μεξικανό στράικερ στο 78'. Ο Πέντερσεν πήρε την κόντρα από δεξιά, έκανε τη σέντρα και ο Γκονζάλες με ωραία κεφαλιά άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό.

Από τη μεριά της, η Σπάρτα προσπάθησε να απαντήσει, χάνοντας ευκαιρία στο 82' με τον Καντεράμπεκ, ενώ λίγα λεπτά αργότερα και συγκεκριμένα στο 86', το σουτ του Βοϊτά εντός περιοχής πέρασε ξυστά άουτ.

H εξέλιξη του αγώνα

Ο Ολυμπιακός στο 15' απείλησε για πρώτη φορά στην αναμέτρηση με τον Ζότα Σίλβα να πατάει περιοχή από τα δεξιά, κάνοντας το σουτ και τη μπάλα να περνάει άουτ χωρίς να ανησυχήσει ιδιαίτερα ο Σούροβτσικ. Η Σπάρτα απάντησε άμεσα με το σουτ του Σοχούρεκ μέσα από την περιοχή να κοντράρει πάνω σε σώματα στο 19'.

Το σύνολο του Ιμανόλ Αλγουαθίλ πήρε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και στο 24' ο Ζέλσον έχασε τεράστια ευκαιρία να δώσει το προβάδισμα, με τον Πορτογάλο να βγαίνει σε θέση τετ α τετ από τα αριστερά έπειτα από υπέροχη πάσα του Τσικίνιο, ωστόσο το πλασέ που επιχείρησε ήταν εντελώς άστοχο.

Τρία λεπτά αργότερα, ο Σάλιακας έκανε συρτά τη σέντρα από τα δεξιά, με τον Φρόιλερ με τακουνάκι να μην μπορεί να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα. Οι Πειραιώτες συνέχιζαν να είναι πιεστικοί, χάνοντας σημαντικές ευκαιρίες να πάρουν προβάδισμα με τον Μπρούνο στο 34' και τον Ζότα Σίλβα στο 36'. Στις καθυστερήσεις, ο Τσικίνιο έφερε ωραία τη μπάλα στην περιοχή με φάουλ, ο Ρέτσος έπιασε την κεφαλιά, με τη μπάλα να κοντράρει σε κεφάλι αμυνόμενου και να καταλήγει κόρνερ.

Στην επανάληψη, ο Ολυμπιακός προσπάθησε να δημιουργήσει ευκαιρίες, όμως η Σπάρτα ήταν αυτή που πλησίασε πρώτη στο γκολ. Συγκεκριμένα στο 59', ο Αλκοσέρ έκανε το «solo» από τα αριστερά και έβγαλε τη σέντρα, η μπάλα στρώθηκε στον Μάτσεκ, ο οποίος είδε το σουτ να κοντράρει και να καταλήγει κόρνερ.

Στο 63', ο Ζότα έκανε ωραία το γύρισμα από τα δεξιά, με τον Ζελένι να απομακρύνει πριν η μπάλα φτάσει στον Γκονζάλες. Ο Ζέλσον στο 71' γύρισε επικίνδυνα προς την περιοχή, με τον Γκονζάλες να μην καταφέρνει να μπει στην πορεία της μπάλας που έφυγε παράλληλα προς την εστία.

Η λύτρωση ήρθε με τον Μεξικανό στράικερ στο 78'. Ο Πέντερσεν πήρε την κόντρα από δεξιά, έκανε τη σέντρα και ο Γκονζάλες με ωραία κεφαλιά άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό.

Από τη μεριά της, η Σπάρτα προσπάθησε να απαντήσει, χάνοντας ευκαιρία στο 82' με τον Καντεράμπεκ, ενώ λίγα λεπτά αργότερα και συγκεκριμένα στο 86', το σουτ του Βοϊτά εντός περιοχής πέρασε ξυστά άουτ.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Ολυμπιακός: Ορτέγκα, Μπρούνο, Πιρόλα, Ρέτσος, Σάλιακας, Φρόιλερ, Έσε (62' Πουέρτα), Μαρτίνς, Τσικίνιο (82' Σα), Ζότα, Γιάρεμτσουκ (62' Γκονζάλες)

Σπάρτα Πράγας: Σούροβτσικ, Χούβερ (80' Καντεράμπεκ) , Γκουντάλ, Ζελένι, Σουχόμελ, Ενέμε, Μάτσεκ (67' Βίντρα), Σοχούρεκ (45' Μάνσβερκ), Αλκοθέρ, Γιούρασεκ (67' Σινγκάτε) , Βοϊτά