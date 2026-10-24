Super League: Επιστροφή εντός έδρας για την ΑΕΚ – Δυνατά ματς σε Θεσσαλονίκη και Τρίπολη

Η Super League έφτασε στην… 8η στροφή της και τρία από τα επτά συνολικά ματς, θα διεξαχθούν σήμερα. Από τις διεκδικήτριες του τίτλου, η ΑΕΚ είναι αυτή που αγωνίζεται σήμερα. Επιστρέφοντας στις εγχώριες διοργανώσεις μετά από δύο εβδομάδες, καθώς είχε πάρει αναβολή το παιχνίδι της στην 7η αγωνιστική.

Η Ένωση υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφεια τον Παναιτωλικό. Οι «κιτρινόμαυροι» ψάχνουν επιστροφή στις νίκες μετά τις δύο ήττες στο Champions League, απέναντι στους Αγρινιώτες που προέρχονται από την ήττα με τον Ολυμπιακό και έχουν αρκετά αγωνιστικά προβλήματα.

Στην Τρίπολη ο Asteras Aktor που έρχεται από βαριά ήττα με τον Παναθηναϊκό, φιλοξενεί τον Λεβαδειακό ο οποίος δεν έχει γευτεί ακόμη τη χαρά της νίκης.

Στη Θεσσαλονίκη, Ηρακλής και Κηφισιά θα αναμετρηθούν στο «Καυτανζόγλειο», προερχόμενοι από ήττες με ΠΑΟΚ και Άρη αντίστοιχα, αλλά και πολλά παράπονα για τη διαιτησία.

SUPER LEAGUE – 8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο 24 Οκτωβρίου

19:00 Ηρακλής – Κηφισιάς ΣΠΟΡ FM TV 1

19:30 Asteras Aktor – Λεβαδειακός Novasports Prime

20:00 AEK – Παναιτωλικός Magenta Sport 1 L

Κυριακή 25 Οκτωβρίου

16:00 Ολυμπιακός – Καλαμάτα Magenta Sport 1 L

18:00 Βόλος – Παναθηναϊκός Magenta Sport 2 L

19:30 Άρης – Ατρόμητος Novasports Prime

20:00 ΟΦΗ – ΠΑΟΚ Magenta Sport 1 L

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 18

2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 16

3. Π.Α.Ο.Κ. 15

4. Α.Ε.Κ. 14 (6αγ.)

5. ΑΡΗΣ 13

6. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 10

7. Ο.Φ.Η. 10

8. ΗΡΑΚΛΗΣ 9

9. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 9

10. ΚΗΦΙΣΙΑ 8

11. ASTERAS AKTOR 5

12. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 2 (6αγ.)

13. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 2

14. ΒΟΛΟΣ 0*

*Έχει επιβληθεί αφαίρεση 3 βαθμών, με τον Βόλο να μπορεί να ασκήσει έφεση.