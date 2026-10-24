Αστέρας - Λεβαδειακός 0-0: Μοιρασιά βαθμών στην Τρίπολη

Αστέρας AKTOR και Λεβαδειακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι χωρίς σκορ στην Τρίπολη για την 8η αγωνιστική της Super League.

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Αστέρας - Λεβαδειακός 0-0: Μοιρασιά βαθμών στην Τρίπολη
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
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Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του Αστέρα AKTOR με τον Λεβαδειακό στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», με τις δύο ομάδες να μένουν στο 0-0 για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Οι Αρκάδες αναζητούσαν αντίδραση μετά τη βαριά ήττα με 5-1 από τον Παναθηναϊκό, ενώ ο Λεβαδειακός ήθελε να βάλει τέλος στο αρνητικό σερί του. Τελικά, η παράδοση διατηρήθηκε, καθώς αυτή ήταν η πέμπτη ισοπαλία στις έξι τελευταίες αναμετρήσεις πρωταθλήματος μεταξύ των δύο ομάδων με γηπεδούχο τον Αστέρα.

Το πρώτο ημίχρονο είχε λίγες καλές στιγμές, με τις δύο ομάδες να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην αμυντική τους λειτουργία. Στο 18ο λεπτό, ο Ποπέσκου απείλησε με σέντρα-σουτ, αναγκάζοντας τον Παπαδόπουλο σε δύσκολη επέμβαση. Ένα λεπτό αργότερα, ο Μακέντα βρέθηκε απέναντι από τον Ελιάσι, έπειτα από εξαιρετική κάθετη πάσα του Παπακανέλλου, όμως ο τερματοφύλακας του Λεβαδειακού απέκρουσε με το πόδι. Στο 20', οι γηπεδούχοι διαμαρτυρήθηκαν για πέναλτι σε μαρκάρισμα του Βήχου πάνω στον Κουρμπέλη, χωρίς ο διαιτητής και το VAR να υποδείξουν παράβαση. Η τελευταία αξιόλογη στιγμή του πρώτου μέρους καταγράφηκε στο 44', όταν ο Κωστής σούταρε άουτ μετά από πάσα του Οζέγκοβιτς.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο ρυθμός παρέμεινε χαμηλός και οι μεγάλες ευκαιρίες ήταν ελάχιστες. Από το 80ο λεπτό και μετά, ο Αστέρας AKTOR αύξησε την πίεσή του, αναζητώντας το γκολ που θα του έδινε τη νίκη.

Το φινάλε, ωστόσο, ήταν επεισοδιακό. Στο 90'+7', ο Καλτσάς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα έπειτα από κεφαλιά-πάσα του Ρικαρντίνιο, προκαλώντας πανηγυρισμούς στις τάξεις των γηπεδούχων. Το VAR, όμως, κάλεσε τον διαιτητή Μέγα να εξετάσει τη φάση και το γκολ ακυρώθηκε για χέρι, με τους Αρκάδες να διαμαρτύρονται έντονα για την απόφαση.

Έτσι, το 0-0 παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται τους βαθμούς σε μια αναμέτρηση που κρίθηκε περισσότερο από τις αμυντικές τους επιδόσεις και λιγότερο από τις επιθετικές τους προσπάθειες.

Αστέρας AKTOR - Λεβαδειακός 0-0

Κίτρινες: 12' Τσιβελεκίδης, 16' Οζέγκοβιτς, 29' Ποπέσκου, 31' Λάσκαρης, 85' Μπρόρσον.

Διαιτητής: Μέγας (Πιερίας)

Αστέρας AKTOR (Γιώργος Αντωνόπουλος): Παπαδόπουλος, Χρυσόπουλος, Μπρόρσον, Λάσκαρης (74' Καλτσάς), Μέντες (87' Γκέζος), Κώτσιρας, Κουρμπέλης, Εντερ (74' Μπουζούκης), Παπακανέλλος (63' Ορόθκο), Μπαρτόλο, Μακέντα (87' Ρικαρντίνιο).

Λεβαδειακός (Ηλίας Χαραλάμπους): Ελιάσι, Μανθάτης, Κορνέζος, Λιάγκας, Τσιβελεκίδης (46' Φίλων), Βήχος, Κωστή (86' Σουτ), Εντιαγέ, Ποπέσκου (64' Εμμανουηλίδης), Ούρσι (46' Βρακάς), Οζέγκοβιτς (80' Μπάουζα).

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