ΑΕΚ – Παναιτωλικός 5-0: Απολαυστική «πεντάρα» πριν την τριάδα «φωτιά»

Η ΑΕΚ επέστρεψε με εντυπωσιακό τρόπο στην… ελληνική πραγματικότητα, βγάζοντας αντίδραση μετά το ταξίδι της στην Αγγλία, καθώς επικράτησε 5-0 του Παναιτωλικού, για την 8η αγωνιστική της Super League, πριν μπει σε μια τριάδα αγώνων «φωτιά» με ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και Ρεάλ Μαδρίτης.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ – Παναιτωλικός 5-0: Απολαυστική «πεντάρα» πριν την τριάδα «φωτιά»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
5'
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Ο… νόμος της Νέας Φιλαδέλφειας «μίλησε» και πάλι κι η «Ένωση» βρήκε την εμφατική αντίδραση που έψαχνε μετά τη «βαριά» ήττα από τη Μάντσεστερ Σίτι. Οι «κιτρινόμαυροι» έπαιξαν ωραίο ποδόσφαιρο, σημείωσαν πέντε τέρματα, ενώ θα μπορούσαν να είχαν σημειώσει άλλα τόσα. Σκόρερ ήταν οι Μουκουντί, Κοϊτά, Ζίνι, Βάργκα, Ζούμπκοφ οι σκόρερ.

Με αυτό το τρίποντο, η ΑΕΚ έφτασε σε απόσταση ενός βαθμού από την κορυφή, έχοντας και παιχνίδι λιγότερο, ενώ περιμένει τα αποτελέσματα των ανταγωνιστών της. Παράλληλα, συμπλήρωσε έναν χρόνο χωρίς ήττα στο πρωτάθλημα, ισοφαρίζοντας το ιστορικό ρεκόρ των 31 διαδοχικών αγώνων χωρίς ήττα, που είχε καταγραφεί τη σεζόν 1977-78 και στη διετία 1992-93. Εντυπωσιακός είναι και ο απολογισμός της στη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς έχει πετύχει 30 γκολ και έχει δεχθεί μόλις ένα σε όλες τις διοργανώσεις.

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων

Ο Μάρκο Νίκολιτς προχώρησε σε αλλαγές στο αρχικό σχήμα της ΑΕΚ, αφήνοντας στον πάγκο τους Μάριν και Γιόβιτς. Ο Μπρινιόλι υπερασπίστηκε την εστία, με τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιο να αποτελούν την τετράδα της άμυνας. Οι Κάιρινεν και Βιτάλις αγωνίστηκαν στον άξονα, ο Κοϊτά πήρε θέση στη δεξιά πλευρά και ο Μάνταλος επέστρεψε στην ενδεκάδα ως αριστερός εξτρέμ. Στην επίθεση ξεκίνησαν οι Ζίνι και Βάργκα.

Για τον Παναιτωλικό, ο Γιάννης Αναστασίου επέλεξε τον Ξενόπουλο κάτω από τα δοκάρια, τους Μανρίκε, Κόγιτς, Στάγιτς και Προδρομίτη στην άμυνα, τους Νακάμπα, Εράκοβιτς και Μπάσι στη μεσαία γραμμή, τους Εστεμπάν και Οπόκου στα άκρα και τον Μεχία στην κορυφή.

Η ΑΕΚ επέβαλε τον ρυθμό της από την αρχή

Η Ένωση μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση, πίεσε ψηλά τον Παναιτωλικό και βρήκε γρήγορα τον δρόμο προς τα δίχτυα. Στο 4ο λεπτό, ο Μάνταλος εκτέλεσε κόρνερ και ο Μουκουντί με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να επιτίθενται, αναζητώντας ένα δεύτερο γκολ. Στο 8', ο Μάνταλος δεν βρήκε όπως θα ήθελε την μπάλα σε προσπάθεια μέσα από την περιοχή, ενώ στο 13' ο Ζίνι βρέθηκε απέναντι από τον Ξενόπουλο, αλλά δεν κατάφερε να τον νικήσει, έχοντας μάλιστα τη δυνατότητα να πασάρει στον Κοϊτά. Δύο λεπτά αργότερα, ο τερματοφύλακας του Παναιτωλικού μπλόκαρε την κεφαλιά του Βάργκα έπειτα από σέντρα του Πήλιου.

Η πίεση της ΑΕΚ συνεχίστηκε και στο 19' ο Κοϊτά επιχείρησε να εκτελέσει από πλεονεκτική θέση, αλλά η προσπάθειά του σταμάτησε στα σώματα. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ωστόσο, ο εξτρέμ από τη Μαυριτανία βρήκε δίχτυα. Ο Βιτάλις άλλαξε ωραία το παιχνίδι προς τα δεξιά, ο Κοϊτά μπήκε στην περιοχή, απέφυγε τον Στάγιτς και με ψύχραιμο τελείωμα έκανε το 2-0 στο 23'.

Ο Παναιτωλικός προσπάθησε να απειλήσει στο 30', όταν μετά από λάθος του Ζίνι βγήκε στην αντεπίθεση. Ο Μουκουντί, όμως, παρενέβη την κατάλληλη στιγμή και με προβολή έκοψε το σουτ του Μπάσι, παραχωρώντας κόρνερ.

Η ΑΕΚ εξακολούθησε να έχει τον έλεγχο και στο 38' πέτυχε το τρίτο της γκολ. Ο Κοϊτά δημιούργησε ξανά από τη δεξιά πλευρά, γύρισε την μπάλα στην περιοχή και ο Ζίνι με εύστοχο πλασέ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0, βάζοντας ισχυρές βάσεις για τη νίκη από το πρώτο ημίχρονο.

Το πέναλτι του Βάργκα και το... κερασάκι του Ζούμπκοφ

Στο δεύτερο μέρος, η ΑΕΚ διαχειρίστηκε το προβάδισμά της και βρήκε την ευκαιρία να αυξήσει ακόμη περισσότερο τη διαφορά. Στο 56', ο Μάνταλος έβγαλε την μπάλα στον χώρο για τον Ζίνι, ο οποίος μπήκε στην περιοχή και ανατράπηκε από τον Ξενόπουλο. Ο διαιτητής Φίτσας δεν υπέδειξε αρχικά πέναλτι, όμως έπειτα από παρέμβαση του VAR καταλόγισε την παράβαση.

Ο Βάργκα ανέλαβε την εκτέλεση και ευστόχησε, γράφοντας το 4-0 στο 56'. Στη συνέχεια, ο Νίκολιτς προχώρησε σε τριπλή αλλαγή, περνώντας στον αγωνιστικό χώρο τους Κουτέσα, Μαρίν και Γιόβιτς.

Ο Παναιτωλικός απείλησε στο 63' με ένα συρτό σουτ του Άλεξιτς, το οποίο μπλόκαρε χωρίς δυσκολία ο Μπρινιόλι. Ένα λεπτό αργότερα, η Ένωση έφτασε κοντά και σε πέμπτο τέρμα, όταν ο Ζίνι εξαπέλυσε δυνατό σουτ έξω από την περιοχή. Ο Ξενόπουλος βρήκε όσο χρειαζόταν την μπάλα, η οποία κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι.

Ο Νίκολιτς έδωσε στη συνέχεια χρόνο συμμετοχής και στον Ζούμπκοφ, με τον Κοϊτά να μετακινείται δίπλα στον Γιόβιτς στην επίθεση. Αργότερα, στο παιχνίδι πέρασε και ο Λυκογιάννης.

Στο 79', η ΑΕΚ έχασε διπλή ευκαιρία για το 5-0. Ο Ξενόπουλος απέκρουσε το δυνατό σουτ του Κοϊτά, ενώ στην εξέλιξη της φάσης ο Ζούμπκοφ έστειλε την μπάλα λίγο έξω. Ανάλογη ήταν η εικόνα και στο 90', όταν ο Κουτέσα δεν κατάφερε να νικήσει τον τερματοφύλακα του Παναιτωλικού σε τετ α τετ, ενώ η κεφαλιά του Μαρίν πέρασε δίπλα από το κάθετο δοκάρι.

Το πέμπτο γκολ ήρθε τελικά στο 92'. Ο Ζούμπκοφ βρήκε τον χώρο και με δυνατό σουτ διαμόρφωσε το τελικό 5-0, ολοκληρώνοντας με τον καλύτερο τρόπο την κυριαρχική εμφάνιση της ΑΕΚ.

Η Ένωση πανηγύρισε μια ευρεία νίκη, έδειξε άμεση αντίδραση μετά το αποτέλεσμα απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι και συνέχισε την εντυπωσιακή πορεία της στο πρωτάθλημα, συμπληρώνοντας 31 διαδοχικά παιχνίδια χωρίς ήττα.

Διαιτητής: ΦίτσαςΚίτρινες: Οπόκου, Στάγιτς, ΜανρίκεΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος (80΄ Λυκογιάννης), Κοϊτά, Κάιρινεν (63΄ Μαρίν), Βιτάλις, Μάνταλος (63΄ Κουτέσα), Ζίνι (68΄ Ζούμπκοφ), Βάργκα (63΄ Γιόβιτς)Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Ξενόπουλος, Προδρομίτης, Κόγιτς, Στάγιτς, Μανρίκε, Νακάμπα (46΄ Νικολάου), Εστεμπάν, Μπάσι (46΄ Άλεξιτς), Εράκοβιτς (86΄ Όλσον), Οπόκου (74΄ Τζενέπο), Μεχία (74΄ Μπάτζι)

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