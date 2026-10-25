Super League: Δύσκολες έξοδοι για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, στην έδρα του ο Ολυμπιακός

Με τέσσερις αναμετρήσεις ολοκληρώνεται η 8η αγωνιστική της Super League. Στο Βόλο ο Παναθηναϊκός, στην Κρήτη ο ΠΑΟΚ, ενώ ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Καλαμάτα.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Με... φόρα από τα συνεχόμενα θετικά αποτελέσματα, ο φορμαρισμένος Ολυμπιακός υποδέχεται την Καλαμάτα στο «Γ. Καραϊσκάκης», με στόχο να διευρύνει το νικηφόρο σερί του στο πρωτάθλημα.

Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από τη νίκη με 2-0 επί του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο και θέλουν να δώσουν συνέχεια στις νίκες έχοντας ανεβάσει στροφές και στην Ευρώπη.

Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ αναμένεται να προχωρήσει σε ορισμένες αλλαγές στην ενδεκάδα, προκειμένου να διαχειριστεί την επιβάρυνση των συνεχόμενων αγώνων, με τον Πέντερσεν να διεκδικεί θέση στο αρχικό σχήμα και τον Πουέρτα να προορίζεται για βασικός. Εκτός βρίσκονται ο τραυματιίας Ελ Κααμπί, αλλά και ο τιμωρημένος Ρέτσος.

Από την άλλη, η Καλαμάτα ταξιδεύει στον Πειραιά με ανεβασμένη ψυχολογία, μετά το εντυπωσιακό 4-3 επί του ΟΦΗ στη Νεάπολη.

Η ομάδα του Χριστοφιλέα έχει δείξει πως διαθέτει επιθετικές λύσεις, με τους Κουρμινόφσκι και Βάργκας να ξεχωρίζουν, ενώ θα έχει και τη στήριξη των φιλάθλων της στις εξέδρες του «Γ. Καραϊσκάκης». Μοναδική απουσία για τους φιλοξενούμενους είναι ο Έρικ Χάμζα, ο οποίος δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή.

Η σέντρα στο «Γ. Καραϊσκάκης» είναι προγραμματισμένη στις 16:00 και το παιχνίδι θα μεταδοθεί ζωντανά από το Magenta Sport League 1.

ΒΟΛΟΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Το πρωί της Παρασκευής ο Παναθηναϊκός επέστρεψε από επτάωρο ταξίδι στο Αλμάτι. Εκεί όπου αντιμετώπισε την Καϊράτ και νίκησε 5-1. Οι «πράσινοι» την επόμενη μέρα ταξίδεψαν οδικώς στο Βόλο, καθώς σήμερα αγωνίζονται με τον τοπικό ΝΠΣ. Με το ματς να είναι υπερβολικά δύσκολο, λόγω των συνθηκών.

Το Πανθεσσαλικό θα θυμίζει Λεωφόρο, καθώς στις εξέδρες θα βρίσκονται τουλάχιστον 15.000 φίλοι του «τριφυλλιού». Οπότε η αίσθηση δεν θα είναι εκτός έδρας σε καμία περίπτωση. Συνθήκες στις οποίες έχει συνηθίσει η γηπεδούχος ομάδα να αγωνίζεται πάντως και έχει αποδειχθεί πως δεν την επηρεάζουν.

Ο Βόλος με 0 βαθμούς (λόγω της αφαίρεσης τριών που έχει επιβληθεί, εν αναμονή της έφεσης) έχει δείξει κόντρα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ πως μόνο εύκολος αντίπαλος δεν είναι. Αυτό θέλει να κάνει και τώρα απέναντι στον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Ο οποίος προέρχεται από ευρωπαϊκό παιχνίδι.

Η αποστολή της ομάδας της Μαγνησίας: Σιαμπάνης, Κοσέλεφ, Γεροφωκάς, Κάτσικας, Τασιούρας, Πιερ – Γκάμπριελ, Ατζιάκουα, Κάργας, Λυκουρίνος, Μεντίλ, Λεκές, Μπέρνιτς, Γρόσδης, Φάμπιο, Κόμπα, Ρεγκίς, Καμπελά, Τζόκα, Λάμπρου, Γκονζάλες, Χαραλαμπόγλου, Ουρτάδο.

Από την άλλη ο Παναθηναϊκός θέλει συνέχεια στις καλές και πειστικές εμφανίσεις, μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ο Τζέικομπ Νίστρουπ έχει στη διάθεσή του τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς, ενώ εκτός είναι φυσικά ο Ουναΐ.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Σαλάχ – Εντίν, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ – Μπράουν, Κάτρης, Κάνγκουα, Λούζα, Καμαρά, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάι Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς, Ραστόντερ.

Η αναμέτρηση στο Πανθεσσαλικό θα αρχίσει στις 18:00 και θα μεταδοθεί από το Magenta Sport 2 League.

ΑΡΗΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

Με στόχο να αξιοποιήσει την έδρα του και να διευρύνει το νικηφόρο σερί του, ο Άρης ετοιμάζεται να φιλοξενήσει τον Ατρόμητο. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης προέρχεται από σημαντική εκτός έδρας νίκη με 2-1 απέναντι στην Κηφισιά, αποτέλεσμα που της έδωσε ώθηση ενόψει της συνέχειας του πρωταθλήματος.

Οι «κιτρινόμαυροι» θέλουν να παρουσιαστούν με την ίδια αποφασιστικότητα, να πάρουν την πρωτοβουλία των κινήσεων και να επιβάλουν τον ρυθμό τους. Το ζητούμενο για τους γηπεδούχους είναι να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που θα δημιουργήσουν και να φτάσουν σε ακόμη ένα τρίποντο μπροστά στο κοινό τους.

Από την άλλη πλευρά, ο Ατρόμητος ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη με στόχο να αφήσει πίσω του την ήττα με 2-1 από τον Αστέρα Τρίπολης. Η ομάδα του Περιστερίου αναζητά ένα θετικό αποτέλεσμα που θα της δώσει βαθμολογική και ψυχολογική ώθηση, σε μια απαιτητική εκτός έδρας αποστολή.

Η αναμέτρηση με τον Άρη απαιτεί συγκέντρωση, αμυντική πειθαρχία και αποτελεσματικότητα στις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν. Οι φιλοξενούμενοι θα προσπαθήσουν να περιορίσουν την επιθετική δραστηριότητα των γηπεδούχων και να διεκδικήσουν ό,τι καλύτερο μπορούν από το παιχνίδι.

Η σέντρα είναι προγραμματισμένη στις 19:30, με τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Prime.

ΟΦΗ – ΠΑΟΚ

«Ασπρόμαυρο» ντέρμπι την Κυριακή στο Παγκρήτιο, με την κρητική ομάδα να φιλοξενεί τον «Δικέφαλο του Βορρά», στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Super League.

Οι δύο ομάδες που αποτέλεσαν το ζευγάρι του τελικού στο Κύπελλο Ελλάδας, την περασμένη αγωνιστική περίοδο βρίσκονται σε μια περίοδο που απαιτεί άμεσα αποτελέσματα κι ως εκ τούτου η νίκη αποτελεί μονόδρομος.

Ο ΟΦΗ του Χρήστου Κόντη καλείται να αφήσει πίσω του ένα δύσκολο διάστημα, καθώς μετρά τέσσερις διαδοχικές ήττες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η αρχή έγινε με το 3-0 από την ΑΕΚ, ενώ ακολούθησε η ήττα με 2-1 από τη Ρεν στη Γαλλία, παρά το γεγονός ότι οι Κρητικοί είχαν προηγηθεί. Στη συνέχεια, η Καλαμάτα μίκησε 4-3 σε ένα παιχνίδι με δραματική εξέλιξη, πριν έρθει το 0-2 από την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο Παγκρήτιο για τη League Phase του Europa League.

Το απαιτητικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα έχει αυξήσει τον βαθμό δυσκολίας για τους Κρητικούς, οι οποίοι χρειάζονται ένα θετικό αποτέλεσμα για να ανακτήσουν την αυτοπεποίθησή τους και να διατηρήσουν τη θέση τους στην πρώτη οκτάδα, με το βλέμμα και σε μια καλύτερη βαθμολογική πορεία.

Στην αντίπερα όχθη, ο ΠΑΟΚ του Αλέσιο Λίσι προέρχεται από τη νίκη με 2-1 επί του Ηρακλή στην Τούμπα, σε ένα τοπικό ντέρμπι που, πάντως, δεν συνοδεύτηκε από την εμφάνιση που θα ήθελε ο Ιταλός τεχνικός. Για τον «Δικέφαλο του Βορρά» είχε προηγηθεί η εντός έδρας ήττα με 3-1 από την Καλαμάτα, ένα αποτέλεσμα που προκάλεσε προβληματισμό κι ανέδειξε την ανάγκη για μεγαλύτερη σταθερότητα.

Για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, το ζητούμενο είναι να δώσει συνέχεια στις νίκες στο πρωτάθλημα και να παραμείνει κοντά στην κορυφή της βαθμολογίας. Η έξοδος στην Κρήτη, ωστόσο, κρύβει δυσκολίες, απέναντι σε έναν αντίπαλο που αναζητά επειγόντως ένα αποτέλεσμα ικανό να αλλάξει την ψυχολογία του.

Το διακύβευμα είναι, επομένως, σημαντικό για αμφότερες τις πλευρές. Ο ΟΦΗ θέλει να βάλει τέλος στο αρνητικό σερί και να ξαναβρεί τον βηματισμό του, ενώ ο ΠΑΟΚ επιδιώκει να αξιοποιήσει τη νίκη επί του Ηρακλή και να μη χάσει έδαφος στη μάχη των πρώτων θέσεων. Στο Παγκρήτιο, η ανάγκη για βαθμούς συναντά την πίεση για πειστική αγωνιστική αντίδραση.

ΟΦΗ - ΠΑΟΚ (20:00 - Magenta Sport 1 League)

SUPER LEAGUE – 8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο 24 Οκτωβρίου

Ηρακλής – Κηφισιά 2-3

Asteras Aktor – Λεβαδειακός 0-0

AEK – Παναιτωλικός 5-0

Κυριακή 25 Οκτωβρίου

16:00 Ολυμπιακός – Καλαμάτα Magenta Sport 1 L

18:00 Βόλος – Παναθηναϊκός Magenta Sport 2 L

19:30 Άρης – Ατρόμητος Novasports Prime

20:00 ΟΦΗ – ΠΑΟΚ Magenta Sport 1 L