Ολυμπιακός - Καλαμάτα 5-0: Σόου του Ζότα με χατ τρικ και τέταρτη σερί νίκη για τους Πειραιώτες

Με απίθανο χατ τρικ του Ζότα Σίλβα και τους Μάριους, Μπέιλι να ανοίγουν λογαριασμό με τα «ερυθρόλευκα», ο Ολυμπιακός συνέτριψε με 5-0 την Καλαμάτα στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την τέταρτη σερί νίκη του στη Stoiximan Super League

Newsroom

Ολυμπιακός - Καλαμάτα 5-0: Σόου του Ζότα με χατ τρικ και τέταρτη σερί νίκη για τους Πειραιώτες
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ζότα Σίλβα πέτυχε χατ τρικ, Μπέιλι και Μάριους άνοιξαν λογαριασμό στη Super League και ο Ολυμπιακός πανηγύρισε με τον πιο εμφατικό τρόπο την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του στο πρωτάθλημα!

Οι «ερυθρόλευκοι» με «οδηγό» το χατ τρικ του Πορτογάλου, επικράτησαν με 5-0 της Καλαμάτας στο «Γ. Καραϊσκάκης», επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκονται το τελευταίο διάστημα.

Οι Πειραιώτες κυριάρχησαν από το πρώτο κιόλας λεπτό στον αγωνιστικό χώρο και δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης στη «Μαύρη Θύελλα» να διεκδικήσει κάτι από το παιχνίδι.

Το σύνολο του Ιμανόλ Αλγουαθίλ έχασε αρκετές ευκαιρίες στο πρώτο μέρος, με τον Ζότα να ανοίγει εν τέλει το σκορ στο 40' με ωραία κεφαλιά. Ο Πορτογάλος τρία λεπτά αργότερα έκανε δύο τα προσωπικά του τέρματα με πανέμορφο τελείωμα έξω από την περίοχη.

Με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους ο 27χρονος έκανε από κοντά το 3-0, ολοκληρώνοντας με εμφατικό τρόπο το πρώτο χατ τρικ της καριέρας του!

Ο Μάριους σκόραρε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Ολυμπιακού στο 74', ενώ ο Μπέιλι τον... μιμήθηκε, βάζοντας το «κερασάκι» στην τούρτα στο 85' για το έβδομο συνεχόμενο τρίποντο σε όλες τις διοργανώσεις.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Ολυμπιακός μπήκε με... ορμή, χάνοντας την πρώτη καλή στιγμή του στο 5' με τον Ρόκα να πιάνει το σουτ μετά από σέντρα του Σα και να στέλνει τη μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Βασίλιεβιτς. Στο 7' μετά από φάση διαρκείας η μπάλα στρώθηκε στον Ζότα, όμως εκείνος αστόχησε από τα όρια της περιοχής.

Η Καλαμάτα στο 13' απείλησε για πρώτη φορά, με τον Βάργκας να πατάει επικίνδυνα περιοχή από τα αριστερά, ωστόσο το σουτ που επιχείρησε ήταν αδύναμο και κατέληξε στην αγκαλιά του Ορτέγκα.

Στο 16' ο Ζότα έχασε τεράστια ευκαιρία, με τον Πορτογάλο να αστοχεί από την καρδιά της περιοχής αφύλακτος, ενώ η κεφαλιά του Γκονζάλες στο 27', «έγλυψε» το αριστερό δοκάρι της Καλαμάτας.

Ο Ολυμπιακός έψαχνε με... μανία το γκολ και στο 37ο λεπτό το βρήκε με τον Ζότα Σίλβα. Ο Ρόκα έκανε τη σέντρα από τα αριστερά και ο έμπειρος χαφ έπιασε ωραία κεφαλιά, στέλνοντας τη μπάλα στην αριστερή γωνία του Βασίλιεβιτς.

Τρία λεπτά αργότερα, ξανά με τον Ζότα Σίλβα οι Πειραιώτες έκαναν δύο τα τέρματά τους Με υπέροχο τελείωμα έξω από την περιοχή έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία, με τον πορτιέρε των Μεσσήνιων να μην μπορεί να αντιδράσει για το 2-0 στο 40'.

Με τις καλύτερες προϋποθέσεις ξεκίνησε το δεύτερο μέρος για την ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ, με τον Ζότα Σίλβα να σκοράρει στο 47' από κοντινή απόσταση, ολοκληρώνοντας ένα απίθανο χατ τρικ σε εννέα αγωνιστικά λεπτά.

Στο 63' η Καλαμάτα σκόραρε με τον Βάργκας, ωστόσο έπειτα από εξέταση του VAR, ο επιθετικός της «Μαύρης Θύελλας» ήταν σε αντικανονική θέση, με το γκολ να ακυρώνεται ως οφσάιντ.

Στο 70' ο Μάριους έχασε ανεπανάληπτη εξ επαφής να κάνει το 4-0, ωστόσο το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Ολυμπιακού ήρθε τρία λεπτά αργότερα, με τον Πέντερσεν να τον βρίσκει ωραία με σέντρα και τον Αφρικανό να κάνει ωραία το σουτ, ανοίγοντας λογαριασμό στην Ελλάδα.

Ο Μπέιλι στο 85' με φοβερή ατομική ενέργεια και σουτ έκανε το 5-0, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στη νίκη του Ολυμπιακού.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

Ολυμπιακός: Ορτέγκα, Πέντερσεν, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Τικνιζιάν, Φρόιλερ, Πουέρτα (60' Έσε), Σα (45' Τσικίνιο), Ρόκα (79' Φορτούνης), Ζότα (76' Μπέιλι), Γκονζάλες (60' Μάριους)

Καλαμάτα: Βασίλιεβιτς, Καλουτσικίδης, Στρούγγης (82' Mπακαγιόκο), Ροντρίγκεζ, Χατζηθεοδωρίδης, Πινέιρο (75' Μιράντα), Καρεάσο (61' Κατάλντι), Σίγκουρντσον, Βάργκας (75' Μάρτιν), Μορέιρα, Κουρμινόφσκι (61' Μπολιβάρ).

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:44ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων και της μαθητικής παρέλασης στην Αθήνα

18:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ντοκουμέντο του Newsbomb.gr: Στις 30/10 δικάζεται ο Mr. Χωριάτικο Άγγελος Γιαννακόπουλος στο Τριμελές Εφετείου Κακουργημάτων - Οι κατηγορίες που τον βαραίνουν

18:28ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Υπό ψυχιατρική αξιολόγηση ο δράστης της αιματηρής επίθεσης στην Τραπ - Ένας νεκρός και τέσσε

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Πλοίο επέστρεψε στο λιμάνι της Πάτμου λόγω μηχανικής βλάβης - Ταλαιπωρία για 79 επιβάτες

18:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Καλαμάτα 5-0: Σόου του Ζότα με χατ τρικ και τέταρτη σερί νίκη για τους Πειραιώτες

18:04ΚΟΣΜΟΣ

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Μη εποικοδομητική και προκλητική η κύρωση του τουρκολυβικού μνημονίου - Ελλάδα και Τουρκία να λύσουν με διάλογο τις διαφορές τους

18:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Μητσοτάκη - Μπιν Σαλμάν: Ενέργεια, άμυνα και ψηφιακές υποδομές στη διμερή ατζέντα

18:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ελένη Κουμπή, η σχεδιάστρια που δίνει νέα ζωή στην ελληνική παραδοσιακή φορεσιά και την επαναφέρει πάλι στη μόδα

17:54TRAVEL

28η Οκτωβρίου: 5 κοντινές εξορμήσεις από την Αθήνα για φθινοπωρινή αλλαγή

17:43ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Συμπαίκτες πιάστηκαν στα χέρια κατά τη διάρκεια τάιμ άουτ σε αγώνα μπάσκετ - Βίντεο

17:34ΑΘΛΗΤΙΚΑ

EOK: Ελιγμός-ντροπή από την ομάδα του Λιόλιου -Εξέλεξε πρόεδρο τον Παπανικολάου

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: Το «βαθύ λαρύγγι» της εταιρείας, τα κωδικοποιημένα SMS και η «βροχή» των καταγγελιών

17:19ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Basket gate: «Με στοχοποίησαν για να φύγω από την ΕΟΚ», είπε ο Λιόλιος στον ανακριτή

17:10ΚΟΣΜΟΣ

Σφοδρές καταιγίδες σε Βρετανία, Γερμανία και Ολλανδία: Χιλιάδες νοικοκυριά σε blackout και δεκάδες ακυρώσεις πτήσεων

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Κάθε πότε περνούν ΚΤΕΟ τα αυτοκίνητα - Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμο €350

17:00WHAT THE FACT

Ξεχάστε το Tinder: Στη Φινλανδία ο έρωτας βρίσκεται ανάμεσα στα ράφια του σούπερ μάρκετ

16:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άνω Λιόσια: Συνελήφθη 19χρονος με πιστόλι που έφερε σιγαστήρα, 12 φυσίγγια και μαχαίρι

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Παραλύουν τα λιμάνια την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου - Στάση εργασίας από την ΑΔΕΔΥ

16:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για τη συμφωνία της Μονής Σινά: «Κάνουν αντιπολίτευση στη χώρα»

16:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Άνδρας επιτέθηκε με σφυρί σε δύο αστυνομικούς και προκάλεσε φθορές σε οχήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι παρατηρούν όσοι τρώνε χουρμάδες αντί για γλυκά: Οφέλη, μερίδες και τι να προσέξετε

17:34ΑΘΛΗΤΙΚΑ

EOK: Ελιγμός-ντροπή από την ομάδα του Λιόλιου -Εξέλεξε πρόεδρο τον Παπανικολάου

18:04ΚΟΣΜΟΣ

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Μη εποικοδομητική και προκλητική η κύρωση του τουρκολυβικού μνημονίου - Ελλάδα και Τουρκία να λύσουν με διάλογο τις διαφορές τους

17:00WHAT THE FACT

Ξεχάστε το Tinder: Στη Φινλανδία ο έρωτας βρίσκεται ανάμεσα στα ράφια του σούπερ μάρκετ

16:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Mr. Χωριάτικο: Στο μικροσκόπιο φοροδιαφυγή, απάτη στον ΕΦΚΑ και δίκτυο μαστροπείας

18:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ελένη Κουμπή, η σχεδιάστρια που δίνει νέα ζωή στην ελληνική παραδοσιακή φορεσιά και την επαναφέρει πάλι στη μόδα

13:46ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Δούκας: Τι δήλωσε για την πιθανότερη αιτία οσμής αερίου στην Γκράβα - «Δύσκολη η κατάσταση» στην Κυψέλη

17:43ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Συμπαίκτες πιάστηκαν στα χέρια κατά τη διάρκεια τάιμ άουτ σε αγώνα μπάσκετ - Βίντεο

17:19ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Basket gate: «Με στοχοποίησαν για να φύγω από την ΕΟΚ», είπε ο Λιόλιος στον ανακριτή

12:22ΚΑΙΡΟΣ

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Έρχονται ισχυρές καταιγίδες και χαλάζι – Διπλό χτύπημα της κακοκαιρίας στην Αττική

16:00ΕΛΛΑΔΑ

«Φτώχεια περιόδου» στην Ελλάδα: Γυναίκες παραλείπουν βασικά αγαθά για προϊόντα εμμήνου ρύσεως

14:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επιχείρηση της οικονομικής αστυνομίας στους φούρνους «Το Χωριάτικο»: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης

05:37ΣΕΙΣΜΟΙ

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ταρακούνησε την Κυριακή τα Βανουάτου

15:50ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιαννακόπουλος: «Το δίκαιο κι η αλήθεια είναι δυο μαχητές που δεν έχασαν ποτέ»

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Φωτιά από κεραυνό σε σοφίτα μονοκατοικίας - Κάηκε ολοσχερώς

11:26WHAT THE FACT

«Προάγγελος της καταστροφής»: Ξεβράστηκε το ψάρι που «δείχνει» πώς έρχεται μεγάλος σεισμός

16:00LIFESTYLE

Η Κλέλια Ανδριολάτου κάνει τις τελευταίες βουτιές στη θάλασσα ταξιδεύοντας με σκάφος

10:54LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη των πρωινών εκπομπών – Ποιος έκοψε πρώτος το νήμα το Σάββατο

17:54TRAVEL

28η Οκτωβρίου: 5 κοντινές εξορμήσεις από την Αθήνα για φθινοπωρινή αλλαγή

14:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Pizza Fan: «Έκλεισα τα κεράσματα στη Νέα Μάκρη λόγω ελέγχων την εφορίας» - Νέες συνομιλίες - «φωτιά»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ