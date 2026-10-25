Ολυμπιακός - Καλαμάτα 5-0: Σόου του Ζότα με χατ τρικ και τέταρτη σερί νίκη για τους Πειραιώτες

Ο Ζότα Σίλβα πέτυχε χατ τρικ, Μπέιλι και Μάριους άνοιξαν λογαριασμό στη Super League και ο Ολυμπιακός πανηγύρισε με τον πιο εμφατικό τρόπο την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του στο πρωτάθλημα!

Οι «ερυθρόλευκοι» με «οδηγό» το χατ τρικ του Πορτογάλου, επικράτησαν με 5-0 της Καλαμάτας στο «Γ. Καραϊσκάκης», επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκονται το τελευταίο διάστημα.

Οι Πειραιώτες κυριάρχησαν από το πρώτο κιόλας λεπτό στον αγωνιστικό χώρο και δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης στη «Μαύρη Θύελλα» να διεκδικήσει κάτι από το παιχνίδι.

Το σύνολο του Ιμανόλ Αλγουαθίλ έχασε αρκετές ευκαιρίες στο πρώτο μέρος, με τον Ζότα να ανοίγει εν τέλει το σκορ στο 40' με ωραία κεφαλιά. Ο Πορτογάλος τρία λεπτά αργότερα έκανε δύο τα προσωπικά του τέρματα με πανέμορφο τελείωμα έξω από την περίοχη.

Με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους ο 27χρονος έκανε από κοντά το 3-0, ολοκληρώνοντας με εμφατικό τρόπο το πρώτο χατ τρικ της καριέρας του!

Ο Μάριους σκόραρε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Ολυμπιακού στο 74', ενώ ο Μπέιλι τον... μιμήθηκε, βάζοντας το «κερασάκι» στην τούρτα στο 85' για το έβδομο συνεχόμενο τρίποντο σε όλες τις διοργανώσεις.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Ολυμπιακός μπήκε με... ορμή, χάνοντας την πρώτη καλή στιγμή του στο 5' με τον Ρόκα να πιάνει το σουτ μετά από σέντρα του Σα και να στέλνει τη μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Βασίλιεβιτς. Στο 7' μετά από φάση διαρκείας η μπάλα στρώθηκε στον Ζότα, όμως εκείνος αστόχησε από τα όρια της περιοχής.

Η Καλαμάτα στο 13' απείλησε για πρώτη φορά, με τον Βάργκας να πατάει επικίνδυνα περιοχή από τα αριστερά, ωστόσο το σουτ που επιχείρησε ήταν αδύναμο και κατέληξε στην αγκαλιά του Ορτέγκα.

Στο 16' ο Ζότα έχασε τεράστια ευκαιρία, με τον Πορτογάλο να αστοχεί από την καρδιά της περιοχής αφύλακτος, ενώ η κεφαλιά του Γκονζάλες στο 27', «έγλυψε» το αριστερό δοκάρι της Καλαμάτας.

Ο Ολυμπιακός έψαχνε με... μανία το γκολ και στο 37ο λεπτό το βρήκε με τον Ζότα Σίλβα. Ο Ρόκα έκανε τη σέντρα από τα αριστερά και ο έμπειρος χαφ έπιασε ωραία κεφαλιά, στέλνοντας τη μπάλα στην αριστερή γωνία του Βασίλιεβιτς.

Τρία λεπτά αργότερα, ξανά με τον Ζότα Σίλβα οι Πειραιώτες έκαναν δύο τα τέρματά τους Με υπέροχο τελείωμα έξω από την περιοχή έστειλε τη μπάλα στην αριστερή γωνία, με τον πορτιέρε των Μεσσήνιων να μην μπορεί να αντιδράσει για το 2-0 στο 40'.

Με τις καλύτερες προϋποθέσεις ξεκίνησε το δεύτερο μέρος για την ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ, με τον Ζότα Σίλβα να σκοράρει στο 47' από κοντινή απόσταση, ολοκληρώνοντας ένα απίθανο χατ τρικ σε εννέα αγωνιστικά λεπτά.

Στο 63' η Καλαμάτα σκόραρε με τον Βάργκας, ωστόσο έπειτα από εξέταση του VAR, ο επιθετικός της «Μαύρης Θύελλας» ήταν σε αντικανονική θέση, με το γκολ να ακυρώνεται ως οφσάιντ.

Στο 70' ο Μάριους έχασε ανεπανάληπτη εξ επαφής να κάνει το 4-0, ωστόσο το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Ολυμπιακού ήρθε τρία λεπτά αργότερα, με τον Πέντερσεν να τον βρίσκει ωραία με σέντρα και τον Αφρικανό να κάνει ωραία το σουτ, ανοίγοντας λογαριασμό στην Ελλάδα.

Ο Μπέιλι στο 85' με φοβερή ατομική ενέργεια και σουτ έκανε το 5-0, δίνοντας διαστάσεις θριάμβου στη νίκη του Ολυμπιακού.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

Ολυμπιακός: Ορτέγκα, Πέντερσεν, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Τικνιζιάν, Φρόιλερ, Πουέρτα (60' Έσε), Σα (45' Τσικίνιο), Ρόκα (79' Φορτούνης), Ζότα (76' Μπέιλι), Γκονζάλες (60' Μάριους)

Καλαμάτα: Βασίλιεβιτς, Καλουτσικίδης, Στρούγγης (82' Mπακαγιόκο), Ροντρίγκεζ, Χατζηθεοδωρίδης, Πινέιρο (75' Μιράντα), Καρεάσο (61' Κατάλντι), Σίγκουρντσον, Βάργκας (75' Μάρτιν), Μορέιρα, Κουρμινόφσκι (61' Μπολιβάρ).