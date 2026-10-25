Βόλος - Παναθηναϊκός 0-1: Ούτε η βροχή δεν τον σταματά - Πέρασε και από το Πανθεσσαλικό με Ντέσερς!

Ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε στον Βόλο, αλλά επικράτησε μόνο με 1-0 χάρη σε γκολ του Σίριλ Ντέσερς, συνεχίζοντας μόνος πρώτος στην κορυφή της Super League.

Ηλίας Λαλιώτης

Βόλος - Παναθηναϊκός 0-1: Ούτε η βροχή δεν τον σταματά - Πέρασε και από το Πανθεσσαλικό με Ντέσερς!
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
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Με μια πειστική εμφάνιση και ένα εξαιρετικό γκολ σε δημιουργία (από τον Ανδρέα Τετέι) και εκτέλέση (από τον Σίριλ Ντέσερς), ο Παναθηναϊκός επικράτησε 1-0 του Βόλου για την 8η αγωνιστική της Super League.

Παρά την κούραση από το απαιτητικό ταξίδι στο Καζακστάν και τις κακές καιρικές συνθήκες, η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ, έχοντας στο πλευρό της περισσότερους από 16.000 φιλάθλους στο Πανθεσσαλικό, ήταν απόλυτη κυρίαρχη στον αγωνιστικό χώρο.

Έχασε αρκετές ευκαιρίες, μέχρι να έρθει το γρήγορο γκολ του Ντέσερς στο δεύτερο ημίχρονο και να έρθει η νίκη που διατήρησε τους «πράσινους» στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Αυτή ήταν η 4η σερί νίκη του «τριφυλλιού» σε όλες τις διοργανώσεις.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Βόλος επέλεξε απ’ την αρχή του αγώνα να αμυνθεί σε χαμηλό μπλοκ κι «έδωσε» την μπάλα στον Παναθηναϊκό, ο οποίος είχε απέναντί του δύο ζώνες άμυνες για να διασπάσει και είχε «θέμα» στην κυκλοφορία της μπάλας και στο πως θα μπορούσε να «πατήσει» στην αντίπαλη περιοχή.

Στο 9’ ο Τετέι δοκίμασε ένα χαμηλό σουτ που μπλόκαρε ο Σιαμπάνης, ενώ στο 24’ οι «πράσινοι» έχασαν διπλή μεγάλη ευκαιρία. Πρώτα με τον Ντέσερς, ο οποίος πέρασε τον Σιαμπάνη, αλλά από πλάγια θέση σημάδεψε το δοκάρι και στη συνέχεια σε ωραία εκτέλεση του Αντίνο που απέκρουσε ο γκολκίπερ του Βόλου.

Στο 40’ ο Καμαρά έβγαλε μία καλή σέντρα στο δεύτερο δοκάρι προς τον Φαν Ντρόνγκελεν ο οποίος πήρε μια «σκαστή» κεφαλιά στη μικρή περιοχή, αλλά ο Σιαμπάνης απέκρουσε ενστικτωδώς σε κόρνερ.

Η τελευταία καλή στιγμή του πρώτου ημιχρόνου ήρθε πάλι απ’ τους «πράσινους» με ένα καλό σουτ του Καλάμπρια απ’ το όριο της περιοχής πέρασε λίγο άουτ.

Στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου ο Παναθηναϊκός βρήκε γκολ με τον Σίριλ Ντέσερς. Ο Τετέι πήρε την μπάλα από πλάγια θέση κι έβγαλε μία εξαιρετική σέντρα στο πίσω δοκάρι, όπου πετάχτηκε ο Ντέσερς και με πλασέ στην κίνηση έκανε στο 46’ το 1-0 για τους «πράσινους».

Τέσσερα λεπτά αργότερα (50’) από ωραίο γύρισμα του Σαλάχ-Εντίν, ο Λιβάι Γκαρσία πλάσαρε με τη μία, αλλά η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι κι έφυγε άουτ, ενώ στο 71’ ο Ραστόντερ έφυγε σε τετ-α-τετ από πλάγια θέση, όμως πρόλαβε να αποκρούσει ο Σιαμπάνης. Ο γκολκίπερ της βολιώτικης ομάδας έκανε στις καθυστερήσεις άλλη μία μεγάλη επέμβαση σε πλασέ του Ντέσερς, με το τελικό 1-0 να «σφραγίζει» τις προσπάθειες των δύο ομάδων.

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Τσέτσιλας (Γρεβενών)

Κίτρινες: 15’ Τασιούρας, 26’ Γκονζάλες, 51’ Μεντίλ - 89’ Ραστόντερ

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Σιαμπάνης, Τασιούρας (46’ Κάτσικας), Κάργας, Ατζιάκουα, Μεντίλ (63’ Πιέρ-Γκάμπριελ), Λεκούς (74’ Χαραλαμπόγλου), Μπέρνιτς, Λάμπρου (63’ Καμπελά), Γκονζάλες (46’ Κρεσπί), Κομπά, Ουρτάδο.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Σαλάχ-Εντίν (79’ Κυριακόπουλος), Καμαρά, Κάνγκουα, Λιβάι Γκαρσία (68’ Ταμπόρδα), Αντίνο (86’ Λούζα), Τεττέη (68’ Ραστόντερ), Ντέσερς.

Το γκολ:

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