ΟΦΗ – ΠΑΟΚ 2-1: Παλικαρίσια νίκη για τους Κρητικούς - Βύθισε βαθμολογικά τους Θεσσαλονικείς

Του πήρε τον τελικό Κυπέλλου, δεν έχασε στην Τούμπα την τρέχουσα σεζόν για το Κύπελλο και τώρα νίκησε στη Super League. Ο ΟΦΗ είναι ξεκάθαρο πως… έχει πάρει τον αέρα του ΠΑΟΚ τον τελευταίο καιρό. Το απέδειξε στο Παγκρήτιο, επικρατώντας 2-1 για τη Super League.

Οι Κρητικοί προέρχονταν από τρεις σερί αποτυχίες στο πρωτάθλημα (ισοπαλία εντός με Αστέρα και ήττες με ΑΕΚ και Καλαμάτα εκτός). Ήθελαν ένα μεγάλο αποτέλεσμα και το βρήκαν απέναντι στον ΠΑΟΚ που συνεχίζει να προβληματίζει. Ειδικά απ’ τη στιγμή που οι γηπεδούχοι έπαιξαν ευρωπαϊκό ματς με τη Λεβερκούζεν την Πέμπτη, ενώ οι φιλοξενούμενοι δεν είχαν κάποια υποχρέωση μεσοβδόμαδα.

Με το αποτέλεσμα αυτό ο ΟΦΗ ανέβηκε στους 13 βαθμούς, ενώ ο ΠΑΟΚ έμεινε στους 15, έπεσε στην 5η θέση και είναι πλέον στο -6 από την κορυφή.

Το τέρμα του Φούντα από λάθος του Τσιφτσή στο πρώτο μέρος και το πέναλτι του Ανδρούτσου στο δεύτερο, έδωσαν ξεκάθαρο προβάδισμα στους Κρητικούς. Ο Μπάνζα μείωσε σε 2-1 στο 89’, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να αλλάξει τη μοίρα του, όντας συνολικά κακός στο παιχνίδι.

Το «χτύπημα» του Φούντα

Η αναμέτρηση άρχισε με τον ΠΑΟΚ να απειλεί απ’ το 1ο λεπτό. Ο Τάισον έβγαλε σε θέση βολής τον Ζίβκοβιτς, με το διαγώνιο σουτ του Σέρβου να βρίσκει σε ετοιμότητα τον Λίλο.

Ο Νους προσπάθησε με το πείσμα του να γίνει απειλητικός σε δύο περιπτώσεις, χωρίς να το κατορθώσει. Μέχρι το 15’ όταν οι φιλοξενούμενοι απείλησαν ξανά, βγαίνοντας στην κόντρα και τον Εντιαγέ να σουτάρει για να αποκρούσει σε κόρνερ ο Λίλο.

Ο Ντίκμαν έκανε καθοριστικό τάκλιν στο σουτ του Εντιαγέ τέσσερα λεπτά μετά, με τον Ζίβκοβιτς να κάνει άστοχο γυριστό στη συνέχεια. Ο Ούγκρεσιτς στο 21 σούταρε χωρίς να βρει στόχο.

Ο ΟΦΗ ισορρόπησε το ρυθμό και το παιχνίδι δεν είχε ευκαιρίες στα επόμενα λεπτά. Ο Μπάμπα στο 36’ έκανε τη σέντρα, με τον Ούγκρεσιτς στην κίνηση να κάνει άστοχο τελείωμα.

Το σκορ άνοιξε δύο λεπτά μετά (38’). Ο Αϊτόρ έκανε εξαιρετική μπαλιά με τον Φούντα να φεύγει στην πλάτη της άμυνας του ΠΑΟΚ. Ο Τσιφτσής έδειξε να «παγώνει» στη διεκδίκηση της μπάλας, με τον επιθετικό των γηπεδούχων να περνά και να πετυχαίνει εύκολα το 1-0.

Οι φιλοξενούμενοι έφτασαν κοντά στην ισοφάριση στο 40’, με την κάθετη του Τάισον να βγάζει τετ α τετ τον Εντιαγέ, αλλά αυτός πλάσαρε άουτ. Τρία λεπτά μετά, το σουτ του Ζαφείρη βρήκε ξανά σε ετοιμότητα τον Λίλο.

Στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους, ο Αϊτόρ έκανε τη σέντρα, με τον Νους να παίρνει την κεφαλιά και τον Τσιφτσή να διώχνει σε κόρνερ.

Δεν προβληματίστηκε ο ΟΦΗ, «ξύπνησε» αργά ο ΠΑΟΚ

Με σουτ άουτ του Ζαφείρη στο 48’ άρχισε το δεύτερο μέρος. Ο ρυθμός ήταν χαμηλωμένος συγκριτικά με το πρώτο μέρος, με τον ΟΦΗ να δίνει μέτρα και να προσπαθεί να απειλήσει στο χώρο και τον ΠΑΟΚ να μην μπορεί να βρει διαδρόμους.

Στο 59’ ο Τάισον από αριστερά έκανε το γύρισμα συρτά, με την προβολή του Εντιαγέ να καταλήγει άουτ. Οι γηπεδούχοι απείλησαν στο 61’ με τον Ντίκμαν να γυρίζει από δεξιά και τον Φούντα απ’ το ύψος της περιοχής να σουτάρει, με τον Τσιφτσή να μπλοκάρει.

Όσο τα λεπτά περνούσαν, ο ΠΑΟΚ ανέβαζε την πίεσή του. Η κεφαλιά του Χατζηδιάκου στο 68’ μετά από σέντρα του Ζίβκοβιτς, δεν βρήκε στόχο. Στο 76’ ο Ζαφείρης έκανε δυνατό γύρισμα από δεξιά, με τους παίκτες του ΟΦΗ να διώχνουν σε κόρνερ.

Οι γηπεδούχοι από γύρισμα του Χατζηγιοβάνη στο 80’, είδαν τον Αθανασίου να σουτάρει και τον Τσιφτσή να διώχνει σε κόρνερ. Η μεγάλη φάση ήρθε στο 81’, όταν από κόρνερ ο Κόντρο πήρε την κεφαλιά με τον Τσιφτσή να διώχνει και στη συνέχεια ο Νικολάου σούταρε με την μπάλα να κοντράρει και να φεύγει κόρνερ.

Από την εκτέλεση, ο Καραχάλιος προσπάθησε να πάρει κεφαλιά απ’ το ύψος της μικρής περιοχής, με την μπάλα να βρίσκει στο δεξί χέρι του Μπάμπα. Ο Βεργέτης έδειξε το σημείο του πέναλτι.

Ο Θανάσης Ανδρούτσος ανέλαβε την εκτέλεση στο 83’ και έκανε το 2-0 νικώντας τον Τσιφτσή.

Ο ΠΑΟΚ αναγκαστικά βγήκε μαζικά μπροστά και στο 89’ κατόρθωσε να μειώσει το σκορ. Από κόρνερ ο Χατζηδιάκος πήρε την πρώτη κεφαλιά, ο Μπάνζα τη δεύτερη και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1.

Ο «Δικέφαλος» προσπάθησε στα λεπτά του έξτρα χρόνου να απειλήσει για την ισοφάριση. Στο 90+5’ ο Λίλο αντέδρασε εξαιρετικά σε σέντρα σουτ του Ζίβκοβιτς κι έδιωξε σε κόρνερ.

Δεν άλλαξε τίποτα μέχρι το τριπλό σφύριγμα του Βεργέτη και ο ΟΦΗ πήρε μεγάλη νίκη με 2-1.

Διαιτητής: Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδίας)

Κίτρινες: Ανδρούτσος, Αθανασίου, Χατζηγιοβάνης – Γιάκιτς, Κόστα.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Αθανασίου, Κρίζμανιτς, Νικολάου, Πούγγουρας, Ντίκμαν (72’ Γκονζάλες), Μπουχαλάκης (72’ Καραχάλιος), Ανδρούτσος, Αϊτόρ (72’ Χατζηγιοβάνης), Φούντας (90’ Αποστολάκης), Νους (79’ Κόντρο).

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Τσιφτσής, Κένι, Κόστα (68’ Ελουστόντο), Μιχαηλίδης (53’ Χατζηδιάκος), Μπάμπα, Γιάκιτς (68’ Τέιλορ), Ζαφείρης, Ούγκρεσιτς (68’ Μπάνζα), Ζίβκοβιτς, Τάισον (87’ Σορετίρε), Εντιαγέ.