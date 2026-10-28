Παναθηναϊκός- Άρης: Νίκη τετράδας με... χτύπημα Ραστόντερ

Ο Ραστόντερ με γκολ στο τέλος κράτησε το απόλυτο νικών για τον Παναθηναϊκό, απέναντι στον αξιόμαχο Άρη – Ο Κοντούρης είχε ανοίξει το σκορ, ενώ είχε ισοφαρίσει ο Καντεβέρε.  

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Παναθηναϊκός- Άρης: Νίκη τετράδας με... χτύπημα Ραστόντερ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
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Το 3Χ3 ήρθε δύσκολα για τον Παναθηναϊκό, απέναντι στον εξαιρετικό Άρη. Οι «πράσινοι» σε ένα ματς που στη μεγαλύτερη διάρκειά του δεν είχε καλό αγωνιστικό ρυθμό, επικράτησαν 2-1 με ήρωα τον Ραστόντερ. Ο επιθετικός του «τριφυλλιού» στο 89’ διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

Έτσι οι «πράσινοι» έφτασαν τους 9 βαθμούς στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, έναντι 4 του Άρη.

Ο Κοντούρης άνοιξε το σκορ για τον Παναθηναϊκό στην πρώτη φάση του ματς, με τους Θεσσαλονικείς να γίνονται απειλητικοί σε αρκετές περιπτώσεις από εκεί και πέρα. Ισοδύναμο το παιχνίδι ουσιαστικά, με τον Καντεβέρε να ισοφαρίζει στο 65’. Οι γηπεδούχοι πήραν τα ηνία και πίεσαν για δεύτερο τέρμα, με τον Ραστόντερ να το βρίσκει ένα λεπτό πριν τα 90’.

Περισσότερο η ποιότητα των παικτών του Παναθηναϊκού έκανε τη διαφορά, σε ένα ματς όπου ο Νίστρουπ επέλεξε να κάνει rotation. Τόσο λόγω των συνεχόμενων αγώνων, όσο κι επειδή ακολουθεί το ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Οι εμπνεύσεις του Λούζα και το γκολ του Κοντούρη

Η αναμέτρηση άρχισε αναγνωριστικά, με τους γηπεδούχους να έχουν επιθετική διάθεση και τους φιλοξενούμενους να αφήνουν μέτρα για να κλείσουν χώρους. Θέλοντας να «χτυπήσουν» στην κόντρα.

Στην πρώτη καλή φάση του παιχνιδιού, ήρθε και το γκολ για τον Παναθηναϊκό. Στο 10ο λεπτό ο Λούζα έκανε εκπληκτική κάθετη στον Κοντούρη που βγήκε μόνος απέναντι στον Βέλιο, τον πλάσαρε και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0!

Ο Μπουσαΐντ έκανε τη σέντρα, αλλά η κεφαλιά του Φαμπιάνο δεν βρήκε στόχο στο τέταρτο της αναμέτρησης. Ο Πελίστρι με σουτ και με κεφαλιά στο 23΄και στο 29’ δεν έγινε απειλητικός για το «τριφύλλι».

Ο ρυθμός δεν υπήρχε στο ματς, με τις δύο ομάδες να παίζουν περισσότερο σκληρά και χωρίς ταχύτητα. Στο 40’ ήρθε η καλή στιγμή για τους γηπεδούχους, με τον Λούζα να κάνει ακόμη μια εξαιρετική μπαλιά, τον Πελίστρι να πετάγεται στην πλάτη της άμυνας και με το κεφάλι να στέλνει την μπάλα άουτ.

Ο Παπασαραφιανός στο 43’ δοκίμασε να απειλήσει με καλό σουτ από μακριά, αλλά η μπάλα έφυγε πάνω απ’ τα δοκάρια. Ένα λεπτό μετά, από λάθος των «πράσινων» ο Μιρ πλάσαρε απ’ το ημικύκλιο με τον Πένια να αποκρούει.

Στο 45’ ο Χαρούπας έκλεψε από τον Κοντούρη (η φάση θα ελεγχόταν για χέρι) μπήκε στην περιοχή και από διαγώνια θέση σούταρε, με τον Πένια να διώχνει σε κόρνερ.

Εμφανίστηκε ο Ραστόντερ όταν τον χρειαζόταν η ομάδα του

Το δεύτερο μέρος άρχισε με τον Άρη να έχει την κατοχή. Στο 50’ ο Γένσεν έκλεψε, βγήκε στην κόντρα, με τον Κάτρη να σταματά εξαιρετικά την πάσα του προς τον Μιρ.

Ο Άρης πλησίασε στο γκολ στο 54’, με τον Χαρούπα να σεντράρει και τον Παπασαραφιανό να παίρνει την κεφαλιά, με την μπάλα να περνά λίγο άουτ. Τρία λεπτά μετά, ο Γένσεν βρέθηκε στην περιοχή σε πλεονεκτική θέση, με το πλασέ του να βρίσκει σε ετοιμότητα τον Πένια.

Η πολύ μεγάλη φάση ήρθε στο 60’ για τον Παναθηναϊκό. Ο Αντίνο πέρασε τον αντίπαλό του στην περιοχή, βρέθηκε φάτσα με την εστία ενώ είχε και την επιλογή του Τσάπρα, προτίμησε να σουτάρει, με τον Βέλιο ενστικτωδώς να σταματά την μπάλα με το δεξί χέρι.

H ισοφάριση για τον Άρη ήρθε στο 65’. Ο Τσιριβέγια «πούλησε» την μπάλα στο κέντρο, έφυγαν οι φιλοξενούμενοι στην κόντρα, ο Χαρούπας έκανε την πάσα με τον Καντεβέρε προ κενής εστίας να κάνει το 1-1!

Από προσπάθεια του Αντίνο και πάσα του Ραστόντερ, ο Λιβάι Γκαρσία σούταρε εκτός περιοχής, με την μπάλα να περνά λίγο έξω (73’). Μετά από δέκα λεπτά, πάλι ο επιθετικός του Παναθηναϊκού σούταρε δυνατά, με τον Βέλιο αυτή τη φορά να αποκρούει σε κόρνερ.

Οι «πράσινοι» που πήραν ξεκάθαρα τα ηνία του ματς μετά το γκολ των φιλοξενούμενων, επιβραβεύτηκαν στο 89’. Ο Αντίνο άφησε στον Κυριακόπουλο αριστερά, αυτός έκανε ωραία σέντρα και ο Ραστόντερ με τακουνάκι πέτυχε πανέμορφο τέρμα για το 2-1!

Ο Σκοπιανός στο 1ο λεπτό του έξτρα χρόνου, εντός περιοχής έκανε το σουτ με τον Βέλιο να αποκρούει. Στο 90+3’ από σέντρα ο Φαμπιάνο για λίγο δεν βρήκε την μπάλα και πέρασε άουτ.

Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)

Κίτρινες: - 40’ Μιρ

Κόκκινες: -

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Τσάπρας, Κάτρης, Πάλμερ-Μπράουν (59’ Φαν Ντρόνγκελεν), Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια (78’ Καμαρά), Κοντούρης (74’ Νεμπής), Λούζα, Γιάγκουσιτς (59’ Αντίνο), Πελίστρι (59’ Λιβάι Γκαρσία), Ραστόντερ.

ΑΡΗΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Βέλιο, Πετρίς, Φαμπιάνο, Χόνγκλα (90’ Γαλανόπουλος), Μπέλε-Μπασίρου (58’ Κουαμέ), Παπασαραφιανός (75’ Βοριαζίδης), Χαρούπας, Σούταλο, Μπουσαΐντ (58’ Γκαρέ), Γένσεν, Μιρ (58’ Καντεβέρε).

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