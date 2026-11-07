Super League: Σε Βόλο και Θεσσαλονίκη… ανοίγει η αυλαία

Η 10η αγωνιστική της Super League οδηγεί στη διακοπή του Νοεμβρίου για το πρωτάθλημα. Και περιλαμβάνει το ντέρμπι Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ, το οποίο θα διεξαχθεί το βράδυ της Κυριακής (8/11). Το… πρόγευμα έρχεται σήμερα με δύο σημαντικές αναμετρήσεις σε Βόλο και Θεσσαλονίκη.

ΒΟΛΟΣ – ΚΗΦΙΣΙΑ

Ο Βόλος υποδέχεται την Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό. Οι γηπεδούχοι αναζητούν ακόμη την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα, την ώρα που οι φιλοξενούμενοι θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό στα... χασομέρια.

Η ομάδα της Θεσσαλίας βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, μετά και την αφαίρεση τριών βαθμών, έχοντας απολογισμό τρεις ισοπαλίες και έξι ήττες σε εννέα αγωνιστικές. Μάλιστα, είναι η μοναδική ομάδα της κατηγορίας που δεν έχει πανηγυρίσει ακόμη τρίποντο. Την προηγούμενη αγωνιστική γνώρισε την ήττα με 3-0 από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, σε ένα παιχνίδι που ολοκλήρωσε με εννέα παίκτες. Ο Μπούρνιτς αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 59’, ενώ στο 80’ ο Φουρτάδο είδε την απευθείας κόκκινη, έπειτα από παρέμβαση του VAR.

Οι δύο ποδοσφαιριστές θα απουσιάσουν από την αναμέτρηση με την Κηφισιά, όπως και οι τραυματίες Μπάρε, Τασιούρας και Ες Σαουμπί, δημιουργώντας επιπλέον προβλήματα στον κόουτς Γκαρίδο ενόψει της δύσκολης συνέχειας.

Από την άλλη πλευρά, η Κηφισιά έχει παρουσιάσει ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο στη μέχρι τώρα πορεία της και έδειξε και απέναντι στον Ολυμπιακό ότι μπορεί να διεκδικήσει αποτέλεσμα κόντρα σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο ηττήθηκε με 3-2, σε ένα ματς στο οποίο πάλεψε μέχρι το τέλος, και θέλει τώρα να επιστρέψει στις νίκες απέναντι σε έναν αντίπαλο που έχει τεράστια ανάγκη τους βαθμούς.

Ο Αργεντινός τεχνικός δεν είχε στη διάθεσή του κόντρα στους «ερυθρόλευκους» τους Δοϊρανλή, Γιαγκέ και Ντε Λουίς, ενώ στη λίστα των απουσιών προστέθηκε και ο Αντόνισε, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση.

Η σέντρα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο είναι προγραμματισμένη στις 17:00 και η αναμέτρηση θα μεταδοθεί τηλεοπτικά μέσω του Magenta Sport 1 League.

ΑΡΗΣ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

Σημαντική αναμέτρηση περιμένει τον Άρη, ο οποίος υποδέχεται τον Παναιτωλικό στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Οι δύο ομάδες έχουν διαφορετικούς λόγους να αναζητούν ένα θετικό αποτέλεσμα, με τους Θεσσαλονικείς να θέλουν να επιστρέψουν στις επιτυχίες και τους Αγρινιώτες να ψάχνουν μια βαθμολογική και αγωνιστική ανάσα.

Οι «κίτρινοι» είδαν το νικηφόρο σερί τους να διακόπτεται με τον πλέον απότομο τρόπο, καθώς γνώρισαν την ήττα με 3-0 από τον Λεβαδειακό. Ένα αποτέλεσμα που έβαλε τέλος σε τρεις συνεχόμενες νίκες και ανέκοψε την προσπάθειά τους να πλησιάσουν ακόμη περισσότερο τις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Πλέον, η ομάδα της Θεσσαλονίκης θέλει να αξιοποιήσει την έδρα της και να βγάλει άμεση αντίδραση.

Στην αντίπερα όχθη, ο Παναιτωλικός διανύει μια δύσκολη περίοδο, με την αγωνιστική του εικόνα να δημιουργεί προβληματισμό. Η ομάδα του Αγρινίου πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη γνωρίζοντας πως χρειάζεται ένα θετικό αποτέλεσμα, προκειμένου να αλλάξει το κλίμα και να βάλει τέλος στην αρνητική της πορεία.

Η σέντρα της αναμέτρησης του «Κλεάνθης Βικελίδης» είναι προγραμματισμένη για τις 19:30 με τηλεοπτική μετάδοση από το NovaSports 1 League .

SUPER LEAGUE – 10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο 7 Νοεμβρίου

17:00 Βόλος – Κηφισιά Magenta Sport 1 L

19:30 Άρης – Παναιτωλικός Novasports 1 L

Κυριακή 8 Νοεμβρίου

17:00 Αστέρας AKTOR – Καλαμάτα Novasports 1 L

17:00 ΑΕΚ – Λεβαδειακός Magenta Sport 1 L

17:30 Ηρακλής – Παναθηναϊκός ΣΠΟΡ FM TV 1 & ΣΚΑΪ

18:30 ΟΦΗ – Ατρόμητος Magenta Sport 2 L

21:00 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ Magenta Sport 1 L

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 24

2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 22

3. Π.Α.Ο.Κ. 18

4. Α.Ε.Κ. 17 (8αγ.)

5. ΑΡΗΣ 16

6. Ο.Φ.Η. 16

7. ΚΗΦΙΣΙΑ TUTU DEALS 11

8. ΚΑΛΑΜΑΤΑ 11

9. ΗΡΑΚΛΗΣ 10

10. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 9

11. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 6

12. ASTERAS AKTOR 6

13. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 5 (8αγ.)

14. ΒΟΛΟΣ ELABET 0*

*Έχει επιβληθεί αφαίρεση τριών (3) βαθμών.