Βόλος ΝΠΣ - Κηφισιά 1-3: Διπλό με ανατροπή για την ομάδα του Λέτο - «Βύθισε» κι άλλο τους Βολιώτες

Η Κηφισιά έκανε την ανατροπή και έφυγε με το τρίποντο από το Πανθεσσαλικό, κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την 8αδα

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Βόλος ΝΠΣ - Κηφισιά 1-3: Διπλό με ανατροπή για την ομάδα του Λέτο - «Βύθισε» κι άλλο τους Βολιώτες
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
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Με «διπλό» πέρασε η Κηφισιά από το Πανθεσσαλικό, νικώντας με 1-3 τον Βόλο έπειτα από ανατροπή, αφού η ομάδα του Λέτο είχε βρεθεί από νωρίς πίσω στο σκορ.

Απόλυτος πρωταγωνιστής ήταν ο Σαγκάλ που με δύο δικά του γκολ «καθάρισε» την υπόθεση νίκη για την ομάδα των Βορείων Προαστίων που πάει στη διακοπή με 14 βαθμούς.

Οι γηπεδούχοι από την πλευρά τους δεν παρουσίασαν ιδιαίτερη βελτίωση παρά την αλλαγή προπονητή, με τον Χουάν Κάρλος Γκαρίδο να αναλαμβάνει, ωστόσο παρά το γεγονός πως προηγήθηκαν είδαν την Κηφισιά να τους υποχρεώνει σε ακόμα μια ήττα.

Πώς έγινε η ανατροπή

Ο Βόλος άνοιξε το σκορ, όταν ο Τζόκα έκανε την κούρσα από τη δεξιά πλευρά και έβγαλε τη σέντρα, με τον Ουρτάδο να εκτελεί στην κίνηση. Ο επιθετικός των γηπεδούχων βρήκε εντυπωσιακά την μπάλα με τη γάμπα και την έστειλε στα δίχτυα για το 1-0.

Η απάντηση της Κηφισιάς ήρθε στο 27ο λεπτό. Οι παίκτες του Σεμπάστιαν Λέτο συνεργάστηκαν εξαιρετικά, με τον Ρουκουνάκη να περνά κάθετα στον Εμπουλά, εκείνον να δίνει με τακουνάκι στον Πόμπο και τον τελευταίο να σεντράρει από αριστερά. Ο Χριστόπουλος με κοντινή προβολή έφερε το παιχνίδι στα ίσα (1-1). Μάλιστα, στο επόμενο λεπτό ο Ουρτάδο απείλησε ξανά, αλλά ο Ραμίρεζ απέκρουσε την προσπάθειά του από πλάγια θέση.

Στο 36' ο Εμπουλά πραγματοποίησε εντυπωσιακή ατομική ενέργεια, περνώντας τους Λάμπρου και Τζόκα, όμως το σουτ του δεν βρήκε στόχο. Η Κηφισιά είχε την υπεροχή στο υπόλοιπο πρώτο ημίχρονο, με περισσότερες τελικές προσπάθειες και μεγαλύτερο ποσοστό κατοχής.

Η ανατροπή ολοκληρώθηκε στο δεύτερο ημίχρονο

Η εικόνα δεν διαφοροποιήθηκε μετά την ανάπαυλα και η Κηφισιά κατάφερε να πάρει το προβάδισμα στο 72'. Ο Ρουκουνάκης εκτέλεσε κόρνερ, ο Πόμπο σούταρε και ανάγκασε τον Σιαμπάνη σε σπουδαία επέμβαση, όμως ο Σαγκάλ πήρε το ριμπάουντ και με κοντινή κεφαλιά έκανε το 1-2.

Ο Βόλος προσπάθησε να αντιδράσει και να φτάσει στην ισοφάριση, ωστόσο η Κηφισιά βρήκε χώρους και «κλείδωσε» τη νίκη στο 90'. Ο Κάργας έχασε την κατοχή από τον Μπένι, ο οποίος πάσαρε στον Σαγκάλ. Ο Χιλιανός απέφυγε δύο αντιπάλους με διαδοχικές ντρίμπλες και με κοντινό πλασέ διαμόρφωσε το τελικό 1-3, ολοκληρώνοντας την εξαιρετική του εμφάνιση.

Διαιτητής: Φωτιάς

Βόλος: (Χουάν Κάρλος Γκαρίδο): Σιαμπάνης, Κάτσικας, Μύγας, Κάργας, Λεκές (77' Πιέρ Γκάμπριελ), Νεγιού, Κόμπα (77' Χαραλαμπόγλου), Γρόσδης (77' Γκονζάλες), Τζόκα (63' Ρετζίς), Λάμπρου, Ουρτάδο (70' Μπάρε).

Κηφισιά: (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρεζ, Αποστολάκης, Πόμπο (86' Μπένι), Εμπουλά (62' Ζ. Σόουζα), Ρουκουνάκης, Γιάγκνε, Φαν Αϊμα, Σαγκάλ, Ζολιμπουά, Μάνσο, Χριστόπουλος (62' Κυριόπουλος).

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