Άρης - Παναιτωλικός 3-0: Εύκολα οι Θεσσαλονικείς με πρωταγωνιστές Καντεβέρε και Γιαννιώτα

Ο Άρης έβγαλε αντίδραση μετά τη βαριά ήττα από τον Λεβαδειακό, επικρατώντας με 3-0 του Παναιτωλικού στο «Κλεάνθης Βικελίδης», για τη 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Οι Θεσσαλονικείς επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τίνο Καντεβέρε, ο οποίος σημείωσε δύο γκολ, ενώ ο Γιάννης Γιαννιώτας βρήκε δίχτυα για πρώτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα.

Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και κατάφερε να πάρει το προβάδισμα μόλις στο 11ο λεπτό. Ο Κουαμέ έκλεψε την μπάλα, ο Γκαρέ έκανε τη σέντρα και ο Καντεβέρε με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Παρά το γρήγορο γκολ, η συνέχεια του πρώτου ημιχρόνου δεν ήταν ανάλογη για τους γηπεδούχους. Ο Παναιτωλικός βρήκε χώρους και δημιούργησε αρκετές επικίνδυνες καταστάσεις, με τους Μεχία, Μανρίκε και Αλεξιτς να απειλούν την εστία του Άρη. Οι φιλοξενούμενοι έφτασαν κοντά στην ισοφάριση και λίγο πριν από την ανάπαυλα, όταν ο Εστεμπάν επιχείρησε γυριστό σουτ, αλλά ο Φαμπιάνο απομάκρυνε με το κεφάλι.

Με την έναρξη του δεύτερου μέρους, ο Παναιτωλικός προσπάθησε να πιέσει, όμως ο Άρης ήταν εκείνος που βρήκε ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα. Στο 49', ο Κουτσερένκο απέκρουσε εντυπωσιακά το κοντινό σουτ του Γκαρέ, αλλά ο Καντεβέρε πήρε το ριμπάουντ και με αριστερό πλασέ πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ, γράφοντας το 2-0.

Το τελικό σκορ διαμορφώθηκε στο 58ο λεπτό, με τον Ράτσιτς να πραγματοποιεί μία εξαιρετική ατομική ενέργεια. Ο Σέρβος μέσος ξεκίνησε από τον χώρο του κέντρου, πέρασε πέντε αντιπάλους και μπήκε στην περιοχή, πριν δώσει την κατάλληλη πάσα στον Γιαννιώτα, ο οποίος με δεξί πλασέ έκανε το 3-0. Αυτό ήταν το πρώτο γκολ του Έλληνα εξτρέμ στο φετινό πρωτάθλημα, έπειτα από έξι μήνες και τέσσερις ημέρες.

Στα λεπτά που απέμεναν, ο Άρης διατήρησε τον έλεγχο της αναμέτρησης και πανηγύρισε μία σημαντική νίκη, που του επέτρεψε να φτάσει τους 19 βαθμούς και να ανέβει στην τρίτη θέση της βαθμολογίας. Από την άλλη πλευρά, ο Παναιτωλικός παρέμεινε στους εννέα βαθμούς, γνωρίζοντας την έβδομη διαδοχική ήττα του, με απολογισμό τερμάτων 1-19 σε αυτό το διάστημα.

Αρης - Παναιτωλικός 3-0

Γκολ: 11', 49' Καντεβέρε, 58' Γιαννιώτας

Κίτρινες: 59' Γιαννιώτας

Διαιτητής: Κουκούλας (Λέσβου)

Αρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Βέλιο, Ρίτσαρντς, Πετρίς, Γένσεν, Φαμπιάνο, Γιαννιώτας (77' Μπρούμα), Ράτσιτς, Χόνγκλα, Γκαρέ (77' Παλάσιος), Κουαμέ (90' Ντέλε-Μπασιρού), Καντεβέρε (82' Μιρ).

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Ολσον, Θυμιάνης, Στάγιτς, Γαλιάτσος (28' Αποστολόπουλος), Μανρίκε, Εστεμπάν (80' Μπρέγκου), Εράκοβιτς (80' Σμυρλής), Μπάσι (69' Νικολάου), Αλεξιτς, Μεχία (80' Νακάμπα).