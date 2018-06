Μουντιάλ: «Δεν είμαι πορνοστάρ, είμαι θύμα του... » ισχυρίζεται η πιο «καυτή» οπαδός της Ρωσίας

Η Natalya Nemchinova φωτογραφήθηκε κρατώντας δύο σημαιούλες της χώρας της, ενώ φορούσε μία παραδοσιακή τιάρα, ένα σέξι λευκό τοπ και ένα λευκό εφαρμοστό παντελόνι, προκαλώντας αίσθηση στην πρεμιέρα της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης.

Αφού λοιπόν έκλεψε όλα τα βλέμματα, μοιραίο ήταν να αρχίζουν να «σκαλίζουν» το και το παρελθόν της, βγάζοντας… λαβράκι και μάλιστα «καυτό» λες και βγήκε μόλις από τη σχάρα!

Σύμφωνα λοιπόν με τα διεθνή Μέσα, η Ρωσίδα καλλονή βγάζει τα προς το ζην, ιδρώνοντας τα… σεντόνια και ως πορνοστάρ.

Άκρως ακατάλληλα βιντεάκια και φωτογραφίες από το αμαρτωλό παρελθόν της, ξαναείδαν μάλιστα, με μεγαλύτερο ενδιαφέρον, το φως της δημοσιότητας δίνοντας έτσι την ευκαιρία στο φιλοθεάμον ανδρικό κοινό να την απολαύσει σε πολύ πιο ιδιαίτερες στιγμές και γιατί όχι να κάνει και… ατομική προπόνηση μαζί της λόγω φυσικά Μουντιάλ!

Σύμφωνα, δε, με τις κακές γλώσσες έχει εμφανιστεί σε ταινίες αισθησιακού περιεχομένου, ακατάλληλες για ανηλίκους, αλλά και σε φιλμ για «swingers» (ανταλλαγή ζευγαριών) με ψευδώνυμα, όπως: Natali Nemtchinova, Natalia Andreeva, Delilah G, Danica, Amanda, Asya και Annabell, μεταξύ άλλων.

Δεν είναι πάντως γνωστή στο ευρύ κοινό της «ροζ» βιομηχανίας, αφού η άκρως αισθησιακή Νατάλια έχει σχετικά μικρό παρελθόν στο χώρο όπου… ιδρώνει τη φανέλα από το 2016.

Το ποδόσφαιρο, πάντως, φαίνεται να είναι το άλλο πάθος της, καθώς η Νατάλια έχει φωτογραφηθεί στις εξέδρες των γηπέδων του Euro 2016, στη Γαλλία, ζητωκραυγάζοντας με ανάλογες σέξι ενδυμασίες, για την Εθνική ομάδα της Ρωσίας.

Наталья Немчинова Андреева Самая красивая болельщица ДАЛА на ЧМ 2018 по#Rus

Natalia Nemchinova Andreeva The most beautiful girl cheerleader at the #Russia2018 #WorldCup 2018https://t.co/f0i09zfkJe pic.twitter.com/kjflBLd97j