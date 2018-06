Απίστευτος Μπατσουαγί για την επική γκάφα του Μουντιάλ: «Γιατί είμαι τόσο χαζός ρε φίλε;» (video)

Γιατί θέλοντας να «σκίσει» τα ανυπεράσπιστα δίχτυα των Βρετανών, στρογγυλή «θεά», δοκάρι, αλλά κυρίως η… χαζομάρα του (όπως ο ίδιος παραδέχθηκε), συνωμότησαν εναντίον του!

Η μπάλα έτσι πήρε… εκδίκηση για το αναίτιο βολέ του, αφού μετά το δοκάρι προσγειώθηκε στο πρόσωπό του και μάλλον… πόνεσε αν δει κανείς την αντίδρασή του.

Ο Βέλγος επιθετικός ωστόσο, επιβεβαίωσε πόσο «ωραίος τύπος» είναι δεν δίστασε να τρολάρει τον ίδιο του τον εαυτό.

«Πόσο χαζός είμαι;», αναρωτήθηκε μεταξύ άλλων στο twitter...

Ahahha I knew I would be f*cked the minute I come to my mentions ???????????? why am I so stupid bro ??‍♂️ shit hurts