Ταεκβοντό: «Χάλκινη» η Κριατσιώτη στη Σόφια

Τα αποτελέσματα των Ελλήνων κατά τη διάρκεια της 5ης ημέρας

Τα διαπιστευτήρια του συνεχίζει να δίνει το ελληνικό Ολυμπιακό ταεκβοντό στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα εφήβων και νεανίδων που ολοκληρώνεται αύριο (Κυριακή, 7/8) στη Σόφια της Βουλγαρίας.

Μετά τα χθεσινά (Παρασκευή 5/8) μετάλλια των Ρεπούλια (ασημένιο) και Παππά (χάλκινο), το Σάββατο (6/8) ήταν η σειρά της Άννας Μαρίας Κριατσιώτη να βρεθεί στο βάθρο των νικητριών και συγκεκριμένα στο τρίτο σκαλοπάτι της κατηγορίας των -59 κιλών.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έδειξε διάθεση και αγωνιστικό πνεύμα για να διεκδικήσει μια θέση στην πρώτη τριάδα και τα κατάφερε εξαιρετικά. Μάλιστα, στον ημιτελικό κόντραρε στα ίσα την Βρετανίδα ΜακΦίλι, χάνοντας στην λεπτομέρειες την είσοδό της στον αγώνα για το χρυσό μετάλλιο.

Η Κριατσιώτη στον γύρο των «32» νίκησε 2-0 την Κούριτς από τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη, ενώ προκριθηκε στον προημιτελικό μετά τη νίκη με 2-1 επί της Αιγύπτιας Μοχάμεντ. Στον κρίσιμο αγώνα για την είσοδό της στα μετάλλια, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια νίκησε 2-1 την Ουσείνι από τη Νιγηρία, σε έναν δραματικό αγώνα που με εξαίρεση το πρώτο σετ, τα υπόλοιπα δύο κρίθηκαν είτε στο τελευταίο δευτερόλεπτο, είτε στις λεπτομέρειες.

Στον ημιτελικό, απέναντι στην Βρετανίδα ΜακΦίλι έδειξε αγωνιστικό χαρακτήρα, όμως δεν μπόρεσε να βρει τις λύσεις που αναζητούσε για να προκριθεί στον τελικό. Έμεινε στην 3η θέση που είναι και η μεγαλύτερη, έως σήμερα, διάκριση της καριέρας της.

Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί πως με το μετάλλιο της Κριατσιώτη, η Ελλάδα έφτασε τα 29 στην Ιστορία των Παγκοσμίων πρωταθλημάτων εφήβων και νεανίδων.

Τα αποτελέσματα των Ελλήνων κατά τη διάρκεια της 5ης ημέρας:

ΝΕΑΝΙΔΕΣ

-63 κιλά

Γύρος 32: Κουτς (Ουκρανία) vs Στυλιανή Μαρεντάκη 2-1 (0-0, 6-5, 4-2)

-59 κιλά

Ημιτελικός: ΜακΦίλι (Μ. Βρετανία) vs Άννα Μαρία Κριατσιώτη 2-1 (5-3, 4-4, 11-6)

Προημιτελικά: Άννα Μαρία Κριατσιώτη vs Ουσείνι (Νιγηρία) 2-1 (9-3, 4-4, 0-0)

Γύρος 16: Μοχάμεντ (Αίγυπτος) vs Άννα Μαρία Κριατσιώτη 2-1 (7-5, 4-12, 0-1)

Γύρος 32: Άννα Μαρία Κριατσιώτη vs Κούριτς (Βοσνία/Ερζεγοβίνη) 2-0 (15-2, 15-6)

ΕΦΗΒΟΙ

-73 κιλά

Γύρος 32: Άγγελος Μαγκανάρης vs Ορινμπαζάρ (Καζακστάν) 0-2 (7-19, 1-13)

-78 κιλά

Γύρος 32: Άνθιμος Μαγείρου vs Φερμάντες Γκαρσία (Ισπανία) 0-2 (9-16, 2-13)

Το αυριανό πρόγραμμα:

Κυριακή 7 Αυγούστου

Γυναίκες -68kg, +68kg / Άνδρες +78k