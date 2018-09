Τένις: Θριαμβευτής του US Open ο Νόβακ Τζόκοβιτς (video)

Οι δύο προηγούμενες κατακτήσεις του US Open για τον Τζόκοβιτς ήταν το 2011 και το 2015.

Ο τενίστας από τη Σερβία, Νο 6 της παγκόσμιας κατάταξης Τζόκοβιτς χρειάστηκε 3 ώρες και 15 λεπτά για να λυγίσει τον αντίπαλό του και πλέον ύστερα από την κατάκτηση αυτού του τίτλου έχει μπροστά του μόνο τους Ναδάλ (17) και Φέντερερ (20).

Να σημειωθεί ότι 14 Grand Slam έχει κατακτήσει και η παλιά δόξα της αντισφαίρισης, ο Ελληνοαμερικανός, Πιτ Σάμπρας.

???@djokernole defeats Del Potro 6-3, 7-6, 6-3 to win his 3rd title in Flushing Meadows!



He now ties Pete Sampras for third place all-time on the Grand Slam singles titles list with 14.#USOpen pic.twitter.com/xwzzmr22E0