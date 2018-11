Συγκλονιστικός Πετρούνιας! Στην κορυφή του κόσμου για τρίτη φορά (vid)

Παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκε τραυματίας, ο Λευτέρης Πετρούνιας απέδειξε πως είναι ο απόλυτος… άρχοντας των κρίκων. Ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, αφού συγκέντρωσε 15.366 βαθμούς και άφησε πίσω όλους τους αντιπάλους του.

Με ελληνική ψυχή, ο πρωταθλητής μας, όχι μόνο «έσφιξε τα δόντια» παραμερίζοντας τους πόνους στον ώμο, αλλά έγραψε ιστορία, κατακτώντας το ένατο χρυσό μετάλλιο σε 9 συνεχόμενους αγώνες και ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου για τρίτη φορά.

It's 3-in-a-row for Petrounias

GRE adds 2018 Still Rings World Champ to his 2017 & 2015 titles

Petrounias GRE - 15.366

Zanetti BRA - 15.100

Lodadio ITA - 14.900

