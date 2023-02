Μίλτος Τεντόγλου: «Το παπούτσι δεν κάνει τον αθλητή» - Η κίνηση ματ για τα παιδιά της Τουρκίας

Ο Μίλτος Τεντόγλου επέστρεψε στην Ελλάδα θριαμβευτής και έκλεισε στόματα με το ρεκόρ που κατάφερε.

Νικητής από πολλές απόψεις γύρισε στην Ελλάδα ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος τους έκανε όλους να παραληρούν με το ρεκόρ του στο άλμα εις μήκος.

Φωτορεπορτάζ: Χάρης Γκίκας

Η ακύρωση του πρώτου σκορ (8,40 μ.) όχι μόνο δεν τον πτόησε αλλά τον πείσμωσε περισσότερο για να καταφέρει να κάνει το καλύτερο άλμα στον κόσμο. Ο Μίλτος πέταξε στα 8,41 μέτρα και το έκανε να φαίνεται «παιχνιδάκι», αποστομώνοντας τους κριτές που νωρίτερα του ακύρωσαν το άλμα λόγω των παπουτσιών του.

Ο Έλληνας «χρυσός» Ολυμπιονίκης μπήκε «ζεστός» και εκκίνησε τα άλματά του στα 8,32μ., ενώ στο δεύτερο «προσγειώθηκε» στα 8,37μ. Στο τρίτο του άλμα έκανε 8,34μ., ενώ η τέταρτη του προσπάθεια ήταν αρκετή για να του χαρίσει την κορυφή, σημειώνοντας 8,41μ.!

Σχολιάζοντας τα όσα έγιναν είπε: «Ήταν απαράδεκτο αυτό που έγινε. Ήταν προσβολή αυτό που έγινε. Γι' αυτό και πολλοί ξένοι αθλητές με υποστήριξαν», είπε ο χρυσός Ολυμπιονίκης. Και πρόσθεσε: «Στο τέλος της ημέρας γέλασα πολύ. Σας ευχαριστώ».

Στο ερώτημα αν ένα παπούτσι τελικά δεν κάνει τον αθλητή, ο Μίλτος Τεντόγλου απάντησε: «Προφανώς και αυτό ισχύει και το ξέρουν όλοι οι αθλητές». Συμπλήρωσε: «Κατάλαβα αμέσως ότι είναι αδικία και δεν ήξεραν τι γίνεται. Τελικά, είπαν ότι απαγορεύεται αυτό το καρφί και εγώ το θεώρησα αδικία».

«Είμαι σε καλή κατάσταση, μπορώ να κάνω 8,40 όποτε θέλω, όπως είπα», σημείωσε ο Μίλτος Τεντόγλου και τόνισε: «Συνεχίζουμε αλλά θα τα κρατήσω τα παπούτσια».

Από την πλευρά του ο προπονητής του Μίλτου Τεντόγλου, Γιώργος Πομάσκι, σημείωσε: «Αυτά τα έχουμε συνηθίσει. Δεν έγινε σε μεγάλη οργάνωση. Δεν έχασε μετάλλιο. Αύριο συνεχίζουμε. Τα παπούτσια του θα τα δώσουμε για πλειστηριασμό (σ.σ: δημοπρασία) και θα δοθούν τα λεφτά για τα παιδιά της Τουρκίας».

Το challenge με τον Εμμανουήλ Καραλή και το αστείο για τα παπούτσια

Μετά τον σάλο που ξέσπασε για τα «λάθος» παπούτσια που φορούσε ο Μίλτος Τεντόγλου στον αγώνα και έγιναν η αιτία να του ακυρώσουν το άλμα οι κριτές, ο κορυφαίος άλτης έβαλε ένα challenge με τον Εμμανουήλ Καραλή και φυσικά δεν έλειψαν τα αστεία - «σπόντες» για τα παπούτσια του.

Ο Μίλτος Τεντόγλου υπό την επίβλεψη του Καραλή δοκίμασε να κάνει άλμα επί κοντώ. Αν και δεν είναι εξοικειωμένος με το συγκεκριμένο άθλημα έκανε μια φιλότιμη προσπάθεια.

Οι δύο πρωταθλητές κάνουν πια μαζί προπονήσεις καθημερινά και ο καθένας είναι τοπ στο είδος του.

Ο Μανόλο δημοσίευσε, μάλιστα, στο Instagram βίντεο από τις προσπάθειες του Μίλτου με το σχόλιο στη λεζάντα να αφήνει αιχμές. «He can jump whatever he wants too» (Μπορεί να πηδήξει και ό,τι [αγώνισμα] θέλει επίσης), έγραψε.

Επίσης, ο άλτης του επί κοντώ, Βαλεντίν Λαβιλενί, που προπονείται επίσης στον ίδιο χώρο άρπαξε την ευκαιρία και σχολίασε: «Φίλε, λάθος παπούτσια. Χρειάζεσαι τα κίτρινα.»

Ο Μίλτος τότε απάντησε αστειευόμενος: «Α! Γι' αυτό δεν μπόρεσα να κάνω 5 μέτρα δηλαδή.»