Αλκοόλ και στοίχημα: Απαγορευτικός συνδυασμός σύμφωνα με νέα μελέτη!

Άκρως αποθαρρυντικά ήταν τα ευρήματα έρευνας δύο μεγάλων Πανεπιστημίων των ΗΠΑ, αναφορικά με την επίδραση του αλκοόλ στους παίκτες του στοιχήματος. Αυτή αποκαλύπτει πως η κατανάλωση αλκοόλ ενώ παίζετε στοίχημα αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο εθισμού και οικονομικών απωλειών.

Πρόκειται για έρευνα που αφορά τις στοιχηματικές εταιρίες και έκαναν από κοινού τα Πανεπιστήμια του Νέου Μεξικό (University of New Mexico) και της Νεβάδα (University of Nevada). Αυτή βασίστηκε σε στοιχεία που έδωσαν συνολικά 4300 ενήλικες κάτοικοι των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τι προκύπτει; Πως οι παίκτες του στοιχήματος που καταναλώνουν αλκοόλ, πολλαπλασιάζουν τις πιθανότητες να έχουν σημαντικές οικονομικές απώλειες σε σύγκριση με όσους ασχολούνται με άλλα τυχερά παιχνίδια.

Τα ευρήματα της έρευνας

Πιο συγκεκριμένα, κύρια ευρήματα της έρευνας που είχε τίτλο «Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ στους παίκτες του στοιχήματος», είναι τα εξής:

Για μεγάλο ποσοστό των παικτών, το αλκοόλ αποτελεί μέρος της «τελετουργίας»

Η κατανάλωση αλκοόλ οδηγεί σε λανθασμένες αποφάσεις, αυξημένο ρίσκο και ενδεχομένως εθισμό

Οι πιο νεαρές ηλικίες διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο

Η έλλειψη υποδομής για την καταπολέμηση του εθισμού στον τζόγο είναι σοβαρή

Μάλιστα, με βάση την εκτίμηση των δύο Πανεπιστημίων, ακόμα καμία χώρα του λεγόμενου δυτικού κόσμου δεν έχει βιώσει το πρόβλημα σε πλήρη έκταση. Κάτι που με τους ρυθμούς «εξάπλωσης» του φαινομένου αναμένεται να διογκωθεί στο άμεσο μέλλον.

Συμπέρασμα

Η παραπάνω διαπίστωση είναι ουσιαστικά και αυτή που συμπερασματικά κατέληξε η συγκεκριμένη έρευνα. Ότι δηλαδή, οι συνέπειες της κατανάλωσης αλκοόλ, ενώ κάποιες παίζει στοίχημα μπορεί να είναι καταστροφικές.

Για το λόγο αυτό, η πρόταση των δύο Πανεπιστημίων ήταν η άμεση ευαισθητοποίηση των αρμόδιων φορέων και των Αρχών, προκειμένου οι παίκτες να «εκπαιδευτούν» πάν στους κινδύνους που διατρέχουν. Ειδικότερα οι νεότεροι σε ηλικία, που θεωρητικά αποτελούν και πιο ευάλωτη κοινωνική ομάδα.