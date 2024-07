Μια Βραδιά Έμπνευσης με τον Oscar Agea στο Olympico Padel Club

Η Adidas Padel και το Olympico Padel Club Ελληνικού υποδέχτηκαν την Πέμπτη 11 Ιουλίου τον ΑΜΕΑ ambassador της Adidas Padel Oscar Agea , σε μια μοναδική εμφάνιση στο Olympico.

Ο Oscar Agea είναι ένας διακεκριμένος αθλητής παγκοσμίου επιπέδου στο άθλημα του padel με αμαξίδιο. Έχει καταφέρει να γίνει ένας από τους κορυφαίους παίκτες, διατηρώντας την πρώτη θέση σε διάφορα πρωταθλήματα και διοργανώσεις εδώ και αρκετά χρόνια.

Ο Oscar έφτασε από την Ισπανία για να μοιραστεί την δική του ιστορία ζωής, μια ιστορία που εμπνέει δύναμη, επιμονή και προσήλωση στο στόχο. ‘’Δεν σταματώ ποτέ να πιστεύω πως θα τα καταφέρω’’ είναι μερικά από τα λόγια του που επισφράγισαν το moto τα Adidas, "You Got This".

OSCAR AGEA

Αντώνης Θεοδώρου, Μαρίνα Κουταρέλη, Σοφία Ζαχαράκη, Oscar Agea, Ελένη Καράχου-Σκούταρη, Κώστας Νούσιας

Πάντος Τζανετάκος, Oscar Agea, Λευτέρης Θεοδώρου, Αντώνης Θεοδώρου

Oscar Agea, Σοφία Ζαχαράκη

Προσκεκλημένη της βραδιάς ήταν και η κυρία Ζαχαράκη, υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας η οποία τόνισε την σημαντική συμβολή του αθλητισμού στη ζωή μας και τη δύναμη που προσφέρει στον άνθρωπο για να μετατρέπει τις αδυναμίες σε ευκαιρίες. Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Oscar που προκάλεσε συγκίνηση μέσα από τα λόγια του, την αναφορά στα παιδικά χρόνια και τις δυσκολίες που ξεπέρασε φτάνοντας στο σήμερα και υπενθυμίζοντας σε όλους εμάς πως τίποτα δεν είναι αδύνατο, αρκεί να το πιστέψεις.

Κώστας Νούσιας, Τσε Τζον Φερνάντες, Oscar Agea, Κλέλια Πανταζή, Αντώνης Θεοδώρου



Η ώρα για δράση δεν άργησε και ο Oscar έπιασε ρακέτα και μπήκε στο γήπεδο δίνοντας τον καλύτερό του εαυτό απέναντι στους ambassadors της Adidas Padel, αποδεικνύοντας πως βρίσκεται σε άριστη αγωνιστική φόρμα.

Στη διάρκεια του mini tournament, διάφοροι προσκεκλημένοι τίμησαν τον Oscar Agea με την παρουσία τους, μεταξύ των οποίων : η Δημοτική σύμβουλος Δήμου Γλυφάδας κα Ελένη Καράχου-Σκούταρη, η κολυμβήτρια Εθνικής Ομάδας με αμαξίδιο (χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς του Τόκυο) Αλεξάνδρα Σταματοπούλου, ο Παραολυμπιονίκης Σφαιροβολίας Τσε Τζον Φερνάντες, Ο Σύλλογος Σπαστικών Ελλάδος και εκπρόσωποι της Adidas Hellas.

Αλεξάνδρα Σταματοπούλου

Από το Olympico Padel Club δεν θα μπορούσαν φυσικά να λείπουν οι αθλητές που ανήκουν στην οικογένεια της Adidas Padel, όπως oι: Παύλος Μπαλάφας, Lucio Oliveri, Κλαίρη Μανολού, Λήδα Μυλωνά, Χάρης Καπόγιαννης, Αναστασία Φωκά, Αντιγόνη Μελιγαλιώτη , Βασίλης Αποστολάκης , Άννα Χριστοδουλάκη και Αθανασία Ζαχοπούλου.

Η βραδιά έκλεισε με τον Oscar να ευχαριστεί το κοινό που ήρθε να τον απολαύσει και να αποδείξει πως "He Got This".

H Adidas Padel αποτελεί brand του Ομίλου Φάις.