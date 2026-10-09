Onsports.gr: Οι εκπομπές επέστρεψαν!

Δυναμικό comeback για τις εκπομπές του Onsports.gr καθώς μετά την έναρξη του «ΜΠΙΦ», απόψε ακολουθεί το «Euroleague Bring it On», ενώ την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινά το «Match Mode».

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Onsports.gr: Οι εκπομπές επέστρεψαν!
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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Η αθλητική σεζόν ξεκίνησε δυναμικά, αλλά ακόμα πιο δυναμικά έχει μπει στο παιχνίδι το ανανεωμένο Onsports.gr, με τις νέες ζωντανές εκπομπές στο youtube, που κάνουν τη διαφορά.

Οι έμπειροι παρουσιαστές, οι elite συνεργάτες και σύσσωμο το δημοσιογραφικό επιτελείο του site σάς υπόσχονται μεσημέρι και βράδια άκρως… αθλητικά.

Την προηγούμενη Δευτέρα έκανε πρεμιέρα η πλήρως ανανεωμένη εκπομπή «Το ΜΠΙΦ». Μια εκπομπή που ξεκίνησε στο τέλος της περασμένης σεζόν και πλέον συνεχίζεται ακόμα πιο δυναμικά, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 14:00 μέχρι τις 16:00.

Ηλίας Λαλιώτης, Γιώργος Κυριακόπουλος, Βαγγέλης Πάτας και Γιάννης Κουβόπουλος, μαζί με όλη τη συντακτική ομάδα του site αλλά και εκλεκτούς καλεσμένους, αναλύουν τα πάντα γύρω από την αθλητική επικαιρότητα, μεταφέροντας όλες τις εξελίξεις. Βάζοντας πάντα στο παιχνίδι και τους τηλεθεατές, με πολλές εκπλήξεις και πλούσια δώρα.

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Η αρχή μπορεί να έγινε με «Το ΜΠΙΦ» η συνέχεια όμως είναι ακόμα πιο… δυναμική. Απόψε στις 23:30 και κάθε Παρασκευή, είναι η σειρά του «Euroleague Bring it On». Με παρουσιάστρια την Χριστίνα Βραχάλη και στο πλευρό της τον Δημήτρη Χατζηγεωργίου με το έμπειρο και δεικτικό σχόλιό του, οι αγώνες της Euroleague παίρνουν άλλη... διάσταση. Μαζί τους οι Γιάννης Κουβόπουλος και Ηλίας Λαλιώτης.

Κερασάκι στην… τούρτα, η νέα ποδοσφαιρική εκπομπή «Match Mode». Μια εκπομπή που θα προβάλλεται ζωντανά κάθε Τετάρτη και Πέμπτη βράδυ (23:30-01:00) με τις λεπτομέρειες να μη μπορούμε να τις αποκαλύψουμε. Λίγο υπομονή και θα τα μάθετε όλα τις επόμενες μέρες/ώρες…

Οι εκπομπές του Onsports.gr επέστρεψαν….

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