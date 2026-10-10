Novibet: Ο νέος «συμπαίκτης» της ΑΕΚ γυναικών στο ποδόσφαιρο!

Η νέα σεζόν έχει φέρει νέα φανέλα, νέους στόχους και έναν μεγάλο «συμπαίκτη»!

Η Novibet είναι ο Μεγάλος Χορηγός της ομάδας Ποδοσφαίρου Γυναικών της ΑΕΚ για τις σεζόν 2026-27 και 2027-28, σε μία συνεργασία που βάζει ακόμη πιο δυνατά το γυναικείο ποδόσφαιρο στο παιχνίδι!

Κάθε αγωνιστική περίοδος είναι μία νέα ευκαιρία για ένα βήμα παρακάτω. Να δουλέψεις περισσότερο, να διεκδικήσεις περισσότερα και να κάνεις την προσπάθειά σου να ξεχωρίσει. Αυτό ακριβώς θέλει να κάνει και η ομάδα Γυναικών της ΑΕΚ, έχοντας πλέον τη Novibet στο πλευρό της για τις δύο επόμενες σεζόν!

Η συνεργασία δεν περιορίζεται στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Η Novibet θα βρίσκεται στις επίσημες εμφανίσεις της ομάδας, ενώ παράλληλα οι δύο πλευρές θέτουν τον έξης στόχο: να φέρουν τις αθλήτριες ακόμη πιο κοντά στον κόσμο της Ένωσης και να αναδείξουν την προσπάθεια και την πορεία τους, εξελίσσοντας το κλαμπ ακόμα περισσότερο!

Και επειδή το γυναικείο ποδόσφαιρο βρίσκεται σε διαρκή άνοδο, κάθε νέα στήριξη μπορεί να δώσει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στις αθλήτριες αλλά και τις ομάδες που το εκπροσωπούν.

Η ΑΕΚ, μαζί με τη Novibet, συνεχίζει να επενδύει στη δική της ομάδα Γυναικών, με υψηλές φιλοδοξίες και στόχο να δημιουργήσει ακόμη περισσότερες στιγμές που θα κάνουν τους φιλάθλους της να αισθανθούν την απόλυτη περηφάνια για αυτό το ιστορικό κλαμπ.

Με ορίζοντα το 2028, η ΑΕΚ Γυναικών ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία της και η Novibet θα είναι εκεί!

ΑΕΚ Γυναικών και Novibet, προχωρούν ΜΑΖΙ!