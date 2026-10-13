Μουντιάλ 2030: Tο Netflix απέκτησε τα δικαιώματα μετάδοσης αγώνων σε Ισπανία και Ανδόρα

Μπαίνει στο χώρο του ποδοσφαίρου η πλατφόρμα 

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Μουντιάλ 2030: Tο Netflix απέκτησε τα δικαιώματα μετάδοσης αγώνων σε Ισπανία και Ανδόρα
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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  • Το Netflix απέκτησε τα αποκλειστικά δικαιώματα μετάδοσης του Μουντιάλ 2030 στην Ισπανία και την Ανδόρα, καλύπτοντας ζωντανά και τους 104 αγώνες.
  • Αυτή είναι η πρώτη φορά που το Netflix θα μεταδώσει μεγάλη διεθνή διοργάνωση ανδρών, μετά από δικαιώματα για γυναικείες διοργανώσεις στις ΗΠΑ και τον Καναδά.
  • Το Μουντιάλ 2030 θα φιλοξενηθεί από Ισπανία, Μαρόκο, Πορτογαλία, Αργεντινή, Παραγουάη και Ουρουγουάη, με εορτασμούς για τα 100 χρόνια της διοργάνωσης.
  • Το Netflix θα προσφέρει επιπλέον περιεχόμενο πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τους αγώνες, ενώ ορισμένοι αγώνες θα είναι διαθέσιμοι δωρεάν και σε εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο στην Ισπανία.
  • Η πλατφόρμα ήδη διαθέτει δικαιώματα αθλητικών διοργανώσεων όπως NFL, MLB, WWE, πυγμαχία και MMA, και φημολογείται ότι ενδέχεται να διεκδικήσει και το Champions League.
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Tο Netflix κάνει μια δυναμική είσοδο στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Η πλατφόρμα ανακοίνωσε ότι απέκτησε τα δικαιώματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 030 για την Ισπανία και την Ανδόρα, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που η εταιρεία θα μεταδώσει μια μεγάλη διεθνή διοργάνωση ανδρών.

«Το Netflix απέκτησε τα αποκλειστικά δικαιώματα για την Ισπανία και την Ανδόρα για το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA του 2030 και θα μεταδώσει ζωντανά και τους 104 αγώνες της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης στον κόσμο», ανέφερε η πλατφόρμα.

Προηγουμένως, είχε αγοράσει τα δικαιώματα για τις διοργανώσεις γυναικών του 2027 και του 2031, αλλά μόνο για τις αγορές των ΗΠΑ και του Καναδά, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ισπανική εφημερίδα «AS».

«Το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA του 2030 θα σηματοδοτήσει τη συμπλήρωση 100 ετών από τη διοργάνωση της πρώτης διοργάνωσης. Η Ισπανία, η εν ενεργεία παγκόσμια πρωταθλήτρια, θα είναι μία από τις τρεις διοργανώτριες χώρες, μαζί με το Μαρόκο και την Πορτογαλία. Η Αργεντινή, η Παραγουάη και η Ουρουγουάη θα φιλοξενήσουν επίσης αγώνες στο πλαίσιο των εορτασμών για την εκατονταετηρίδα.

Το Netflix σχεδιάζει να παρέχει πλήρη ζωντανή κάλυψη της διοργάνωσης, με εκπομπές πριν από την έναρξη, στο ημίχρονο και μετά τη λήξη των αγώνων, καθώς και μια καθημερινή εκπομπή με τα καλύτερα στιγμιότυπα τις ημέρες των αγώνων και άλλο περιεχόμενο που αποσκοπεί στην καλλιέργεια της προσμονής ενόψει του τουρνουά. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, ένας αγώνας ανά γύρο θα είναι διαθέσιμος για δωρεάν παρακολούθηση στην Ισπανία. Επιπλέον, ένα πακέτο αγώνων -που θα περιλαμβάνει όλους τους αγώνες της Ισπανίας, τους δύο ημιτελικούς και τον τελικό- θα προσφερθεί σε εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο ελεύθερης μετάδοσης, διασφαλίζοντας ευρεία διαθεσιμότητα για το κοινό σε όλη τη χώρα. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη συνεργασία του Netflix με τηλεοπτικό δίκτυο ελεύθερης μετάδοσης για την προβολή συγκεκριμένων αγώνων θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο», συνέχισε η ανακοίνωση.

Πρόσφατα είχαν κυκλοφορήσει φήμες ότι το Netflix ενδέχεται να διεκδικήσει τα δικαιώματα του Champions League.

Η πλατφόρμα διαθέτει ήδη δικαιώματα, αγώνων και εκδηλώσεων του NFL, του MLB, του WWE, καθώς και σημαντικών αγώνων πυγμαχίας και μεικτών πολεμικών τεχνών (MMA).

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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