Στο The Ellinikon το νέο «Σπίτι της Γυμναστικής» για 30 χρόνια - Τι περιλαμβάνει η συμφωνία

Νέο, σύγχρονο χώρο προπόνησης στο The Ellinikon αποκτούν οι εθνικές ομάδες γυμναστικής, με την παραχώρηση από τη LAMDA Development εγκαταστάσεων στην Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία για τα επόμενα 30 χρόνια.

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Στο The Ellinikon το νέο «Σπίτι της Γυμναστικής» για 30 χρόνια - Τι περιλαμβάνει η συμφωνία
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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Το νέο «Σπίτι της Γυμναστικής» θα δημιουργηθεί στο Υπόστεγο Β του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού βάσει της Σύμβασης Συνεργασίας που υπέγραψαν στις 14 Οκτωβρίου η Πολιτεία, η Ε.Γ.Ο. και η LAMDA Development, το Ο.Α.Κ.Α. και το Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά.

Οι νέες εγκαταστάσεις θα εξυπηρετούν όλα τα αγωνίσματα της γυμναστικής, καλύπτοντας τις ανάγκες των εθνικών ομάδων, με τη διάρκεια της παραχώρησης να προσφέρει μακροχρόνια προοπτική για την προπόνηση και την προετοιμασία τους για τις διεθνείς διοργανώσεις.

Στην υπογραφή της σύμβασης παρέστη ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος αναφέρθηκε και στην προσωρινή φιλοξενία των αθλητών της ενόργανης και ρυθμικής γυμναστικής στο Ο.Α.Κ.Α., μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες ενέργειες και εγκρίσεις, ώστε η προετοιμασία τους να συνεχιστεί απρόσκοπτα. «Με τη συμφωνία αυτή συνδυάζουμε την πρόοδο της μεγαλύτερης επένδυσης που εξελίσσεται σήμερα στην Ελλάδα με την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων για τους αθλητές μας. Αυτή είναι και η προσπάθεια που έχω αναλάβει να συντονίζω από την πλευρά της Κυβέρνησης: ξεπερνώντας τα όποια εμπόδια προκύπτουν, να προχωρεί το έργο του Ελληνικού με σταθερά και γρήγορα βήματα», δήλωσε.

Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Development Οδυσσέας Αθανασίου, ο Πρόεδρος της Ε.Γ.Ο. Βασίλης Τσολακίδης, η Πρόεδρος του Ο.Α.Κ.Α. Ιωάννα Μπάτσου και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διοίκησης του Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά Ιωάννης Παπαδημητρίου.

«Το Υπουργείο Αθλητισμού δημιουργεί μαζί με τη Lamda, στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού, το “Σπίτι της Γυμναστικής”, έναν σύγχρονο χώρο προπόνησης, που θα παραχωρηθεί στην Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία για τα επόμενα 30 χρόνια, καλύπτοντας τις ανάγκες των εθνικών μας ομάδων. Κάνουμε ένα ουσιαστικό βήμα για την ελληνική γυμναστική, που μας έχει χαρίσει ανεπανάληπτες στιγμές και μεγάλες διακρίσεις. Διασφαλίζουμε ότι οι εθνικές μας ομάδες θα συνεχίσουν απρόσκοπτα την προετοιμασία τους, με προοπτική την περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση του αθλήματος, σημείωσε ο κ. Βρούτσης.

Από την πλευρά των αθλητών, ο Ολυμπιονίκης και τρις Παγκόσμιος Πρωταθλητής στους κρίκους Ελευθέριος Πετρούνιας στάθηκε στις καλύτερες συνθήκες που θα προσφέρουν οι νέες υποδομές. Όπως ανέφερε, «η υπογραφή της σύμβασης αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για το μέλλον της ελληνικής γυμναστικής και τη δημιουργία σύγχρονων αθλητικών υποδομών, που θα προσφέρουν στους αθλητές και στις αθλήτριές μας καλύτερες συνθήκες προπόνησης, εξέλιξης και προετοιμασίας για τις μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις».

Από υπόστεγο αεροσκαφών σε σύγχρονο χώρο προπόνησης

Το Υπόστεγο Β, γνωστό ως Hangar B, βρίσκεται μέσα στο Πάρκο του Ελληνικού και έχει χαρακτηριστεί μνημείο νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς από το Υπουργείο Πολιτισμού. Με την εγκατάσταση της Ε.Γ.Ο., το κτίριο αποκτά νέα χρήση, διατηρώντας τη σύνδεσή του με την ιστορία του πρώην αεροδρομίου.

Σε αυτή τη συνύπαρξη παλιού και νέου αναφέρθηκε ο κ. Αθανασίου εκ μέρους της LAMDA Development, εκφράζοντας τη χαρά του για τη στέγαση της Ομοσπονδίας σε ένα ιστορικό κτίριο. «Είναι μεγάλη η χαρά μας, επειδή, εδώ στο Ελληνικό, σε ένα ιστορικό κτίριο, ένα μνημείο της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας, θα εγκατασταθεί η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία, μία ομοσπονδία που έχει προσφέρει στη χώρα πλήθος Ολυμπιονικών. Και η χαρά μας γίνεται ακόμα μεγαλύτερη καθώς βλέπουμε μέρα με την μέρα το Ελληνικό να αποκτά παλμό, να παίρνει ζωή. Η υπόσχεση που δώσαμε για έναν νέο τόπο ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλους, γίνεται πραγματικότητα».

Υποδομές ανοιχτές σε όλους

Το «Σπίτι της Γυμναστικής» συμπληρώνει τις αθλητικές υποδομές στο The Ellinikon, όπου βρίσκονται επίσης το The Ellinikon Sports Park, το οποίο έχει υποδεχθεί περισσότερους από 65.000 επισκέπτες σε λιγότερο από δύο μήνες λειτουργίας, και τα γραφεία της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής.

Μάλιστα, αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος έργων, κόστους μεγαλύτερου του 1,5 δισ. ευρώ, που παραχωρεί η LAMDA Development στο Δημόσιο ώστε να τα αξιοποιούν οι πολίτες. Σε αυτό περιλαμβάνεται και η υπογειοποίηση τμήματος της Ποσειδώνος, οι δρόμοι εντός του Ελληνικού, τα δίκτυα κοινής ωφελείας, η απορρύπανση, η αναβίωση των ρεμάτων και τα αντιπλημμυρικά έργα. Στον ίδιο σχεδιασμό εντάσσονται φυσικά το πάρκο του Ελληνικού, στο The Ellinikon Sports Park, το κτίριο ΑΜΕΑ και τα γραφεία της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, ανοιχτοί σε όλους δηλαδή χώροι πρασίνου, αναψυχής, άθλησης και πολιτιστικών δραστηριοτήτων που υπερβαίνουν τα 2,6 εκατ. τετραγωνικά μέτρα.

Παράλληλα, η LAMDA Development έχει αναλάβει και παραδώσει ανακαινίσεις δημόσιων αθλητικών εγκαταστάσεων σε άλλες περιοχές της Αττικής, κόστους άνω των 20 εκατ. ευρώ. Μεταξύ αυτών είναι η Ολυμπιακή Πισίνα στο Ολυμπιακό Χωριό, δύο κλειστά προπονητήρια και ξενώνες στην Παιανία, το Ποδηλατοδρόμιο στο Ο.Α.Κ.Α., καθώς και αθλητικοί και διοικητικοί χώροι στο Κολυμβητήριο Καπαγέρωφ, στο Μικρολίμανο και στο Ολυμπιακό Χωριό. Έτσι, οι υποδομές που συνδέονται με το The Ellinikon ξεπερνούν τα γεωγραφικά όριά του ώστε όλη η πόλη να είναι πιο λειτουργική, βιώσιμη και ανθρώπινη.

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