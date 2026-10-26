Χρυσή Μπάλα: Η τελική 10άδα των υποψηφίων σε άνδρες και γυναίκες - Τα 3 φαβορί

Snapshot Ανακοινώθηκαν οι 10 υποψήφιοι άνδρες για τη Χρυσή Μπάλα 2026, μεταξύ αυτών οι Λιονέλ Μέσι, Κιλιάν Εμπαπέ και Έρλινγκ Χάαλαντ.

Η λίστα των υποψηφίων γυναικών περιλαμβάνει κορυφαίες παίκτριες όπως η Μελσί Ντουμορνέ και η Καρολίν Γκράχαμ Χάνσεν.

Η τελετή απονομής της 69ης Χρυσής Μπάλας θα πραγματοποιηθεί απόψε 26/10 στο London Palladium του Λονδίνου.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς θα απονεμηθούν συνολικά 13 βραβεία, συμπεριλαμβανομένων των βραβείων Kopa, Cruyff, Yachine και Gerd Müller.

Οι νικητές της Χρυσής Μπάλας ανδρών και γυναικών θα ανακοινωθούν γύρω στις 23:35 και 23:48 ώρα Ελλάδας αντίστοιχα. Snapshot powered by AI

Γνωστά έγιναν τα δέκα ονόματα που διεκδικούν τη Χρυσή Μπάλα του 2026, με τη λίστα να περιλαμβάνει κορυφαίους αστέρες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον ενόψει της ανάδειξης του μεγάλου νικητή.

Στην τελική δεκάδα βρίσκονται οι Γάλλοι Ουσμάν Ντεμπελέ, Κιλιάν Εμπαπέ και Μάικλ Ολίσε, ενώ την παρουσία τους ανάμεσα στους κορυφαίους διεκδικητές εξασφάλισαν επίσης ο Έρλινγκ Χάαλαντ και ο Χάρι Κέιν.

Τη δεκάδα συμπληρώνουν ο Κβίτσα Κβαρατσχέλια, ο Λιονέλ Μέσι, ο Φαμπιάν Ρουίθ, ο Ρόδρι και ο Λαμίν Γιαμάλ, σε μια λίστα που συνδυάζει καταξιωμένους πρωταγωνιστές του αθλήματος με ποδοσφαιριστές που έχουν ήδη ξεχωρίσει στη διεθνή σκηνή.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες Χάρι Κέιν, Κιλιάν Μπαπέ και Λαμίν Γιαμάλ είναι τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση της «Χρυσής Μπάλας».

Οι 10 υποψήφιοι για να κερδίσουν τη «Χρυσή Μπάλα» ανδρών είναι:

Φαμπιάν Ρουίθ (Ισπανία/Παρί Σεν Ζερμέν)

Ρόδρι (Ισπανία/Μπαρτσελόνα ,Μάντσεστερ Σίτι)

Μάικλ Ολίσε (Γαλλία/Μπάγερν Μονάχου)

Λιονέλ Μέσι (Αργεντινή/ Ίντερ Μαϊάμι)

Κιλιάν Μπαπέ (Γαλλία/Ρεάλ Μαδρίτης)

Κβίτσα Κβαρατσκέλια (Γεωργία/Παρί Σεν Ζερμέν)

Λαμίν Γιαμάλ (Ισπανία/Μπαρτσελόνα)

Χάρι Κέιν (Αγγλία/Μπάγερν Μονάχου)

Έρλινγκ Χάαλαντ (Νορβηγία/Μάντσεστερ Σίτι)

Ουσμάν Ντεμπελέ (Γαλλία/Παρί Σεν Ζερμέν)

Τζουντ Μπέλιγχαμ (Αγγλία/Ρεάλ Μαδρίτης)

Οι 10 υποψήφιες για να κερδίσουν τη «Χρυσή Μπάλα» γυναικών είναι:

Τέμουα Τσαουίνγκα (Κάνσας Σίτι Κάρεντ /Μαλάουι)

Μελσί Ντουμορνέ (Λιόν /Αϊτή)

Καρολίν Γκράχαμ Χάνσεν (Μπαρτσελόνα /Νορβηγία)

Πατρί Γκιχάρο (Μπαρτσελόνα /Ισπανία)

Περνίλ Χάρντερ (Μπάγερν Μονάχου /Δανία)

Έβα Παγιόρ (Μπαρτσελόνα /Πολωνία)

Αλέσια Ρούσο (Άρσεναλ /Αγγλία)

Χαντίτζα Σο (Μάντσεστερ Σίτι /Τζαμάικα)

Κλαούντια Πίνα (Μπαρτσελόνα /Ισπανία)

Αλέξια Πουτέγιας (Μπαρτσελόνα, Λόνδον Σίτι /Ισπανία)

Απόψε (26/10), λίγο μετά τις 22:00, στην τελετή που έχει ξεκινήσει στο Λονδίνο στο θέατρο London Palladium, θα γίνουν γνωστά τα ονόματα του νικητή και της νικήτριας για την 69η «Χρυσή Μπάλα».

H ώρα που θα στεφθούν οι 13 νικητές: