Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής θαλασσίου σκι Γιώργος Χατζής γιόρτασε την 28η Οκτωβρίου στο νερό
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Η σχολή θαλασσίου σκι SKI TO GLORY στην Χαλκίδα και ο Γιώργος Χατζής, Παγκόσμιος Πρωταθλητής θαλασσίου σκι, γιορτάζουν την 28η Οκτωβρίου με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο στο νερό κάνοντας barefoot waterski και στέλνουν ευχές σε όλους!
Χρόνια Πολλά Ελλάδα!
Instagram: ski_to_glory_chalkida
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