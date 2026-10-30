Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής θαλασσίου σκι Γιώργος Χατζής γιόρτασε την 28η Οκτωβρίου στο νερό

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Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής θαλασσίου σκι Γιώργος Χατζής γιόρτασε την 28η Οκτωβρίου στο νερό
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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Η σχολή θαλασσίου σκι SKI TO GLORY στην Χαλκίδα και ο Γιώργος Χατζής, Παγκόσμιος Πρωταθλητής θαλασσίου σκι, γιορτάζουν την 28η Οκτωβρίου με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο στο νερό κάνοντας barefoot waterski και στέλνουν ευχές σε όλους!

https://www.instagram.com/reel/DfCTxSzIdYe/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

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