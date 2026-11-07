Παγκόσμια πρωταθλήτρια στο τραμπολίνο η Αλεξάνδρα Εφραίμογλου στην Κίνα

Η ιστορία γράφτηκε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Τραμπολίνο που πραγματοποιείται στο Ναντζίνγκ της Κίνας, καθώς για πρώτη φορά δύο Ελληνίδες αθλήτριες εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στον τελικό του Ατομικού Ακροβατικού Διαδρόμου, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και την αγωνιστική εξέλιξη του ελληνικού αθλήματος. Και η συνέχεια ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακή… Η Αλεξάνδρα Εφραίμογλου ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο και τον τίτλο της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας, ενώ η Μαρία Αριστείδου πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, καταλαμβάνοντας την 6η θέση στον κόσμο.

Δύο Ελληνίδες στον παγκόσμιο τελικό, ένα χρυσό μετάλλιο και μια ακόμη σπουδαία παρουσία στην κορυφαία εξάδα του κόσμου. Μια διάκριση που αποτελεί ορόσημο για το ελληνικό Τραμπολίνο και ανοίγει νέους ορίζοντες για το μέλλον του αθλήματος στη χώρα μας.

Η ΕΓΟ συνεχάρη τις δύο αθλήτριες γράφοντας στην επίσημη ιστοσελίδα της: «Θερμά συγχαρητήρια στην Αλεξάνδρα και τη Μαρία, στους προπονητές τους, αλλά και σε όλους όσοι εργάζονται καθημερινά για την ανάπτυξη και την πρόοδο της ελληνικής Γυμναστικής».

Από την πλευρά της η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) προέβη στην εξής ανάρτηση στο “Χ”: «Tεράστια επιτυχία για το ελληνικό Τραμπολίνο και για την Ελληνική Γυμναστική! H Aλεξάνδρα Εφραίμογλου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Τραμπολίνο στο Ναντζίνγκ της Κίνας. Θερμά συγχαρητήρια Αλεξάνδρα».

Ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης επισήμανε στην ανάρτησή του στο “Χ”: Στην κορυφή του κόσμου η Aλεξάνδρα Εφραίμογλου. Η 22χρονη Πρωταθλήτρια Ευρώπης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Τραμπολίνο, στον ακροβατικό διάδρομο. Θερμά συγχαρητήρια, Αλεξάνδρα, πολλά μπράβο σε προπονητές & Ομοσπονδία Γυμναστικής