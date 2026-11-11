Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Τα έχει βρει σε όλα με τον Ποτσετίνο - Αναμένεται η απόλυση του Κάρικ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Μαουρίσιο Ποτσετίνο για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επικοινωνία με τους Αμερικανούς ιδιοκτήτες της ομάδας. Η διακοπή λόγω των Εθνικών ομάδων έχει δώσει την ευκαιρία στους «κόκκινους διαβόλους» να εξετάσουν σοβαρές αλλαγές στο προπονητικό τους τιμ.

Η θέση του Μάικλ Κάρικ στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν είναι πλέον ασφαλής, με τη σημερινή συνάντηση στο Μονακό ανάμεσα στους Ομάρ Μπεράντα, Τζέισον Γουίλκοξ και σερ Τζιμ Ράτκλιφ να καθορίζει το μέλλον του Άγγλου προπονητή. Παράλληλα, η διοίκηση προχωρά γρήγορα τις διαδικασίες για την πρόσληψη του 54χρονου Αργεντινού τεχνικού, ο οποίος θεωρείται ο επικρατέστερος υποψήφιος για τον πάγκο της ομάδας.

Οι συζητήσεις με τον Ποτσετίνο είναι σε προχωρημένο στάδιο, με τους όρους συνεργασίας να βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση. Ωστόσο, η επίσημη επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες από τις ΗΠΑ δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα, ενώ η απόλυση του Κάρικ αποτελεί το τελευταίο εμπόδιο πριν την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Η διαδικασία αναμένεται να προχωρήσει ομαλά, εφόσον η διοίκηση αποφασίσει την αλλαγή προπονητή.

Η επικείμενη αλλαγή στην τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έρχεται σε μια κρίσιμη περίοδο για τον σύλλογο, που αναζητά σταθερότητα και νέα κατεύθυνση. Η επιλογή του Ποτσετίνο αντικατοπτρίζει την ανάγκη για έμπειρη καθοδήγηση, ενώ η εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά την πορεία της ομάδας στη συνέχεια της σεζόν.