Κώστας Φέρρης για Ειρήνη Παπά: Η ιστορία πίσω από τον ψυχεδελικό οργασμό στο «666»

Τζωρτζίνα Ντούτση

16/09/2022 12:12

Το 1972 κυκλοφορεί το αριστουργηματικό «666», το τρίτο και τελευταίο άλμπουμ των Aphrodite's Child. Τους στίχους στο άλμπουμ υπογράφει ο Κώστας Φέρρης, ενώ στο αμφιλεγόμενο κομμάτι Infinity συμμετέχει η Ειρήνη Παπά που -εκείνη την εποχή- σόκαρε με την εντυπωσιακή και λαχανιασμένη ερμηνεία της η οποία παρέπεμπε σε έναν ψυχεδελικό οργασμό.

Ο Κώστας Φέρρης μιλάει στο Newsbomb.gr και μοιράζεται την ιστορία πίσω από τη συμμετοχή της Ειρήνης Παπά στο άλμπουμ και όσα έγιναν στο στούντιο κατά τη ηχογράφηση.



«Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου έβγαζε από τους συνεργάτες τους τον καλύτερο εαυτό τους, το αξιοποιούσε, το αφομοίωνε και το έβαζε μέσα στη μουσική του», αναφέρει ο γνωστός σκηνοθέτης και μας εξηγεί ότι ήταν ο ίδιος που πρότεινε στην ηθοποιό τη συνεργασία στον δίσκο, καθώς τους έδενε βαθιά φιλία από το 1959.

I am, I was, I am to come

«Ένα χαρακτηριστικό του δίσκου "666" είναι η παρουσία της Ειρήνης Παπά. Δεν την είχαμε προβλέψει. Αρχικά είχαμε προβλέψει ότι η κορύφωση του έργου, της υστερίας του αφηγητή, να είναι η φράση I am, I was, I am to come που στην Αποκάλυψη του Ιωάννη στα ελληνικά είναι: ο Ων ο Ην και ο Ερχόμενος. Δηλαδή αυτός που Είναι, Ήταν και Θα Έρθει. Αυτός είναι ο Μεσσίας, είναι ο άγγελος.



Ήθελα λοιπόν αυτή τη φράση που ανήκει στον άγγελο να την υιοθετήσει το Θηρίο που είναι το Κακό και να πάθει μια υστερική κρίση μονολογώντας πάνω στο εγώ είμαι ο Ων ο Ην και ο Ερχόμενος. Αυτό κανονικά έπρεπε να το πει άντρας, δηλαδή ο αφηγητής που είχαμε και στα άλλα κομμάτια, με την βρετανική, εντελώς ψυχρή οξφορδιανή προφορά του. Θα το έλεγε μιμούμενος όλες τις πτυχές της ανθρώπινης ζωής. Τη γέννηση, τον πόνο, τη χαρά, τον έρωτα, την αγωνία του θανάτου, τον θάνατο και ξανά τη γέννηση. Αυτόν τον κύκλο θέλαμε να τον εκφράσει με μια mantra -όπως τη λέγαμε τότε- μια λέξη δηλαδή που επαναλαμβάνεται συνεχώς: το I was, I am, I am to Come.



Το δοκιμάσαμε λοιπόν με τον Άγγλο αφηγητή που είχαμε και μας φάνηκε πολύ αστείο. Δεν μας άρεσε έτσι όπως ακουγόταν ένας άντρας να το επαναλαμβάνει και να περνάει ακόμα και από την ερωτική πράξη».

Η πρόταση στην Ειρήνη Παπά

«Τότε, ως από μηχανής Θεός, φτάνει στο Παρίσι η φίλη μου η παλιά από το 1959, η Ειρήνη Παπά. Μου έρχεται λοιπόν η φαεινή ιδέα να το κάνει εκείνη! Το λέω στην Ειρήνη, την φέρνω στο στούντιο, γνωρίζονται με τον Βαγγέλη και της προτείνω να το κάνει.



Φυσικά, έχω πει ήδη στον Βαγγέλη για την Ειρήνη και εκείνος έχει ενθουσιαστεί. Θυμάμαι, μου ανησυχούσε μήπως η Παπά δεν δεχόταν και μου λέει "αν την καταφέρεις να την ψήσεις..". Τον καθησύχασα λέγοντας "Δεν υπάρχει περίπτωση, θα την πείσω οπωσδήποτε!"».

Στο στούντιο με την Ειρήνη Παπά

«Η Ειρήνη βέβαια ενθουσιάστηκε. Μάλιστα πριν μπει στο στούντιο την έπιασε τρακ, μου έπιασε το χέρι και με ρώτησε με αγωνία: "Πες μου, πες μου, πώς θα το πω;". Της απάντησα "Τι με ρωτάς; Εσύ η ίδια δεν μου έλεγες ότι οι σκηνοθέτες δεν σε αφήνουν να ξεσπάσεις και να βγάλεις όλο σου το μεγαλείο και όλο σου τον εαυτό;" και θυμάμαι μου απάντησε η Ειρήνη: "Είσαι πολύ π@@@@ης!" (γέλια).



Έτσι, η Ειρήνη μπήκε αποφασιστικά μέσα στο στούντιο και άρχισε αυτό τον μονόλογο που ακούτε. Ο μονόλογος της Ειρήνης διήρκεσε παραπάνω από 40 λεπτά, ερμηνεύοντας όλη την γκάμα του αισθήματος. Ο Βαγγέλης βέβαια το μοντάρισε για να κρατήσει τα πεντέμισι λεπτά που εκφράζουν κυρίως τη σεξουαλική πράξη.



Το έργο και τα συναισθήματα που έβγαλε η Ειρήνη στο ανέκδοτο υλικό περνάνε από όλες τις φάσεις. Ωστόσο νομίζω ότι είχε δίκιο ο Βαγγέλης που κράτησε αυτό, γιατί πιστεύω ότι ολόκληρο το υλικό θα κούραζε, θα ήταν υπερβολικό.



Πρέπει να αναφέρω επίσης ότι από το πρώτο λεπτό που άρχισε να ερμηνεύει η Ειρήνη μέσα στο στούντιο, ο Βαγγέλης έπαθε πλάκα! Άρπαξε ένα τύμπανο, έβαλε πάνω κάτι κατσαρόλες και κάτι ζαρζαβατικά και μπήκε ήσυχα στο στούντιο αρχίζοντας να χτυπάει με το τύμπανο. Ο Βαγγέλης είναι στα τύμπανα, όχι ο Λουκάς Σιδεράς.

Το... μυστικό ναρκωτικό του 666

«Συνεχώς είχαμε μια αίσθηση του χιούμορ πάνω στο έργο και αυτό είναι κάτι που δεν αναγνωρίστηκε σχεδόν ποτέ. Δεν είναι ένα σοβαρό έργο, είναι μια αυτοσαρκαζόμενη σάτιρα της Αποκάλυψης, γελάγαμε συνέχεια.

Ωστόσο, κυριάρχησε το μυστήριο των συνομωσιολόγων που προσπαθούν μέχρι σήμερα να αποκρυπτογραφήσουν τα μυστικά του "666". Κανένα μυστικό δεν υπάρχει! Για παράδειγμα, είχανε γράψει ότι ο δίσκος έγινε υπό την επήρεια του LSD. Εμείς γράψαμε ότι έγινε υπό την επήρεια του salep!



Έτσι, το διασημότερο μυστικό που αποκαλύφθηκε από εμένα είναι ότι αυτός ο δίσκος έγινε κάτω από την επιρροή του salep που είναι σαλέπι! Μέχρι και πρόσφατα υπάρχουν άνθρωποι που ψάχνουν να βρουν τι σόι ναρκωτικό είναι αυτό το salep και φυσικά όταν με ρώτησαν τους έστειλα τη φωτογραφία ενός Τούρκου σαλεπιτζή για να καταλάβουν ότι είναι ένα αθωότατο ρόφημα! (γέλια)».





